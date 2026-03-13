iPhoneを初期化したあとにデータを復元する方法：バックアップの有無で対処が変わる
Tenorshare社が提供するデータ復元ソフト「UltData for iOS」は定期的にアップデートが行われています。2026年2月3日にリリースされた最新版10.3.4では、データ復元機能の性能がさらに向上しました。
はじめに
iPhoneを初期化したあとでも、データを取り戻せる場合があります。ただし対処法は「バックアップの有無」と「初期化の種類」によって大きく変わります。
この記事では状況ごとの方法を整理します。
まず確認：2種類の「初期化」
「設定をリセットしたらデータが消えた」というケースの中には、操作の種類を混同しているものが含まれます。
・すべてのコンテンツと設定を消去：
写真・アプリ・メッセージを含む全データを削除し、工場出荷状態に戻す完全初期化
・すべての設定をリセット：
Wi-Fiパスワードや壁紙などの設定値のみ初期化。写真やアプリのデータは消えない
カメラロールを開いて写真が残っていれば、後者の操作だったと判断できます。その場合、データ復元の作業は不要です。
方法1：iCloudバックアップから復元する
iCloudバックアップがある場合、初期化後の初期設定画面（「こんにちは」と表示される画面）からPCなしで復元できます。
1. 言語・地域を選択し、Wi-Fiに接続する
2. 「Appとデータ」で「iCloudバックアップから復元」を選択する
3. Apple IDでサインインし、バックアップを選択して待つ
復元されるのはバックアップ時点のデータのみで、それ以降に追加したデータは含まれません。
また特定のデータだけを選んで取り出すことはできません。
方法2：iTunes / Finderのバックアップから復元する
PCにバックアップがある場合の方法です。iPhoneをUSBで接続し、iTunes（macOSはFinder）から「バックアップを復元」を実行します。Windowsのバックアップ保存先は C:\Users\[ユーザー名]\AppData\Roaming\Apple Computer\MobileSync\Backup です。
方法1と同様に、特定データのみの取り出しはできず、端末全体が上書きされます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344043/images/bodyimage1】
方法3：バックアップなしでも復元できる専用ソフト
バックアップが存在しない場合、現実的な選択肢となるのが専用ソフトによるスキャンです。
iPhoneを初期化しても、ストレージ上のデータは新しいデータで上書きされるまで物理的に残ることがあります。UltData for iOSはこの残存データをスキャンして取り出します。
手順：
1：PCにiPhoneを接続し、「iPhone / iPadデータ復元」を選択
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344043/images/bodyimage2】
2：復元したいデータの種類を選択して「スキャン」をクリック。今回は例としてすべてを選択します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344043/images/bodyimage3】
3：スキャンの後はプレビューで対象データを確認し、選択して「復元する」をクリック。以上で完了です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344043/images/bodyimage4】
3つの方法を比較すると、UltData for iOSの強みは明確です。
iCloud復元：バックアップ必要、一括復元、プレビューなし
