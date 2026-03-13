ソフトバンク ダンスに挑み続ける人々を応援 新CM「動きだせば、景色は変わる。」篇／CM「お父さんダンサーになる」篇 2026年3月13日（金） ソフトバンク公式YouTubeチャンネルで公開

ソフトバンク株式会社

ソフトバンク株式会社（以下「ソフトバンク」）は、ダンスを“スポーツ”として応援する取り組みの一環として、新CM「動きだせば、景色は変わる。」篇および「お父さんダンサーになる」篇を制作し、2026年3月13日（金）からソフトバンク公式YouTubeチャンネルで公開します。

ソフトバンクは、「情報革命で人々を幸せに」という経営理念の下、スポーツとテクノロジーを融合させることで、スポーツの喜びや感動をより多くの人に届けてきました。世代を問わず多くの人に親しまれているダンスは、学校教育への導入やプロリーグの誕生を通じて、技術や表現力を競い合うスポーツとして発展を遂げています。ダンスが競技として発展を遂げる中、ソフトバンクは日本発のプロダンスリーグ「D.LEAGUE（ディーリーグ）」のトップパートナーとして、ダンスの発展と普及を支援してきました。本CMでは、「動きだせば、景色は変わる。」をキーメッセージに、ダンスに挑み続ける人々の姿を描いています。

新CM「動きだせば、景色は変わる。」篇で主人公の高校生役を演じるのは、国内外で人気のアニソンダンスパフォーマンスユニット「REAL AKIBA BOYZ」のメンバー・龍（りゅう）さん。ダンス未経験ながらも選抜メンバー入りを目指して猛練習を重ね、挫折を乗り越えていく青春ストーリー。楽曲には、若い世代を中心に支持を集めるimaseさんの「Shine Out」を起用し、未来への希望を感じさせる世界観を描いています。

そして新CM「お父さんダンサーになる」篇では、LDH史上最大規模のオーディションから誕生した10人組ダンス＆ボーカルグループ「THE JET BOY BANGERZ」が登場。躍動感あふれるパフォーマンスに、白戸家のお父さんが“エースパフォーマー”として加わるという意外性のある演出で、ダンスのカッコよさや楽しさなど、さまざまな魅力を描いています。

ソフトバンクは今後も、スポーツの可能性を広げる取り組みを通して、挑戦する人々を応援していきます。

■新CM概要

タイトル：「動きだせば、景色は変わる。」篇（90秒）

出演：龍（REAL AKIBA BOYZ）

楽曲：Shine Out （作詞・作曲：imase、編曲：ESME MORI）

公開日時：2026年3月13日（金）午前7時

動画URL：https://youtu.be/MGdMLjqmtS4（90秒）

タイトル：「お父さんダンサーになる」篇（30秒）

出演：THE JET BOY BANGERZ、白戸家のお父さん

公開日時：2026年3月13日（金）午前7時

動画URL：https://youtu.be/Wa-wMraYgyI（30秒）

■コンセプトと見どころ

「動きだせば、景色は変わる。」篇

初めてダンスに挑戦する高校生・こうへいの挫折と成長を描く青春ストーリー。ダンスというスポーツに向き合いながら努力を重ね、時には挫折しそうになる一人のダンサーの成長を描くことで、日本中のダンサーの努力に光を当て、彼らをもっと応援したいという想いが込められています。スマホやタブレットで練習動画や振り付けを繰り返し確認するなど現代の高校生をリアルに映し出しているほか、3年間という時間の積み重ねが生む変化も大切に描写しています。また、ドキュメンタリーのような空気感を出すため、主演の龍さんには設定のみを共有しました。龍さんはこうへいの繊細な感情を丁寧に表現。あえて初心者として踊る場面でも、焦りや嫉妬といった複雑な心情を身体と表情で表現していました。ダンス経験者が思わず共感するような“あるある”も映像の中に散りばめていますので、ご注目ください。

「お父さんダンサーになる」篇

「THE JET BOY BANGERZ」がハイクオリティかつインパクトのあるパフォーマンスを披露します。メンバーの7人がDリーガーとして活躍する実力派グループならではの迫力あるパフォーマンスと、踊ることを心から楽しむメンバーの姿や表情が印象的です。さらに、白戸家のお父さんが“エースパフォーマー”として加わることで、ダンスの持つカッコよさと楽しさを表現しました。「THE JET BOY BANGERZ」には、振り付けを作成する段階から企画に参加していただき、数々のアイデアによってオリジナリティあふれる演出が実現しています。

