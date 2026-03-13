キャリアオーナーシップを組織に実装する方法とは│法人向けオンライン説明会を開催＜3月18日＞

一般社団法人プロティアン・キャリア協会

一般社団法人プロティアン・キャリア協会（東京都新宿区、代表理事：田中研之輔・有山徹、以下「当協会」）は、組織と個人のより良い関係構築と個人の主体的なキャリア開発を支援する団体です。

このたび、企業のキャリア自律推進を支援する法人向けサービス「プロティアン・キャリアドック」の最新版について解説する法人向けオンライン説明会を、2026年3月18日（水）に開催します。人的資本経営の重要性が高まるなか、キャリアオーナーシップを組織に実装するポイントや、キャリア開発診断の活用方法を実践的に紹介します。

「プロティアン・キャリアドック」とは

詳細・申し込みはこちら :https://20260318pcd-info-session.peatix.com/

「プロティアン・キャリアドック」は、厚生労働省が推進するセルフ・キャリアドックに、最新のキャリア理論であるプロティアン・キャリア理論を組み合わせた、従業員のキャリア自律を支援する体系的なサービスです。

個人のキャリア意識やキャリア資本を可視化する診断と、キャリア面談や研修などを組み合わせることで、個人の主体的なキャリア形成と組織の人材戦略を接続します。

本サービスはこれまでに上場企業を中心に200社以上、延べ30万人以上に提供されており、2024年には日本最大級の人事アワードである「HRアワード2024」プロフェッショナル部門（人材開発・育成部門）にて優秀賞を受賞しました。

▼プロティアン・キャリアドック（法人向け）HPはこちら

https://protean-career.or.jp/company-seminar(https://protean-career.or.jp/company-seminar)

セミナー内容

本説明会では、キャリアオーナーシップを推進するうえで重要となる以下のポイントについて解説します。

- キャリア自律とは何か- 企業が抱えるキャリア開発の課題と、これからの組織のあり方- キャリアオーナーシップ推進を阻む壁とその解決策

さらに最新版のキャリア開発診断について、個人のキャリア状況をどのように可視化し、組織施策へつなげていくのかを具体的に紹介します。

開催概要

《日時》2026年3月18日（水）

《会場》オンライン（Zoom）

《費用》無料

《対象》・企業の人事担当者（研修、人材開発領域）の方、部門内研修をご検討の方 等

※同業者様のご参加はご遠慮いただいております。

《プログラム》

・プロティアン・キャリア協会概要、自己紹介

・キャリアオーナシップを推進する3つのポイント

・質疑応答、チャットへの質問へのご回答

・クロージング

※一部変更になる可能性がございます。

《登壇者》

4designs株式会社／一般社団法人プロティアン・キャリア協会 CGO 栗原 和也

《申込》https://20260318pcd-info-session.peatix.com/

登壇者

2011年外資系総合ITサービス企業にシステムエンジニアとして新卒入社。総合商社向けの基幹システム開発、業務変革(BPR)プロジェクト等に参画。2017年に人事部へ異動。新卒採用担当として、年間50～300名のエンジニア採用をリード。2022年10月より現職。主に法人向けのキャリア開発・組織開発支援に従事し、研修・セミナー講師としても登壇する。

◆当協会認定サービス提供会社：4designs株式会社

名称：4designs（フォーデザインズ）株式会社

所在地：東京都中央区日本橋茅場町2-12-10 PMO EX日本橋茅場町 H1O日本橋茅場町 311

設立年月：2019年7月

代表取締役社長CEO：有山 徹

事業概要：経営コンサルティング、人的資本最大化に向けた組織開発支援、キャリア開発支援等

WEBサイト：https://4designs.co.jp/

サービス：プロティアン・キャリアドック https://protean-career.or.jp/company-seminar

導入実績：パナソニック インダストリー株式会社/住友商事株式会社/森永製菓株式会社/株式会社ポーラ/株式会社電通デジタル/出光興産株式会社/株式会社インテージ/株式会社エクサ 他200社以上

◆協会概要

正式名称：一般社団法人プロティアン・キャリア協会

所在地：東京都新宿区西新宿3-2-9新宿ワシントンホテルビル本館2F

事業概要：キャリア対話型組織開発支援サービス/個人向けキャリア支援サービス/認定資格制度運営

代表理事：田中 研之輔（法政大学キャリアデザイン学部 教授）/有山 徹 （4designs株式会社 代表取締役CEO）

設立年月：2020年3月

協会WEBサイト：https://protean-career.or.jp/

X (旧Twitter)：https://twitter.com/officialprotean

Facebook：https://www.facebook.com/protean.fb

Linkdln：https://www.linkedin.com/company/72986319/admin/

note:https://note.com/protean