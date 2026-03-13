レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 電気制御盤市場、2035年までに117億7,000万米ドル規模へ拡大予測 ― スマート工場需要を背景にCAGR 5.11%で成長
電気制御盤市場は、2025年から2035年にかけて、71億6,000万米ドルから117億7,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間である2026年から2035年の間に年平均成長率（CAGR）5.11％で成長が期待されています。電気制御盤は、産業機械の動作を制御し、監視するための重要な部品で、製造業、エネルギー産業、都市インフラなどさまざまな分野で利用されています。この市場の拡大は、製造業の効率化、エネルギー効率の向上、さらには安全性確保への需要の高まりによって支えられています。
市場成長を牽引する製造業の進展
製造業の拡大は、電気制御盤市場の成長において重要な要因となります。製造業は、効率向上、安全性確保、及び生産要求の進化に対応するために、制御盤の重要性を再認識しています。これにより、企業の生産性と競争力を強化するため、電気制御盤の需要が急増しています。また、世界中で製造業生産の増加が観察され、特にアジア太平洋地域における製造業の拡大が市場に大きな影響を与えています。
高コストが市場成長の障壁に
電気制御盤の導入に伴う初期投資の高さが、市場の成長に対する制約要因の一つです。特に発展途上国においては、古い設備が多く、最新の技術に対応できない場合もあります。そのため、既存のシステムをアップグレードするためのコストはしばしば高額で、特に高度な機能を備えた制御盤を導入する際には、初期投資が大きな障壁となります。これらのコストが中小企業や資金が限られたプロジェクトにとっては大きなハードルとなることが予想されます。
技術革新とスマート機能の導入
技術革新は、電気制御盤市場に新たな成長機会を提供しています。特に、IoT（モノのインターネット）技術によるスマート機能の統合が進み、遠隔監視や予知保全、データ分析が可能になったことで、市場は急速に変化しています。これにより、制御盤はよりインテリジェントで効率的なものへと進化し、運用コストの削減と生産性の向上が実現されています。加えて、エネルギー効率の向上と再生可能エネルギーの統合が、持続可能な市場成長を促進しています。
市場セグメント別の洞察
タイプ別市場展開
電気制御盤市場では、特に「電力および配電」セグメントが注目されています。2025年には、電力および配電分野の制御盤が市場の最大シェアを占めると予測されています。製造業におけるエネルギー効率の要求とともに、これらの制御盤の需要は急増しており、産業界での重要な役割を果たしています。また、エネルギー消費が増加しているアジア太平洋地域での需要拡大が、今後の市場成長を後押しする要因となっています。
主要企業のリスト：
● ABB
● Eaton
● Schneider Electric
● INDUSTLABS
● Rockwell Automation Inc
● Keltour
● General Electric
● WEG.
● Electra-Tech
● Power Industrial Controls
● その他の主要なプレイヤー
電圧別市場動向
中電圧セグメントは、2025年には市場の最大のシェアを獲得すると予測されています。産業環境での拡張と近代化に対応した中電圧制御盤の需要が高まっており、特に大規模な電力システムや機器を管理する際の効率性が求められています。また、遠隔地でのインフラプロジェクトの急増により、このセグメントにおける市場機会が拡大しています。
