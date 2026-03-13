カルト的人気を誇るホラー三部作がついに完結。サバイバルホラー最新作『Remothered: 赤き修道女の遺産』が2026年リリース予定！

SOFTSOURCE PTE LTD

イタリア・カターニアに拠点を置くゲーム開発でパブリッシャー のStormind Games は、現地時間、2026年3月12日、配信イベント Future Games Show Spring Showcase にて、サバイバルホラーシリーズ最新作 『Remothered: Red Nun’s Legacy （赤き修道女の遺産）』を正式発表しました。

本作はサバイバルホラーシリーズ Remothered （リ・マザード）の第3作にあたり、PlayStation 5、Xbox Series X|S、Nintendo Switch 2、PC向けに2026年内の発売を予定しています。

シリーズ前2作の物語を締めくくる“最終章”として、スリリングなゲームプレイ、濃密なストーリー、そして映画的な演出を融合させた恐怖体験を提供します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=QssYG9qa634 ]

シリーズの原点に立ち返り、待望の完結へーー

Stormind Games CEOの Antonio Cannata 氏は、今回の発表について次のようにコメントしています。

「Remotheredは、私たちが開発の旅を始めた頃に生み出した最初のゲームです。

その後、A Quiet Place: The Road Ahead や Mafia: The Old Country の制作を経験しましたが、このシリーズが静かに消えていくのを受け入れることはできませんでした。Remotheredと、そのコミュニティに対する敬意と責任から、この作品を制作することを決意しました。」

また、ゲームディレクターの Antonio Cutrona 氏は次のように語っています。

「『Remothered: Red Nun’s Legacy（赤き修道女の遺産）』では、シリーズの物語をより深く掘り下げ、新たな特殊能力を導入することでゲームプレイの幅を広げています。

本作はスタンドアロン作品としても楽しめるため、シリーズ未経験のプレイヤーでもすぐにプレイ可能です。一方で、長年のファンにとっては、待ち望んでいた“真の結末”を体験できる作品となっています。」

開発者ダイアリー第1弾も公開

Stormind Gamesは、シリーズ復活を記念した開発者ダイアリー動画（全3回）の第1弾を公開しました。

動画では、CEOのCannata氏とゲームディレクターCutrona氏が、本作を再び制作するに至った背景や、シリーズの原点に立ち返った開発方針について語っています。

また、従来のゲームプレイやストーリー、チャレンジ要素を拡張しつつ、新旧プレイヤー双方に驚きを提供する内容になっていることも明かされています。

『Remothered: 赤き修道女の遺産』について

本作の舞台は、不気味な静寂に包まれた修道院。

プレイヤーは数々の秘密と恐るべき真実が眠る場所を探索しながら、赤い修道女“レッド・ナン”と呼ばれる存在の謎に迫ります。

しかしその過程で、プレイヤーは執拗に追い詰めてくるストーカー（Stalkers）に狙われることになります。

隠れ、逃げ、時には反撃しながら、生き延びるための決断が求められます。

主なゲーム特徴

■ 恐怖のストーカーから逃げ延びろ

プレイヤーを執拗に追跡する殺人者から身を隠し、回避し、時には反撃しながら生き延びるサバイバルホラー体験。

■ クラシックサバイバルホラーへのオマージュ

往年の三人称視点ホラーゲームへの敬意を込めた、濃密な恐怖の雰囲気。

■ 催眠能力を活用した探索

オブジェクトを読み取り、失われた記憶を呼び起こし、隠された通路を発見するなど、環境理解を変化させる特殊能力を使用可能。

■ 緻密に作り込まれた世界

広大なゲーム世界を探索し、手がかりや重要アイテムを収集。パズルを解きながら新たなエリアへ進み、物語の核心へ迫る。

■ Cristo Morenteの秘密

レッド・ナンの恐怖の伝説が生まれた修道院「Cristo Morente」に隠された物語を解き明かす。

製品情報

タイトル：『Remothered: 赤き修道女の遺産』

発売時期：2026年予定

対応プラットフォーム：

PlayStation 5 / Xbox Series X|S / Nintendo Switch 2 / PC

配信ストア：

Steam / Epic Games Store / GOG

現在、各プラットフォームでのウィッシュリスト登録が可能です。

最新情報は remothered.com(https://remothered.com/) および

Twitter/X(https://x.com/remotheredgame)、Instagram(https://www.instagram.com/remothered/)、Facebook(https://www.facebook.com/remothered)、TikTok(https://www.tiktok.com/@remothered3?_r=1&_t=ZN-94NyISaFwIB)、YouTube(https://www.youtube.com/@remothered6046)の公式アカウントで確認できます。

Stormind Gamesについて

Stormind Games(https://stormindgames.com/) は、PCおよびコンソール向けにオリジナルおよびライセンス作品のホラーゲームを開発する独立系AAスタジオです。代表作にはサバイバルホラーシリーズ Remothered(https://remothered.com/)、

および A Quiet Place: The Road Ahead があります。

また Hangar 13 および 2K と共同で Mafia: The Old Country の開発にも参加しています。

Soft Source Publishingについて

Soft Source Pte Ltd(https://www.softsourcepublishing.com/)はシンガポールに拠点を置くパブリッシャーで、国際的なゲーム開発者やパブリッシャーからアジア向けにプレミアムなローカライズコンテンツを提供することに注力しています。

公式アカウント：

Follow Soft Source on X (@SSourcePublish(https://x.com/SSourcePublish)), YouTube (Soft Source Publishing(https://www.youtube.com/@softsourcepublishing)), Instagram

(@softsourcepublishing(https://www.instagram.com/softsourcepublishing/)), Facebook (@softsourcepublishing(https://www.facebook.com/softsourcepublishing/)), and at softsourcepublishing.com

＊上記の情報は現プレスリリース発行日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ:

Soft Source Pte Ltd (担当: pr@softsource.sg もしくは

Community and PR Executive at Soft Source | Natalyn Soh | natalyn@softsource.sg まで)

販売に関するお問い合わせは、sales@softsource.sg までご連絡ください。