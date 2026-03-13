肉ハジケテ、音シタタル。ニクオン2026 アーティスト発表 第一弾！ THESE THREE WORDS、ジャンク フジヤマ、the Tiger、island etc.、BOΦGY決定！
(株)トーキョーアート主催、肉祭り×音楽ライブ、「ニクオン」。
3月１２日（木）、第一弾アーティスト発表しました！
冷牟田達之の新たなユニットTHESE THREE WORDS、シティポップシーンをリードするジャンク フジヤマ、年間100本強と精力的なライブ活動を展開するthe Tiger、「聴くリゾート」がテーマのisland etc.、
BOΦWYを愛してやまないBOΦGYが決定！
爽やかな5月の週末を盛り上げます！
お肉をたっぷり味わいながら、上質な音楽に酔いしれる「ニクオン」。
今年もみなさまを、禁断の世界へお連れします！
【2026年度概要】
イベント名：肉ハジケテ、音シタタル。ニクオン2026
日 時：2026年5月23日（土）、24日（日）11時～19時予定
会 場：錦糸公園
入 場 料：入場無料
主 催：ニクオン実行委員会（株式会社トーキョーアート内）
後 援 予 定：墨田区、墨田区商店街連合会、東京商工会議所墨田支部、一般社団法人てんてん
過去のゲスト：大澤誉志幸、山下久美子、佐藤竹善、鈴木康博、矢井田瞳、SHOGUN、ROLLY、横浜銀蠅 他
連絡先／ニクオン実行委員会事務局
TEL03-5608-2581（(株)トーキョーアート） http://www.nikuon.com/ info@nikuon.com
