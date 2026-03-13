【好評につき追加会場開催決定】マレーシア留学フェア2026春　5都市・6会場に拡大開催（東京・大阪・福岡・名古屋・仙台）

グローバルハブジャパン株式会社

マレーシアの大学・語学学校への進学をサポートする「マレーシア留学サポートセンター」を運営するグローバルハブジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：斉藤 高志）は、2026年2月27日に発表した「マレーシア留学フェア2026春」について、好評につき新たに仙台・名古屋・東京（追加日程）の3会場での開催が決定し、全国5都市・6会場での開催となることをお知らせします。

マレーシア留学フェア2026春

今回の追加開催にあわせ、マレーシア政府公認の留学支援機関「EMGS（Education Malaysia Global Services）」が共催パートナーとして参画します。さらに参加大学・語学学校も大幅に拡充され、全21校以上での参加が確定しました（会場により異なります）。

マレーシア留学への関心は首都圏にとどまらず、全国各地から問い合わせが継続的に寄せられています。一方で、これまでの開催は大都市圏が中心となっており、地方在住の中高生・保護者が直接参加できる機会は限られていました。こうした状況を受け、東北エリア（仙台）・中部エリア（名古屋）と東京での追加日程の開催を決定しました。本フェアは今回で6回目を迎え、累計約2,000名の中高生・保護者に参加いただいている国内有数のマレーシア留学イベントです。

■ 追加開催概要

・名古屋【NEW】

日時：2026年4月29日(水・祝) 11時00分～16時00分

会場：プライムセントラルタワー名古屋駅前店（愛知県名古屋市西区名駅2丁目27－8 13F）

・東京【NEW】

日時：2026年5月3日(日) 11時00分～17時00分

会場：ベルサール神田（東京都千代田区神田美土代町7 2F）



・仙台【NEW】

日時：2026年5月4日(月・祝) 11時00分～16時00分

会場：宮城県仙台二華中学校・高等学校（宮城県仙台市若林区連坊1丁目4－1）

名称：マレーシア留学フェア2026春

主催：マレーシア留学サポートセンター（グローバルハブジャパン株式会社）

共催パートナー：EMGS（Education Malaysia Global Services）

参加費：無料（事前予約制）

参加予約：https://liff.line.me/2005103725-nzgX6joZ/landing?follow=%40498apmvv&lp=uu4nRJ&liff_id=2005103725-nzgX6joZ(https://liff.line.me/2005103725-nzgX6joZ/landing?follow=%40498apmvv&lp=uu4nRJ&liff_id=2005103725-nzgX6joZ)

■ 前開催日程一覧[表: https://prtimes.jp/data/corp/90852/table/12_1_aa5c2c83a70b163e2955934ab6f52f6e.jpg?v=202603130951 ]

■ 共催パートナーEMGS（Education Malaysia Global Services)について

Novie Tajuddin Chief Executive Officer

■ EMGS（Education Malaysia Global Services）とは

EMGS（Education Malaysia Global Services）は、マレーシア高等教育省が設立したマレーシア政府公認の留学支援機関です。マレーシアへの留学生の入学手続きおよびビザ（学生パス）申請プロセスを一元管理する唯一の公式機関として、世界160カ国以上の留学生をサポートしています。

■ Novie Tajuddin氏からコメント

“We warmly invite students from Japan to discover the many opportunities that Malaysia has to offer. With its high-quality education system, affordable living costs, and safe, multicultural environment, Malaysia provides not only academic excellence but also a rich and meaningful life experience. It is a destination where students can grow intellectually, culturally, and personally.”

“At EMGS, we are dedicated to ensuring that every international student’s journey is smooth and well-supported. Malaysia has the International Student Arrival Centre (ISAC), the first in the world at the Kuala Lumpur International Airports. From efficient student visa processing to continuous guidance throughout your studies, our team is here to assist you every step of the way. We look forward to welcoming more Japanese students to Malaysia and supporting you in achieving your academic aspirations.”

【和訳】

「日本の学生の皆様には、ぜひマレーシアが提供する多様な可能性を知っていただきたいと心より願っております。質の高い教育制度、比較的手頃な生活費、そして安全で多文化が共存する環境を備えたマレーシアは、優れた学術環境を提供するだけでなく、学生にとって豊かで実りある人生経験をもたらす留学先です。ここでは、知的成長のみならず、異文化理解を深め、人として大きく成長する貴重な機会を得ることができます。」

「EMGSでは、すべての留学生が安心してスムーズに留学生活を開始できるよう、万全のサポート体制を整えています。マレーシアには、クアラルンプール国際空港に世界で初めて設置された留学生専用到着センター（ISAC：International Student Arrival Centre）があり、留学生の入国をサポートしています。迅速で効率的な学生ビザの手続きから、留学期間中の継続的なサポートに至るまで、私たちのチームが皆様の留学をしっかりと支援いたします。より多くの日本人学生の皆様をマレーシアにお迎えし、皆様の学びと将来の目標の実現をサポートできることを心より楽しみにしております。」

