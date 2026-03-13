ORBCOMM(R)のSKYWAVETMは、ブラジルでの展開拡大のため、Allcomを流通パートナーとして迎えました。
バージニア州スターリング-2026年3月6日-ORBCOMM(R)の企業であるSKYWAVETMは本日、Allcom TelecomがSKYWAVE Connectパートナープログラムのディストリビューションパートナーとして参加することを発表しました。これは、ラテンアメリカで最も急成長しているテクノロジー市場の一つに次世代IoT技術を提供するSKYWAVEの拡大戦略の一歩となります。
「Allcomをパートナーエコシステムに加えることで、ブラジルの最先端IoT技術への需要をさらに支援できるようになります」とSKYWAVE社長のデイブ・ロスコー氏は述べています。「私たちは協力して、ほぼどこでもグローバルカバレッジを提供するダイレクト・トゥ・デバイス接続を備えたIoTソリューションプロバイダー向けに、ブラジルで新たなアプリケーションを開拓しています。」
公式SKYWAVEディストリビューションパートナーとして、AllcomはSKYWAVEの産業用IoTデバイス、接続サービス、データプラットフォームのポートフォリオを推進、販売、サポートします。同社はまた、ローカル統合、トレーニング、顧客サポートを提供し、IoTソリューションプロバイダーやシステムインテグレーターが自信を持ってソリューションを展開・拡張できるようにします。
AllcomのCEOであるマルシオ・ファボジ氏は、「SKYWAVEと提携できることを光栄に思います。このパートナーシップにより、顧客の業務を世界クラスの接続性で強化し、どこで活動してもつながり続けられるようにしています。マルチ接続管理プラットフォームAllManager IoTに衛星接続性を追加することで、衛星、セルラー、LPWAといった無線ネットワーク技術を組み合わせた顧客とパートナーをつなぐという私たちのコミットメントを強化しています。私たちは共に、ブラジル市場に次世代のIoTの信頼性とインテリジェンスを届けています。」
この戦略的提携は、SKYWAVEが国際的な展開を拡大し、IoT接続のイノベーションを促進し、90+か国にわたる500のパートナーに長期的な価値を創出するというコミットメントを強調しています。SKYWAVEの実証された技術とインテリジェントネットワーク層を、Allcomの現地の専門知識と組み合わせることで、両社は接続業務における信頼性、効率性、拡張性の新たな基準を打ち立てています。
SKYWAVEについて
SKYWAVETMはORBCOMM(R)の企業であり、IoTソリューション支援技術のグローバルプロバイダーです。私たちは、ソリューションプロバイダー、システムインテグレーター、OEMが衛星およびセルラー管理のIoTネットワークと完全なアプリケーションイネーブルメントプラットフォームを通じて顧客にサービスを提供する支援を行っています。私たちは、目的に特化したデバイス、データ自動化、接続サービスの完全統合エコシステムを提供し、高信頼性で低データ対応のソリューションを実現します。SKYWAVEは、IoTが輸送、農業、石油・ガス、海運産業向けのミッションクリティカルなアプリケーションを支える場所です。
Allcomについて
2016年に設立されたAllcom Telecomは、ラテンアメリカ全域で事業を展開するモバイルバーチャルオペレーター(MVNO)であり、包括的なM2MおよびIoTソリューションを提供しています。モバイルノのワンストップショップモデルは、モバイル、衛星、Loraなどのマルチネットワーク接続をすべて「All Manager IoT」という一つのプラットフォームに統合し、8,000以上の顧客向けに450万台以上の接続デバイスを提供。同社のソリューションは、決済、コネクテッドカー、農業ビジネス、セキュリティ、公共事業、スマートシティ、追跡・モニタリング、インダストリー4.0などの分野にサービスを提供しています。 そしてeヘルスも、すべてAllManager IoTによる集中管理のもとで行われています。
配信元企業：オーブコムジャパン株式会社
