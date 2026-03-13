希土類金属市場はクリーンエネルギーと先端技術の需要拡大により成長が加速
電動化技術、再生可能エネルギーインフラ、高性能電子機器への依存度の高まりが、長期的な産業需要を強化し、世界の供給戦略を再構築している。
希土類材料の戦略的重要性の高まり
希土類元素は、電気自動車のモーター、風力タービン、先進電子機器、防衛システムなどの技術に不可欠である。各国がエネルギー転換と技術的自立を推進する中で、その重要性はさらに高まっている。希土類金属市場は2025年に112億4,560万ドルに達し、2030年には152億9,840万ドル、さらに2035年には202億3,800万ドルに拡大すると予測されており、高度技術分野全体での需要拡大が市場成長を支えている。
過去の市場成長を支えた産業要因
これまでの市場拡大は、電気自動車の普及拡大、消費者向け電子機器の生産増加、航空宇宙および防衛分野への投資拡大、半導体製造の拡張などに支えられてきた。一方で、希土類金属価格の変動や重希土類元素の供給不足といった課題も市場成長に影響を与えてきた。
将来の需要拡大を促す要因
今後の市場拡大は、再生可能エネルギー設備の急速な導入、小型電子機器への需要増加、先進電池技術の進展、高効率照明システムの普及によって牽引されると見込まれている。しかし、高い採掘および精製コスト、環境規制、地政学的な貿易摩擦などは市場成長を抑制する可能性がある。
世界の供給網における構造的変化
各国政府や企業は重要鉱物の供給確保を優先課題としており、産業構造は大きく変化している。国内の採掘および精製能力への投資が拡大し、統合型の生産体制の構築が進められている。また、地域ごとの加工施設の整備や高度な精製技術の導入も進み、供給網の強靭化が図られている。
製品タイプ別の市場動向
製品タイプ別では、軽希土類金属が2025年に市場の89.2％を占め、100億3,600万ドル規模となり最大のセグメントとなった。この分野は磁石、電子機器、再生可能エネルギー技術における需要拡大を背景に、2025年から2030年にかけて年平均6.4％で最も速い成長が見込まれている。
金属タイプ別の需要動向
金属タイプ別では、ネオジムが2025年に市場の37.8％、42億4,960万ドルを占め最大のシェアを持つ。ネオジムは電気自動車や風力発電用の高性能永久磁石に使用されるため、2030年まで年平均8.4％で最も高い成長が予測されている。
用途分野別の需要構造
希土類金属は多くの産業用途に使用されているが、磁石用途が依然として最大の分野である。
磁石用途は2025年に市場需要の50.6％を占め、56億8,490万ドルの売上を生み出した。これらの磁石は電動モーター、発電機、ロボットシステム、各種電子機器に不可欠である。電気自動車、再生可能エネルギー設備、先進自動化技術の急速な拡大により、この分野は2030年まで年平均8.1％で成長すると見込まれている。
地域別市場の集中と拡大
2025年にはアジア太平洋地域が世界の希土類金属市場の85.5％を占め、96億1,600万ドルで最大の市場となった。今後は中東およびアジア太平洋地域での成長が加速し、それぞれ年平均11.6％および6.6％の成長が見込まれている。アフリカと南米でも緩やかな市場拡大が予測されている。
競争環境と主要企業
世界の希土類金属市場は比較的集中度が高く、主要生産企業が供給の大部分を占めている。2024年には上位10社が市場の54.82％を占めた。
主な企業は以下の通りである。