参加大学と会場日程一覧■ 参加大学・語学学校（21校以上に拡充）初参加の国立大学にも注目！

【大学】

アジア・パシフィック大学（APU）

カーティン大学

◎ヘリオット・ワット大学

ヘルプ大学

◎クアラルンプール科学技術大学（KLUST）

インティ大学（INTI）

ル・コルドン・ブルー

モナッシュ大学

ラッフルズ大学

サンウェイ大学

スウィンバーン工科大学

テイラーズ大学

ター大学（TAR UMT）

UCSI大学

マレーシア・サバ大学（UMS）

◎マレーシア・プトラ大学（UPM）

マレーシア工科大学（UTM）

ペトロナス工科大学（UTP）

ノッティンガム大学

◎サウサンプトン大学

【語学学校】

ELC(English Language Company Malaysia)

※東京・大阪のみ



※アルファベット順

※参加学校は変更になる可能性があります

※◎は初参加の大学です

■ マレーシア留学フェア 6つのポイント

◆ 米・英・豪の大学編入の専用相談ブースを用意！

◆マレーシアの大学・語学学校の担当者と直接相談できる！

◆マレーシア専門の留学カウンセラーに個別相談が可能！

◆高校の成績証明書を持参すれば、その場で合否判定も！

◆最大5万円の特別奨学金を給付も！

◆充実のセミナーで最新情報を提供！

後援協力団体・企業一覧■ 後援協力団体・企業一覧

文部科学省

外務省

マレーシア大使館

マレーシア政府観光局

東京都教育委員会

独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）

公益財団法人 日本英語検定協会

東京海上日動火災保険株式会社

マレーシア大使館にて（写真右端：代表斉藤）■ マレーシア大使館からコメント

I am pleased to inform that the Embassy of Malaysia, Tokyo is pleased to offer its nominal support to the Study in Malaysia Fair 2026 Spring, scheduled to be held from 15 to 22 March 2026 in Fukuoka, Osaka and Tokyo.

On behalf of the Embassy, I would also like to take this opportunity to convey our best wishes to you and the organising committee for every success in this endeavour.

Thank you.

Yours sincerely,

SITI NORALIA MUSTAZA First Secretary

【和訳】

駐日マレーシア大使館は、2026年3月15日から22日にかけて福岡、大阪、東京で開催予定の「マレーシア留学フェア 2026 春」に対し、名義後援を行うことを決定いたしましたので、ここにご通知申し上げます。

大使館を代表いたしまして、本事業の成功に向けて、マレーシア留学サポートセンターおよび運営委員会の皆様に心よりお祝いと激励の意を表します。

シティ・ノルアリア・ムスタザ 一等書記官 （駐日マレーシア特命全権大使 代理）

■ マレーシア留学サポートセンター（グローバルハブジャパン）代表取締役 斉藤高志からコメント

本フェアを初めて開催した2023年は東京の1会場のみのスタートでしたが、現在では累計約2,000名の方にご参加いただけるまでに成長しました。全国各地からの問い合わせも年々増えており、マレーシア留学への関心が着実に広がっていることを実感しています。

円安・物価高・欧米留学をめぐる先行き不透明感が続くなか、「子どもに海外で学ばせたいが、費用の面で踏み出せない」と悩む保護者の方が増えています。そのような方にこそ、マレーシア留学は費用面でも内容面でも課題解決に直結する選択肢だと確信しています。まずは一度、会場に足を運んでいただき、マレーシアの大学スタッフ・卒業生・専門カウンセラーが一堂に集まるこの場で、費用も含めたリアルな情報に直接触れていただければと思います。

今回、共催パートナーとしてEMGSにも加わっていただいたことで、フェアとしての信頼性もさらに高まりました。福岡・大阪・名古屋・仙台・東京（追加日程含む）の全6会場で、一人でも多くの方にマレーシア留学の可能性をお届けできることを楽しみにしています。

■ グローバルハブジャパン株式会社について

サービス名 ： マレーシア留学サポートセンター

代表取締役 ： 斉藤 高志

法人設立年月日： 2010年11月16日

資本金 ： 1,100万円

所在地 ： 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-21-5 Sreed EBISU+t 3F

電話番号 ： (03)5428-5874

Eメール ： info@malaysia-ryugaku.jp

事業内容 ： マレーシア留学の手配代行、現地サポート

URL ： https://www.malaysia-ryugaku.jp/

YouTube ：https://www.youtube.com/@malaysia-ryugaku