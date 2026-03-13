【GMVランキング1位】「燕チャンネル」、TikTok Shop“トクトクセール”にてGMVランキング1位を達成(2026年2月)

株式会社Sホールディングス

ライブコマース事業、ブランド事業、AI事業などを展開し、日常と未来を彩る最高の体験を創造する株式会社Sホールディングス(本社：東京都品川区、代表取締役CEO： 燕 咏靖)は、当社運営のアパレルブランドABITOKYOが企画・配信するTikTokライブコマース「燕チャンネル」が、2026年2月25日(水)から3月2日(月)に開催されたTikTok Shopのセールイベント“トクトクセール”期間中において、チャンネル別GMV(流通総額)ランキング1位を獲得したことをお知らせいたします。セール期間中に実施した継続的なライブ配信において、視聴者の悩みに寄り添う「悩み解決型」の商品提案や、高付加価値商品の紹介が支持を集めました。特に、2月27日に開催された「ABIフェス」を含む配信が多くの視聴者を集め、セール期間全体のGMV拡大につながりました。

■2026年2月度 GMV第1位獲得の背景

今回のセール期間(2/25～3/2)における好調の要因は以下の通りです。

1．「ABIフェス(2/27)」を含むセール期間中のライブ配信

セール期間中は継続的にライブ配信を行い、視聴者とのリアルタイムコミュニケーションを通じて商品の特徴や使用感を丁寧に紹介しました。特に2月27日に開催された「ABIフェス」では多くの視聴者が参加し、ライブコマースならではの臨場感が購買行動を後押しし、セール期間全体のGMV向上につながりました。

2．深刻な肌悩みに寄り添った「悩み解決型」美容アイテムの提案

シミ、肝斑、毛穴、エイジングケア(※)といった、年齢とともに増える肌悩みにフォーカス。実用性と実感力を重視したアイテムを厳選し、ライブを通じて丁寧に解説したことで、ターゲット層からの厚い支持と高い成約率につながりました。

3．高級クロコバッグや「社長セット」など、独自企画の好調な推移

・ハイエンド商品の特別提供

定価50万円クラスの「クロコダイルバッグ」を独自の特別価格で紹介。ライブ配信だからこそ伝わる質感や希少性が、高額帯商品の購買を後押ししました。

・テーマ別セット企画

燕自らが厳選した「社長セット」や、毛穴・エイジングケア(※)に特化した「韓国セット」を展開。豪華特典を付帯させることで、単品購入にはない「燕チャンネルだけの価値」を提供し、多くのお客様にご購入いただきました。

(※)年齢に応じたお手入れ

■今後の展望

燕チャンネルは、単に物を売る場所ではなく、視聴者の皆様の悩みを解決し、新しい発見を提供する「ライブエンターテインメント・コマース」の場を目指しています。今回のGMV1位という実績を糧に、今後も緻密なマーケティングと熱量のあるライブ企画を掛け合わせ、より満足度の高いショッピング体験を創造してまいります。

■「燕チャンネル」について

TikTokライブコマースにおいて国内トップクラスの販売実績を誇るライブ配信チャンネル。ライブコマース専門プロダクション「S-LIVE JAPAN」に所属し、企画力・演出力・販売導線設計を強みに、数々のヒット配信を創出しています。美容・韓国コスメ・健康食品から、自社アパレルブランド「ABITOKYO」まで、多岐にわたるジャンルで高感度なライフスタイルを提案。特に、昨今注力しているのが、TikTok Shopの枠組みを活用した「地方再生プロジェクト」です。宮城県や三重県、北海道といった日本各地の自治体・地元企業と連携し、現地から特産品の魅力をダイレクトに発信。2日間で売上4,000万円超を記録するなど、ライブコマースを通じた新たな地域活性化モデルの構築を目指しています。

URL：https://www.tiktok.com/@enyonjin

■ライブコマース専門プロダクション「S-LIVE JAPAN」について

S-LIVE JAPANは、TikTokを中心に活躍するライブコマーサーが所属し、「燕チャンネル」をはじめとした複数のライブコマースチャンネルを運営する、ライブコマース専門プロダクションです。TikTok公式クリエイターエージェンシーパートナー(CAP)に認定されており、クリエイターと企業の架け橋として、TikTok上でのプロモーションおよびコラボレーション施策を支援しています。

代表的なライブコマースチャンネルである「燕チャンネル」は、2025年11月から2026年2月までの4ヶ月連続で、TikTok Shop月間GMVランキング1位(V4)を獲得しており、データ分析に基づく配信設計やブランド連携施策により高い販売成果を創出しています。

【チャンネル概要】

チャンネル名：S-LIVE JAPAN

URL：https://www.tiktok.com/@slive.japan

TikTok公式エージェンシーであるS Holdingsの運営のもと、自社ブランド「ABITOKYO」をはじめ、全国約1万社の提携企業の商品をライブ配信で紹介。ライブコマーサー(配信者)の育成から販促支援まで一気通貫で行い、「見る」「話す」「買う」が一体となる新しい購買体験を提供しています。

【会社概要】

社名：株式会社Sホールディング

本店所在地：東京都品川区上大崎3-5-11 MEGURO VILLA GARDEN 4階

代表者：代表取締役CEO 燕 咏靖

設立：2012年5月14日

資本金：5,000万円

事業内容：ライブコマース事業、ライブコマーサー育成事業、ライブコマース事務所、ブランド事業、アパレル事業、AI事業・ITシステム事業

URL：https://www.s-hldgs.co.jp/

※インタビュー取材、ならびにライブコマース現場への密着取材が可能です。

取材をご希望のメディア様は、広報担当までお気軽にお問い合わせください。

【TikTok】

燕チャンネル：https://www.tiktok.com/@enyonjin

ABITOKYOチャンネル：https://www.tiktok.com/@abitokyoen

みぽりんチャンネル：https://www.tiktok.com/@mihoabitokyo