「のんびり、ゆっくり、至福の時間『喫茶は旅。』」おとなの週末2026年4月号、本日発売♪

今号は「喫茶は旅。」と題して、東京を中心に盛岡、愛知など「喫茶店」を大特集。ほか「ブラボー！ ピッツァ」、「睡眠 A to Zzz」特集もあります。

今号は「喫茶店」を大特集。まだ知らぬ極上の味。こだわり抜いたインテリア。話すだけで笑顔になれるマスター……。自身にとってベストといえる喫茶店を探すのは、時に迷い、時に苛立ち、でも最後に笑顔になれる旅と同じです。

今回は、そんな人生を豊かにしてくれる旅の目的地として足を運んでほしい、名喫茶店を集めました。

実は超久しぶりな「ピッツァ」特集も掲載。ここぞとばかりに気合い入れて探してみたら、あるわあるわ、注目店や新店に、名店の数々！ あまりのおいしさとそれぞれの個性に衝撃を受けた渾身のピッツァ特集となりました。ブラボ～！

「春眠暁を覚えず」。春の夜は心地よく、朝が来たことにも気が付かないほど、ぐっすり眠ってしまう……中国の詩人、孟浩然はそう詠んだ。しかし今、その春ですら心地よい睡眠を得られていないのでは？ と悩む人が増えています。

そこで、そもそも質のよい睡眠とは何か？ どうすれば快眠につながるのか？ などについて日々研究を重ねる方たちにアドバイスを伺いました。それらを参考にいろいろ試し、自身の快眠法を見つけ出してください。

■おとなの週末 2026年4月号の主な内容

・のんびり、ゆっくり、至福の時間

喫茶は旅。

・旅先で出合う至福の時間１.

盛岡の喫茶店

・旅先で出合う至福の時間２.

足利の屋台カフェ

・旅先で出合う至福の時間３.

都留の珠玉珈琲

・旅先で出合う至福の時間４.

日立の純喫茶

・東京名喫茶めぐり１.

琥珀の旅

・東京名喫茶めぐり２.

束の間の異空間旅

・東京名喫茶めぐり３.

音楽に浸る旅

・カタンコトン、甘い幸せに会いに行こう

ぶらりスイーツの旅 in 世田谷線

・モーニング発祥の地で思う存分満喫！

愛知・一宮で寝ても冷めてもモーニング

・北は岩手、南は愛知まで巡りにめぐった

座談会 喫茶の旅の果てに

・自分史上“サイコー”の一枚を求めて

ブラボー! ピッツァ

・健康の原点は快眠にあり

睡眠 A to Zzz

・群馬県沼田市の旅

天狗密度、日本一の街

・おとなの週末 おとりよせ倶楽部

「ホームパーティグルメ」

★連載／吉田羊の「ヒツジメシ～草を喰みたきゃ仕事しろ～」、ラズウェル細木の「たまGo!!」、森山大道の「Weekend」、マッキー牧元×門上武司「おいしい往復書簡」、茅野愛衣の「コヨイのカヤノ」、[Alexandros]磯部寛之の「酔滴のラダー」、杜氏の晩酌、おと週裏掲示板、今月の金メダルはココだ！、覆面ライターの1ヶ月食ダイアリー

■おとなの週末2026年4月号

■発売日：2026年3月13日（金）

■価格：930円（税込み）

