【 銀だこハイボール酒場で、“もう一杯” が止まらない！ 】お酒がすすむ 「酒場限定たこ焼」などの新メニューが、3/17（火）より販売開始！

株式会社ホットランドホールディングス

築地銀だこ(https://www.gindaco.com/) を展開する 株式会社ホットランドホールディングス(https://hotland.co.jp/)（本社：東京都中央区、代表取締役社長：佐瀬守男）の連結子会社で、「銀だこハイボール酒場」や「おでん屋たけし」などの酒場事業を展開する 株式会社オールウェイズ(https://alwayssaisei.co.jp/)（本社：東京都中央区、代表取締役社長：内田善行）は、2026年3月17日（火）より、全国の「銀だこハイボール酒場」・「銀だこ酒場」・「銀だこハイボール横丁」店舗（一部店舗を除く）にて、期間限定商品を含む新メニューの販売を順次開始いたします。

※店舗により取り扱いメニューが異なります

『銀だこハイボール酒場ブランド』 2026春新メニュー 商品イメージ

今回の新メニューでは、『銀だこハイボール酒場ブランド』でしか味わえない「酒場限定たこ焼」をはじめ、お酒とも相性抜群の鉄板料理や逸品料理など、多彩なラインアップをご用意しました。

新商品と復活商品が “同時” に楽しめる「酒場限定たこ焼」

『Wのりマヨたこ焼』539円 ※4個入り・店内飲食限定

今回の期間限定メニューとして、『Wのりマヨたこ焼』が新登場。アツアツのたこ焼に、香り豊かな “生海苔” をベースとした店舗仕込みの「海苔マヨソース」をかけ、上から刻み海苔をトッピング。磯の香りと和風の旨みが広がる、やみつきになる一品です。

『四川麻辣マヨたこ焼』539円 ※4個入り・店内飲食限定

シビ辛好きにはたまらない人気メニュー『四川麻辣マヨたこ焼』が待望の復活。刺激的な四川風の麻辣マヨソースがたこ焼の旨みを引き立て、ハイボールなどのお酒とも相性抜群です。

新商品と復活メニューを同時に楽しめる、今だけの「酒場限定たこ焼」をぜひご堪能ください。

新提案！「NEO -ネオ- もんじゃ」

“粉もの料理” の新しい楽しみ方として、銀だこハイボール酒場オリジナル「NEO -ネオ- もんじゃ」が登場します。食感も味わいもこれまでにない新感覚。「銀だこハイボール酒場」ならではの独自スタイルでお楽しみいただける、新たな鉄板焼きメニューです。

『ガーリックチーズ』は、オニオンスライスにニンニクを使用した “シュクメルリ風ソース” をかけ、たっぷりのチーズをのせて焼き上げました。食欲をそそるガツンとした味わいをお楽しみいただけます。また、『カレースパイス』は、スパイスをたっぷり使用した甘めの特製ソースに、とろろ・削り節・ねぎを合わせ、仕上げにカレー粉をトッピング。香り豊かな味わいに仕上げました。

左上：『ガーリックチーズ』、右下：『カレースパイス』各528円『イチゴ大福アイス』418円実はデザートも！春らしい彩りの『イチゴ大福アイス』

食事の締めには、春を感じるデザートもご用意。ひんやりとしたバニラアイスをもちもち食感の求肥で包み、甘酸っぱいイチゴを合わせた『イチゴ大福アイス』は、見た目にも華やかな一品です。食後のデザートとしてはもちろん、シェアしても楽しめる3個入りで、食事のひとときをさらに楽しく演出します。

誰でも楽しめる酒場、それが「銀だこハイボール酒場」！

「銀だこハイボール酒場」では、たこ焼をはじめ、揚げ物や鉄板焼き、酒の肴など多彩な料理をご用意しております。ドリンクもアルコールだけでなく、ノンアルコールメニューも充実しており、お酒を飲まない方でも気軽に楽しめるのが魅力です。友人や仲間との集まり、仕事帰りの一杯など、ふらっと気軽に立ち寄れる酒場として、ご利用いただけます。

香ばしく焼き上げた「たこ焼」とこだわりの料理、賑やかな酒場の雰囲気の中で、心弾むひとときをお過ごしください。

【 その他、新メニュー 】

うずらのおつまみマリネ…385円

たこつくね串…473円

旨辛チーズチヂミ…550円

旨辛水餃子…550円

＜武内食堂 監修＞かしわバター…858円

【 モクテル（ノンアルコール） 】

烏龍パインミルクティー／りんご酢モヒート／大人のレモンスカッシュ／ブルーライチソーダ…各528円

【 販売概要 】

販売開始日：2026年3月17日（火）

※「銀だこハイボール横丁」は、3月24日（火）より販売開始

対象店舗：全国の「銀だこハイボール酒場」・「銀だこ酒場」・「銀だこハイボール横丁」店舗（一部店舗を除く）

お店を探す :https://stores.gindaco.com/all/?brand=%E9%8A%80%E3%81%A0%E3%81%93%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB%E9%85%92%E5%A0%B4

※メニューや価格は店舗により一部異なる場合がございますので、詳しくはご利用店舗までお問い合わせください

※写真はすべてイメージです

※全て税込価格にて表記しております

『銀だこハイボール酒場ブランド』 ブランド一覧『銀だこハイボール酒場ブランド』 について

築地銀だこがプロデュースする「たこ焼」と「お酒」を気軽に楽しめる酒場業態。「銀だこハイボール酒場」「銀だこ酒場」「銀だこハイボール横丁」などのブランドで、全国100店舗を展開しています。

2009年に「銀だこハイボール酒場」1号店を東京都新宿区歌舞伎町にオープンし、創業16周年を迎えました。当初はまだ珍しかった “たこ焼をつまみにハイボールを楽しむ” というスタイルが、都心で働くビジネスパーソンを中心に支持を集め、現在では「ぜったいうまい!! たこ焼」と強炭酸ハイボールに加え、多彩なフードやドリンクメニューを取りそろえた居酒屋として、幅広い世代のお客様にご愛顧いただいております。

< 運営会社 >

株式会社オールウェイズ

「銀だこハイボール酒場」、「おでん屋たけし」など酒場事業を展開・運営

https://alwayssaisei.co.jp/

https://www.hotland.co.jp/business/



ホットランドグループは、これからも “ぜったいうまい!! 食” を通じて、ほっとしたひと時をお楽しみいただけるよう、より良い商品、サービスの提案をしてまいります。