利用拡大が見込まれる「エッジ用AIチップ」。最新動向を取りあげる無料ウェビナーをIDTechExが開催します。
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、『エッジAIの成功を支えるAIチップ』と題したウェビナーを、2026年3月26日（木）に開催します。
2025年はエッジAIが多くの関心を集め、2026年はロボットや家電製品をはじめとするさまざまな市場でエッジAIが飛躍する年になるとIDTechExは見ています。ハードウェアは、ソフトウェアやデータと並んでエッジ側でのAIコンピューティングを実現する中核的要素です。生成AI機能、低遅延の意思決定、予知保全を可能にし、最終的にはコスト削減とエネルギー効率の向上につながります。
本ウェビナーでは、IDTechExのプリンシパルテクノロジーアナリストの Dr Yu-Han Changが最新調査をもとに解説します。
＜開催概要＞
テーマ：『エッジAIの成功を支えるAIチップ』
（AI Chips at the Edge of Success）
開催日時： 2026年3月26日(木） 11時もしくは19時から30分間
開催方法：オンライン
言語：英語
参加費：無料（事前登録制）：https://www.idtechex.co.jp/AiChipForEdgeAiWebinar
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343839/images/bodyimage1】
当日カバーする内容（予定）
- エッジAI紹介
- なぜ、エッジAIが今、重要なのか？
- 各種AIチップ：CPU、GPU、NPU
- エッジでのAIチップの主要用途：自動車、ロボット、家電製品、センサー
IDTechExは、本ウェビナーに関連する調査レポートを２月に発行しました。
『エッジ用途向けAIチップ 2026-2036年：技術、市場、予測』
https://www.idtechex.com/ja/research-report/ai-chips-for-edge-applications/1148
アプリケーション別（自動車、家電製品、ヒューマノイドロボット、予知保全）向けエッジAIチップの10年間予測。CPU、NPU、GPUを含むサプライチェーン分析。自動運転、インテリジェントコックピット、AIスマートフォン、AI PC。
後日、ウェビナーで使用した資料も提供します。
IDTechExは、その他にも先進技術に関連するウェビナーを開催しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.idtechex.com/ja/research/webinars
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人）
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
2025年はエッジAIが多くの関心を集め、2026年はロボットや家電製品をはじめとするさまざまな市場でエッジAIが飛躍する年になるとIDTechExは見ています。ハードウェアは、ソフトウェアやデータと並んでエッジ側でのAIコンピューティングを実現する中核的要素です。生成AI機能、低遅延の意思決定、予知保全を可能にし、最終的にはコスト削減とエネルギー効率の向上につながります。
本ウェビナーでは、IDTechExのプリンシパルテクノロジーアナリストの Dr Yu-Han Changが最新調査をもとに解説します。
＜開催概要＞
テーマ：『エッジAIの成功を支えるAIチップ』
（AI Chips at the Edge of Success）
開催日時： 2026年3月26日(木） 11時もしくは19時から30分間
開催方法：オンライン
言語：英語
参加費：無料（事前登録制）：https://www.idtechex.co.jp/AiChipForEdgeAiWebinar
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343839/images/bodyimage1】
当日カバーする内容（予定）
- エッジAI紹介
- なぜ、エッジAIが今、重要なのか？
- 各種AIチップ：CPU、GPU、NPU
- エッジでのAIチップの主要用途：自動車、ロボット、家電製品、センサー
IDTechExは、本ウェビナーに関連する調査レポートを２月に発行しました。
『エッジ用途向けAIチップ 2026-2036年：技術、市場、予測』
https://www.idtechex.com/ja/research-report/ai-chips-for-edge-applications/1148
アプリケーション別（自動車、家電製品、ヒューマノイドロボット、予知保全）向けエッジAIチップの10年間予測。CPU、NPU、GPUを含むサプライチェーン分析。自動運転、インテリジェントコックピット、AIスマートフォン、AI PC。
後日、ウェビナーで使用した資料も提供します。
IDTechExは、その他にも先進技術に関連するウェビナーを開催しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.idtechex.com/ja/research/webinars
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人）
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
プレスリリース詳細へ