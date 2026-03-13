豪華声優陣による「御姉様たちと恋が始まる」一人称視点オリジナルボイスドラマ！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：夏野剛、以下 KADOKAWA）は、一人称視点オリジナルボイスドラマ『フルール・ラフィネ -温泉に行こう！-』をボイスドラマ配信アプリ「mimicle（ミミクル）」にて、3/13（金）販売することをお知らせいたします。

3人の御姉様たちに囲まれての山奥秘湯の取材旅行。ちょっと年上な大人の女性たちとの恋物語を一人称視点の脚本で、臨場感いっぱいでお届けします。

アルバムアートワーク■ストーリー

仕事、プライベート、そして恋──秘湯で見つけた私たちの『素顔』と『本音』

週刊誌編集者・工藤美智依（CV：豊嶋真千子）、フリーカメラマン・生馬祥子（CV：國府田マリ子）、ライター・田辺希代子（CV：岩男潤子）。仕事にプライベートに、日々、悪戦苦闘する3人の女性たちが向かったのは、地図にも載らないような山奥の秘湯。

「政治報道の仕事がしたい！」と不満を爆発させる美智依、サバサバ系酒豪カメラマンの祥子、そしておっとり天然な鉄道好きの希代子。そこへ、編集部からの助っ人として同行することになった「バイトのお兄ちゃん（あなた）」。

女尊男卑（？）な3人にこき使われ、迷い込んだ深い森では熊に遭遇、さらにはハプニング連続の温泉取材……！ ドタバタな道中を経て、彼女たちがふとした瞬間に見せる「女の本音」と、あなたへの「特別な想い」に──。

温泉宿の静かな夜、あなたを看病してくれる優しい声や、風の音、そして彼女たちの吐息が、まるでその場にいるかのような臨場感を生み出す。

彼女たちに振り回される、この"ちょっとだけ特別な"温泉旅。あなたも、この耳から始まる物語を体験してみませんか？

■キャラクター＆キャスト

・工藤 美智依（編集者）／CV：豊嶋真千子

政治報道を志すベテラン。実力はあるが、余裕を失うとすぐ「いっぱいいっぱい」になるのが玉に瑕。女性軽視（？）な雑用企画に不満爆発寸前だが、内心は図星な弱点に焦る日々。鼻息荒く突き進むも、空回りする姿がどこか憎めない。

「えへ、どさくさに紛れて抱きついちゃった。案外、腕太いんだね。ねえ…しばらく…このままにしてて。そう、ちょっとの間だけ」

生馬 祥子（カメラマン）／CV：國府田マリ子

美智依の戦友で、酒癖の悪い職人肌。強気な「男社会への共闘」を掲げているが、実は可愛いものに目がない。ロケ先でこっそりリスを撮影しては、指摘されるとキレて誤魔化すギャップの持ち主。

「こんなことされたら…何だか、あんたに惚れちゃいそう。はあ…切ないね。こんな年下にときめくだなんて。どうかしちゃったのかな」

田辺 希代子（ライター）／CV：岩男潤子

いつもぼんやりした天然系。だが筆を執れば、詩的で知性溢れる美文を綴る隠れた実力派。大の鉄道好き・温泉好きで今回の取材に歓喜しているが、殺気立つ美智依と祥子の手前、困った風を装う。こき使われる主人公に同情を寄せる唯一の良心。

「あなたの背中はとっても大きくて暖かくて、頼りになって、何よりも優しくて。おぶさっている時、ずっとこのままでいいな、なんて、ごめんなさい」

■スタッフ

脚本：ドン・マッコウ

収録・編集・音響・制作：ツーファイブ

商品概要

タイトル：フルール・ラフィネ -温泉に行こう！-

配信日：2026年3月13日

価格：2200円［税込］

発売元：株式会社KADOKAWA

販売URL：https://mimicle.com/album/C0iTHBwI

(C)2026 KADOKAWA CORPORATION

