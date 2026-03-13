E-COMEGROUPより、パリ・サンジェルマンのシャワーサンダルが登場！

株式会社イーカムグループ

株式会社イーカムグループ（以下イーカムグループ、東京本社：渋谷区神宮前／福岡本社：福岡市、代表取締役：迎 祐次）は、パリ・サンジェルマン（PSG）のロゴを配したシャワーサンダルを、3月中旬より発売いたします。

ブラックをベースに、PARIS SAINT-GERMAINのロゴを大胆にデザイン。ゴールドロゴとシルバーロゴの2タイプを展開し、ラグジュアリーな印象とクリーンな印象、それぞれ異なる雰囲気をお楽しみいただけます。シンプルながらも存在感のある仕上がりで、足元からPSGの世界観を演出します。

軽量で履きやすく、ワンマイルのお出かけやレジャーシーン、旅行先、室内履きなど幅広いシーンで活躍。スポーツミックスやストリートスタイルにも取り入れやすいアイテムです。

パリ・サンジェルマンの魅力を日常に取り入れられるシャワーサンダルとして、ぜひチェックしてみてください。

【Sales information】

■Retail Stores

・National retail stores

【Price】

■\2,090（tax included）

【イーカムグループ】

イーカムグループはⅮisney/UNIVERSAL/MLBなど、世界を代表するブランドと約80 程、直接ライセンス契約し、 アパレル・服飾雑貨の企画から製造・卸までワンストップで提供しているメーカーです。 すべて自社で行なっているため、高品質な商品を素早くお客様の元へお届けすることを可 能にしています。 イーカムグループは、創業以来ファッションを通じた幸せづくりをミッションとしてきま した。 思いもしない価格で私たちの商品を手に入れられるよろこび。 お気に入りのファッションとして、毎日身に付けられるよろこび。 私たちのファッションが生み出すよろこびは、これからも無限に広がります。 私たちの生み出すサービスが、お客様の生活を豊かにする誇りと幸福感を胸に。 一人でも多くのお客様に、感動の商品とサービスを発信し続けます。

イーカムグループ HP：http://ecome.co.jp/

イーカムグループ公式 Instagram：https://www.instagram.com/ecomegroup_japan/