【スパンモデル 使い方 セミナー】感覚トレードから脱却し再現性あるFX判断へ｜AI分析×スパンモデルで相場構造を理解し安定したトレード設計を構築する無料オンライン実践講座
株式会社PhoenixConnect（代表：Yasuyuki Takiuchi）は、FX・CFDトレード経験者を対象に、相場の構造を理解し再現性あるトレード判断を構築する「AI分析×スパンモデルFXオンラインセミナー」を開催します。本セミナーでは、独学では体系的に理解することが難しいスパンモデルの使い方を中心に、相場環境認識、エントリー・利確・損切りの判断基準、資金管理とリスク管理を構造的に解説。感覚や裁量に依存したトレードから脱却し、長期的に安定したトレード判断を実現するための実践的なトレード設計を学ぶことができます。
■ なぜ多くのFX経験者は結果が安定しないのか
FXやCFDトレードを数年続けているトレーダーの多くが、ある共通した問題に直面します。
・利益が出る時と負ける時の差が大きい
・トレード結果に再現性がない
・エントリー判断が感覚的になる
・同じ失敗を何度も繰り返してしまう
多くのトレーダーは、この原因を「知識不足」や「経験不足」だと考えます。
しかし実際には、問題の本質はそこではありません。
本当の原因は、
トレード判断が“構造”ではなく“感覚”に依存していること
にあります。
多くのトレーダーは、チャートの形や直感、過去の経験をもとに判断を行います。
その結果、同じチャートを見ても判断が変わり、トレードの再現性が失われてしまいます。
この問題を解決するために重要なのが、
相場を構造として理解すること
です。
■ 相場には必ず「構造」が存在する
FX市場はランダムに動いているように見えますが、実際には一定の構造があります。
例えば、
・トレンドの発生
・トレンドの継続
・トレンドの終了
・レンジの形成
このような
相場フェーズ
が存在します。
それぞれのフェーズによって、
・有効なエントリー戦略
・リスク管理
・利確ポイント
は大きく変わります。
しかし多くのトレーダーは、この相場構造を理解しないままトレードを行ってしまいます。
その結果、
・トレンド終盤でエントリー
・レンジ中央でエントリー
・転換直前でポジション
といった、優位性の低いトレードが増えてしまいます。
■ スパンモデルという相場構造分析
相場構造を理解するための分析手法として注目されているのが、
スパンモデル
です。
スパンモデルは、日本で開発されたテクニカル分析手法であり、
・相場の方向性
・トレンドの強さ
・転換ポイント
・優位性のある局面
を視覚的に把握することができます。
つまり、
相場を
感覚ではなく構造として理解する
ことが可能になります。
そのため、裁量トレードの中でも
再現性の高い判断
を実現することができます。
■ スパンモデルはなぜ独学では難しいのか
スパンモデルは非常に優れた分析手法ですが、多くのトレーダーが