■ストーリー

「動きだせば、景色は変わる。」篇

高校に進学した主人公のこうへいは、「憧れの先輩のように踊ってみたい」という思いからダンス部に入部します。未経験ながら練習に励みますが、周囲のレベルの高さについていけず、悔しさを抱える日々が続きます。毎日居残り練習を行い、自宅でも反復練習を続けますが、進級しても芽が出ず苦悩の日々は続きます。

「それでも踊りたい」と練習に明け暮れ、ライバルでもある部員たちに教えを請いながら3年生になったある日、地方県予選メンバーの1人としてついに名前が呼ばれます。そして迎えた本番、不可能を乗り越えたこうへいは見事なダンスを披露し、観客を魅了します。

「お父さんダンサーになる」篇

「THE JET BOY BANGERZ」が、白戸家のお父さんとの初コラボレーションでダンスを披露します。本格的なパフォーマンスにお父さんが“エースパフォーマー”として加わるという意外性のある演出で、ダンスの楽しさと迫力を描きます。ラストシーンは「THE JET BOY BANGERZ」とお父さんが一体となったパフォーマンスで締めくくられます。

■キャスト

●「動きだせば、景色は変わる。」篇

主人公・こうへい役

龍 Ryu

3歳でバレエとジャズダンスを始め、6歳でストリートダンスに出会う。

バトルを中心に活動している「龍と勇太」や、A-POP CREW「サンセットレーベンズ」としても好成績を残し続けている。

キッズダンス界隈を賑わせているメンバーで構成された「DESCARADOS」のリーダーとしても活動中。確かなダンススキルを持ち、ジャンルに捉われない唯一無二のスタイルを貫く。2022年、高校1年生にしてREAL AKIBA BOYZに加入。2025年には自身初となるソロのダンスワンマンライブを開催。集英社より写真集を出版するなど広い分野で活動中。

●「お父さんダンサーになる」篇

THE JET BOY BANGERZ

4.8万人が参加したLDH史上最大規模のオーディション「iCON Z」から誕生した10人組ダンス＆ボーカルグループ。2023年8月23日、シングル「Jettin’」でデビュー。グループ名には「騒がしい個性が集まってジェットエンジンのように燃え盛る」という意味が込められている。7名のパフォーマーは全員ダンスのプロリーグD.LEAGUEで活躍するDリーガー。さらにコーラスグループ「DEEP SQUAD」ボーカリストもメンバーに擁し、実力派揃いのLDHでも屈指のパフォーマンス力を誇る。デビュー以降、EP「PHOTOGENIC」がオリコン週間 アルバムランキング1位、1st AL「JET BOY」が同デイリー最高位1位を記録するなど快進撃を続け、唯一無二のパフォーマンスグループとして急速に支持を拡大中。

■「動きだせば、景色は変わる。」篇 制作スタッフ

CD：澤本嘉光

CMプランナー：水本晋平、岩田泰河、堀有梨花

コピーライター：岩田泰河

ビジネスプロデューサー：西崎倫史、関勇輔

クリエイティブプロデューサー：林久緒玲

プロデューサー：稲垣護、谷口勇人

プロダクションマネージャー：増子智也

ディレクター ：金野恵利香

助監督 ：高橋こたつ

カメラマン ：田嶌誠

ライトマン ：前川賀世子

美術デザイナー：AKI

スタイリスト：岡田敦之

ヘアメイク：木内真奈美

オフライン編集：山岡大起

オンライン編集：阿部亮太

ミキサー：吉崎雅章

SE：平川将太

キャスティング：荒木理恵子、ORIE

ダンスディレクション：ORIE、corin

■「お父さんダンサーになる」篇 制作スタッフ

CD：澤本嘉光

CMプランナー：水本晋平、岩田泰河、堀有梨花

コピーライター：岩田泰河

ビジネスプロデューサー：西崎倫史、関勇輔

クリエイティブプロデューサー：林久緒玲

プロデューサー：稲垣護、谷口勇人

プロダクションマネージャー、増子智也

ディレクター：荒伊玖磨

助監督：安田昌平

カメラマン：大河原真生

ライトマン：村上俊一郎

スタイリスト：渡辺康裕

ヘアメイク：竹島健二

オフライン編集：武藤なつみ

カラリスト：伊藤創太

オンライン編集：太田拓也

ミキサー：吉川貴人

SE：吉川貴人

コレオグラファー：THE JET BOY BANGERZ