SNSフォロワーが増えない原因とは？SNS運用相談の傾向から見る初期集客の課題【調査報告】
合同会社MYASIA Entertainment（本社：東京都）が運営するSNSアカウント及びWebサイトのM&Aプラットフォーム「アカバイ」は、サービスに寄せられるSNS運用・Web集客に関する相談内容の傾向を整理し、調査報告として公開いたします。
■ 背景
企業・個人を問わず、SNSを活用した集客や情報発信に取り組む人が増え続けています。一方で、「アカウントを作ったもののフォロワーが伸びない」「投稿を続けているが反応がない」といった初期段階での壁に直面するケースは後を絶ちません。SNS運用のノウハウが広まる一方で、実際にゼロからアカウントを育てることの難しさは依然として大きな課題です。
■ 調査概要
本調査は、アカバイに寄せられたSNSアカウント及びWebサイトの売買に関する相談内容をもとに、利用者がどのような課題や目的を持ってサービスを利用しているかを傾向として整理したものです。対象期間は2025年1月～2026年2月、相談件数は非公開としますが、日常的に寄せられる問い合わせの中から代表的な傾向を抽出しました。なお、本調査は厳密な統計調査ではなく、相談傾向の定性的な整理である点をご了承ください。
■ 調査結果
（1）「フォロワーが増えない」初期運用に関する相談が最多
最も多く見られたのは、アカウント開設から数ヶ月経ってもフォロワーが伸びないという悩みです。特にInstagramとX（旧Twitter）において、投稿を継続しているにもかかわらず認知が広がらないケースが目立ちました。
（2）ゼロからの立ち上げよりも「既存アカウントの取得」を選ぶ層が増加
自力での運用に限界を感じた結果、フォロワーがすでに一定数いるアカウントを取得して運用を始めたいというニーズが増えています。時間をかけずに集客基盤を持ちたいという考えが背景にあります。
（3）業種特化のアカウント需要が拡大
飲食、美容、不動産など特定業種に関連するアカウントへの関心が高まっています。汎用的なアカウントよりも、ターゲット層が明確なアカウントを求める傾向が強くなっています。
（4）Webサイトとセットでの集客手段を検討する相談が増加
SNS単体ではなく、WebサイトやブログとSNSを組み合わせた集客を考える相談も増えています。特にSEOとSNSの両軸で流入を作りたいという要望が多く見られました。
（5）「どのSNSを使えばいいかわからない」プラットフォーム選定の迷い
Instagram、X、TikTok、YouTubeなど選択肢が多様化する中で、自分のビジネスに最適なプラットフォームが判断できないまま運用を始めてしまうケースが確認されました。
■ 考察
SNSのアルゴリズムは年々、既存のエンゲージメントが高いアカウントを優遇する方向に進んでいます。そのため、新規アカウントが自然にリーチを獲得することは以前より難しくなっているのが実情です。加えて、各プラットフォームが独自の特性を強めていることで、闇雲に複数のSNSを運用しても成果が分散しやすい状況が生まれています。こうした環境の中で、ゼロからの運用にこだわらず、既存のアカウントやWebサイトを取得することで初期の集客フェーズを短縮しようとする動きは、合理的な判断といえます。
■ まとめ
SNS運用やWeb集客をこれから始める際には、以下の点を意識することが効果的です。
・自社のターゲットに合ったプラットフォームを選定する
・ゼロから育てる方法と、既存のアカウントやWebサイトを活用する方法を比較検討する
・SNSとWebサイトを組み合わせた複合的な集客導線を設計する
・初期の認知獲得にかかる時間とコストを現実的に見積もる
必ずしも一からアカウントを育てることだけが正解ではなく、状況に応じた柔軟な手段の選択が、集客成功への近道になります。
■ アカバイについて
アカバイ（https://akabuy.jp）は、SNSアカウント及びWebサイトのM&A（売買）プラットフォームです。Instagram、X（旧Twitter）、YouTube、TikTokをはじめとする各種SNSアカウントやWebサイトの売買を仲介し、SNS運用やWeb集客の立ち上げを効率化する選択肢を提供しています。エスクロー決済や本人確認を導入し、安心して取引できる環境を整えています。
【会社概要】
● 会社名：合同会社MYASIA Entertainment
● 所在地：東京都
● 事業内容：SNSアカウント及びWebサイトのM&A（売買）プラットフォーム「アカバイ」の運営ほか
● 公式サイト：https://akabuy.jp
