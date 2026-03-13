岩手・紫波町「宿泊」と「食」の体験を一体化したオーベルジュ型ホテル「egne」にて香りの空間演出をスタートします。
＜概要＞
株式会社ゴタス（本社：沖縄県）は「HOTEL egne」（岩手県）にて2026年3月17日（火）より、香りを用いた空間演出サービスを開始します。
＜サービス内容＞
岩手県紫波町・長岡地区で進めてきた「ノウルプロジェクト」。旧紫波町立長岡小学校を拠点に、地域の資源や風景を生かした取り組みが進められています。そのプロジェクトの一環として、オーベルジュ型の滞在施設「HOTEL egne」が誕生します。
「HOTEL egne」は、あえて6室のみの小さなホテル。すべての客室を同じ仕様にはせず、それぞれが異なる景色や滞在価値を楽しめるようデザインされています。雄大な山々が織りなす「地の風景」と、田畑やえぐねが広がる「生業の風景」。岩手・紫波町の豊かな自然の中で、暮らし、体験、食を通じて、農の息吹を全身で感じる滞在が叶います。
ラウンジ空間を静かに満たすのは、天然の香料だけで仕立てた、あたたかく深みのある香り。
この土地の穏やかな空気や風景と調和しながら、滞在の時間に静かな奥行きを添え、訪れる人をやさしく包み込みます。
特定の香りがその香りにまつわる記憶を呼び起こす「プルースト効果」に着目し、楽しい旅の思い出と香りを結びつけるリゾートならではのサービスを目指します。
＜ホテル情報＞
HOTEL egne（ホテル エグネ）
〒028-3324
岩手県紫波郡紫波町東長岡竹洞43-1 NOLL village内
＜日時＞
2026年3月17日（火）より演出開始
＜香りについて＞
個性豊かなスパイスを樹木の香りが悠然と包み込む、シックで洗練された大人のブレンドです。
スパイスが持つ温かく深みのある空気感に、ウイスキーを想わせるスモーキーな印象を重ねました。
さらりと余韻を引くのは、わずかなレモンの酸味。
北の大地の熱を秘めた、ピーティーで精悍な香りです。
＜会社情報＞
株式会社Gotas
〒903-0825
沖縄県那覇市首里山川町1-80-301
098-943-0120
http://gotas.jp/
株式会社ゴタスは、ホテルへ香りのサービスを提供する企業です。
2013年の法人設立以降、沖縄のリゾートホテルをメインに
国内で100件を超える施設にて香りの演出を展開しています。
空間演出だけではなく、ホテルオリジナルのアメニティや香りのギフト制作など、
「ホテルのための香り屋」として、多くの宿泊施設のサポートを行なっています。
