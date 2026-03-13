AirX、成田空港エリアの空の移動網を拡張

株式会社AirX

株式会社AirX（本社：東京都千代田区、代表取締役 手塚 究）は、成田空港エリアにおける空の移動ネットワーク拡張の一環として、「酒々井プレミアム・アウトレット」への直行ヘリ移動便を再開いたします。

本取り組みは、成田空港を起点とした回遊性向上および訪日観光客・国内旅行者の移動体験高度化を目的とするものであり、都心・成田空港・酒々井プレミアム・アウトレット間の新たな移動選択肢を提供します。

■ 背景

訪日外国人旅行者の回復および増加に伴い、成田空港周辺エリアの観光・商業施設への需要は高まりを見せています。一方で、郊外型商業施設へのアクセスは鉄道や自動車に依存しており、移動時間や混雑といった課題が存在しています。

酒々井プレミアム・アウトレットは、成田空港からのアクセス性の高さやインバウンド需要の取り込みにおいて重要な拠点でありながら、より快適かつ効率的な移動手段へのニーズが高まっていました。

AirXは、これらの課題に対し、ヘリコプターによる直行移動という新たな選択肢を提供することで、成田エリアにおける移動価値の向上を目指します。

■ 酒々井プレミアム・アウトレット直行便の概要

運航区間：都心または成田空港周辺ヘリポート - 酒々井プレミアム・アウトレット移動時間：地上移動と比較し大幅短縮（※ルートにより異なります）利用形態：貸切チャーター形式

■離発着場所

- 東京ヘリポート住所：東京都江東区新木場4-7-25https://skyview.airos.jp/access/tokyo_heliport- 酒々井プレミアム・アウトレットヘリポート住所：千葉県印旛郡酒々井町飯積2-4-1搭乗場所：ヘリポート (酒々井プレミアム・アウトレット第10駐車場)https://maps.app.goo.gl/deQxfFwNj4etEaF88

集合場所は事前予約時にスタッフへご確認ください。

■ 予約方法：専用ウェブページより事前予約制

https://lp.airos.jp/premium-outle-shisui

※天候・運航条件等により実施可否が変更となる場合があります。

■ 空の移動ネットワーク拡張について

AirXはこれまで、成田空港エリアにおける空の移動手段として、成田発着の各種ルートを展開してきました。本取り組みは、その延長線上に位置づけられるものであり、成田空港を起点とした移動ネットワークの段階的拡張の一環です。

今後も、観光地・商業施設・リゾートエリアなどを結ぶ空の移動ルートを整備し、地上交通との組み合わせによる新たな移動体験の創出を進めてまいります。

■株式会社AirX 会社概要

会社名：株式会社AirX

住所：東京都千代田区麹町6-6-2 番町麹町ビルディング5F Wework 麹町

設立：2015年2月23日

代表取締役：手塚 究

事業内容：旅行業、航空運送代理店事業

会社URL：https://airx.co.jp

サービスURL：

[AIROS] https://airos.jp

[AIROS Skyview] https://skyview.airos.jp

採用関連ページ：https://career.airx.co.jp

公式X：https://x.com/airos_skyview

公式Instagram：https://www.instagram.com/airos_skyview

「空の移動革命」前夜。AirXは、ヘリコプターやプライベートジェット、空飛ぶクルマ（eVTOL）の、仕入れから販売・運用、ポート設置・運営、交通プラットフォーム開発までを一貫して担う、次世代航空モビリティ企業です。

ヘリコプター遊覧予約サイト「AIROS Skyview（エアロススカイビュー）」やチャーター見積もりサイト「AIROS（エアロス）」を運営し、自社機材を拡充することでヘリの即時予約と運賃の低価格化を実現しました。

「空飛ぶクルマ」など、次世代航空機の登場によるエアモビリティ市場の急速な拡大を見据え、現在はヘリコプター運航やポートの開拓を推進し、空の移動をより身近なライフスタイルへと進化させております。