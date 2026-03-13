インスタ集客（Instagram・インスタグラム集客）のやり方とは？フォロワーが増えない原因とSNS運用相談から見えた課題を調査
SNSアカウント及びWebサイトのM&A（売買）プラットフォーム「アカバイ（Akabuy）」（https://akabuy.jp）を運営する合同会社MYASIA Entertainment（所在地：東京都）は、同サービスに寄せられたSNS運用に関する相談内容を整理し、インスタグラム集客における利用傾向調査の結果を公表いたしました。
■ 調査の背景
近年、Instagram（インスタグラム）を活用した集客は、業種を問わず多くの事業者にとって欠かせない施策となっています。総務省の調査でもSNS利用率は年々上昇しており、とりわけインスタは視覚的な訴求力の高さから、飲食・美容・アパレル・不動産など幅広い業種で集客チャネルとして採用されています。
一方で、「インスタ集客を始めたがフォロワーが思うように増えない」「SNS運用のやり方がわからない」といった課題を抱える事業者も少なくありません。こうした背景を受け、アカバイでは自社に寄せられた相談傾向を整理し、Instagram集客における課題の実態を調査しました。
■ 調査概要
・対象：アカバイに寄せられたSNSアカウント・WebサイトのM&A（売買）に関する相談内容
・手法：相談内容のカテゴリ分類による傾向整理
・備考：本調査は統計的手法による定量調査ではなく、相談傾向を整理したものです
■ 調査結果
（1）インスタ集客で「フォロワーが増えない」という悩みが最も多い
相談全体のなかで特に多く見られたのが、「Instagramのフォロワーを増やす方法がわからない」という内容でした。投稿を続けているにもかかわらず反応が伸びず、集客につながらないという声が目立ちます。
（2）Instagram運用の「始め方」に関する相談が一定数を占める
アカウント開設後に何から手をつけるべきかわからないという、SNS集客の入口部分でつまずくケースも多く確認されました。プロフィールの設計や投稿ジャンルの選定など、初期設計段階での迷いが相談につながっています。
（3）SNS集客とWebサイト集客の使い分けに悩む事業者が多い
インスタグラム集客とWebサイト運用の違いが整理できておらず、どちらに注力すべきか判断がつかないまま相談に至るケースも見られました。SNS運用とWeb集客はそれぞれ異なる特性があるため、目的に応じた使い分けが求められます。
（4）既存のSNSアカウントを活用したい層からの問い合わせが増加傾向
ゼロからフォロワーを増やすのではなく、すでに運用実績のあるアカウントを取得して集客基盤としたいという相談も増えています。SNS集客の立ち上げコストを下げる手段として、アカウントのM&A（売買）に関心を持つ事業者が一定数存在することがうかがえます。
■ 考察
インスタ集客においてフォロワーが増えない要因としては、Instagram内での競争激化が挙げられます。同一ジャンルに多数のアカウントが存在するなかで、差別化されたコンテンツを継続的に発信し続けることは容易ではありません。また、Instagramのアルゴリズム変更への対応や、リール・ストーリーズといった機能の使い分けなど、SNS運用に必要な知識は年々複雑化しています。
こうした背景から、インスタグラム集客を新規に始める事業者にとっては、初期段階のハードルが以前より高くなっている可能性があります。フォロワーを増やすには投稿の質だけでなく、アカウント設計やターゲット設定を含めた総合的な戦略が必要です。
■ まとめ
今回の調査からは、Instagram集客やSNS運用に関して以下のようなポイントが浮かび上がりました。
・インスタ集客ではフォロワーを増やす前段階の「アカウント設計」が重要である
・SNS集客は短期的な成果を求めるより、中長期での運用計画を立てることが効果的である
・Instagram集客とWebサイト集客は目的に応じて使い分ける必要がある
・ゼロからの立ち上げだけでなく、既存アカウントの活用も選択肢のひとつとなりうる
■ サービス紹介
「アカバイ（Akabuy）」は、Instagram・X（旧Twitter）・YouTube・TikTokなどのSNSアカウント、およびWebサイトのM&A（売買）に特化したプラットフォームです。SNS運用やWeb集客の立ち上げを効率化する手段として、すでに運用実績のあるアカウントやサイトの売買を仲介しています。
【会社概要】
・会社名：合同会社MYASIA Entertainment
・所在地：東京都
・事業内容：SNSアカウント及びWebサイトのM&A（売買）プラットフォーム「アカバイ」の運営ほか
・公式サイト：https://akabuy.jp
配信元企業：合同会社マイアジアエンターテイメント
