SDカードのLOST.DIRを無料で復元する方法｜消えたファイルを取り戻す手順
Tenorshare社が提供するデータ復元ソフト「4DDiG Free」は定期的にアップデートが行われています。2026年3月11日にリリースされた最新版10.7.3では、データ復元機能の性能がさらに向上しました。
はじめに
microSDカードに突然現れる「LOST.DIR」というフォルダ。その正体がわからず削除してしまい、後から「大切なデータが入っていたかもしれない」と気づく、というのがこの問題の典型的な流れです。
本記事では、LOST.DIRの正体から無料で復元する具体的な手順まで解説します。
LOST.DIRは「OSの回収フォルダ」です
LOST.DIRはウイルスでも不正なアプリでもなく、AndroidのOS（Linuxベースのファイルシステム）が自動生成する回収用フォルダです。起動時やマウント時の整合性チェックで「どのディレクトリにも属さない孤立ファイル」が見つかると、システムが自動的にここへ移動させます。
内部のファイルは元の名前と拡張子が失われ、00003F8Aのような16進数の文字列になっています。写真・動画・音声など、SDカードにもともと存在していたデータが含まれている可能性があります。
LOST.DIRが発生しやすい状況：
・「安全な取り外し」操作なしにmicroSDカードを抜いた
・録画・転送中に電源が切れた
・アプリがクラッシュして書き込みが中断された
LOST.DIRの中身が消える理由と、削除後でも復元できる理由
LOST.DIRはシステムが「一時的な保管場所」として扱うため、次の整合性チェックで自動削除されることがあります。また「容量を食う不明なフォルダ」として手動削除されるケースも多くあります。
重要なのは、削除後でもデータ復元ソフトを使えば取り戻せる可能性があるという点です。ファイルを「削除」してもストレージ上のデータはすぐには消えず、「上書きしてよい領域」にマークされるだけです。削除に気づいた時点でSDカードへの書き込みを止めることが最初のアクションになります。
無料復元の方法(1)：拡張子を手動で付け直す
LOST.DIRにファイルがまだ残っている場合に、追加ソフト不要で試せる方法です。
1. microSDカードをカードリーダー経由でPCに接続
2. LOST.DIRフォルダ内のファイルを確認
3. ファイルサイズを目安に拡張子を追記（数KBなら .jpg、数十MB以上なら .mp4 など）
4. 写真ビューアや動画プレイヤーで開いて内容を確認
デジカメのRAWデータが含まれる可能性がある場合は .arw .cr3 も試してみてください。LOST.DIRがすでに空になっている場合は、次の方法に進みます。
無料復元の方法(2)：データ復元ソフトでのスキャン
LOST.DIRが空になってしまっている場合、データ復元ソフトを使ってストレージ深部をスキャンする方法が有効です。
この用途で人気の4DDiG Freeは、無料のまま最大2GBまで実際にファイルを保存して復元できる点が特徴です。よく比較されるRecuvaと違い、RAWデータを含む2,000形式以上のファイル形式に対応しています。またAIによる破損ファイルの修復機能も備えています。
具体的な手順は次の通り、とてもシンプルなものとなっています。
１：ソフトを起動し、復元したいSDカードを選択
