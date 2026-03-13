中国深センのモニターブランド「INNOCN」（イノセン）と国内販売代理店契約を締結、国内の正規代理店として40型ウルトラワイドモニター「40C1U」予約開始
株式会社リンクスインターナショナル(本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、中国深センの大手モニターブランド「INNOCN」（イノセン）と国内販売代理店契約を締結いたしました。リンクスインターナショナルは国内の正規代理店として、40型ウルトラワイドモニター「40C1U」を2026年3月20日より全国の家電量販店にて予約開始します。
今回の代理店契約締結により、家電量販店をはじめとする国内の幅広い販売店でのINNOCN製品のお取り扱いが可能となりました。株式会社リンクスインターナショナルでは、法人のお客様からのご相談・お問い合わせを随時受け付けております。現在国内で流通していないモデルについてもご相談可能ですのでぜひお問い合わせください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343995/images/bodyimage1】
◆INNOCN 40C1U
INNOCN（イノセン）40C1Uは40型の大画面に21:9のアスペクト比と5K2K（5120×2160）の高解像度を組み合わせた、クリエイター・プロフェッショナル向けウルトラワイドモニターです。フルHD（1920×1080）モニター約5.3枚分に相当する作業領域を1枚のシームレスな画面で実現し、複数ウィンドウを並べても手狭になることがありません。動画編集ではタイムラインを大画面で確認しながら他のツールを同時に展開でき、データ分析や資料作成においても大量の情報をスクロールなく俯瞰することが可能で、映像制作や資料制作・確認など様々な用途で生産性を高めます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343995/images/bodyimage2】
◆40C1U 製品特徴
・最大100Hzリフレッシュレート - 低遅延＆スムーズな表示
最大100Hzのリフレッシュレートにより、映像の動きをなめらかに、かつ低遅延で表示します。映像のティアリング（画面のズレ）やスタッタリング（コマ落ち）を抑制し、安定した描画を実現することで、動画編集時のタイムラインスクラブや、大量データのスクロール操作もストレスなく快適に行えます。
・21:9の広々とした画面比率
21:9のウルトラワイド比率は、一般的な16:9モニターと比較して水平方向に約31%広い表示領域を確保します。左右に複数のウィンドウを並べても余裕があり、コーディング・デザイン・文書作成など、異なる作業を1画面上で同時進行できます。スクロールや画面切り替えの手間を減らし、思考の流れを途切れさせない作業環境を実現します。
・広色域パネルがくっきり鮮やかな発色を実現
IPSパネルにより視野角178°でより均一な色と輝度を実現し、表面はノングレア（非光沢）仕上げで外光の映り込みを抑えます。色域カバー率はsRGB 99%、DCI-P3 97%、（CIE1976基準）に達し、色の正確さが求められるクリエイティブワークに適しています。
・充実の接続ポートと内蔵スピーカー
USB-C（65W給電対応）、HDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4、USB-A 3.0×2、USB-B 3.0、ヘッドホン出力を一台に集約。USB-C 1本でノートPCへの給電と5K映像出力を同時に行えるため、デスク上のケーブルをすっきりまとめられます。また、本体背面に5W×2のステレオスピーカーを内蔵しており、外部スピーカーなしで音声出力が可能です。ゲーム機からPCまで多様なデバイスをまとめて接続できる拡張性を備えています。
※モニターの給電能力は設定や環境により変動し、場合により65Wを下回ることがあります
今回の代理店契約締結により、家電量販店をはじめとする国内の幅広い販売店でのINNOCN製品のお取り扱いが可能となりました。株式会社リンクスインターナショナルでは、法人のお客様からのご相談・お問い合わせを随時受け付けております。現在国内で流通していないモデルについてもご相談可能ですのでぜひお問い合わせください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343995/images/bodyimage1】
◆INNOCN 40C1U
INNOCN（イノセン）40C1Uは40型の大画面に21:9のアスペクト比と5K2K（5120×2160）の高解像度を組み合わせた、クリエイター・プロフェッショナル向けウルトラワイドモニターです。フルHD（1920×1080）モニター約5.3枚分に相当する作業領域を1枚のシームレスな画面で実現し、複数ウィンドウを並べても手狭になることがありません。動画編集ではタイムラインを大画面で確認しながら他のツールを同時に展開でき、データ分析や資料作成においても大量の情報をスクロールなく俯瞰することが可能で、映像制作や資料制作・確認など様々な用途で生産性を高めます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343995/images/bodyimage2】
◆40C1U 製品特徴
・最大100Hzリフレッシュレート - 低遅延＆スムーズな表示
最大100Hzのリフレッシュレートにより、映像の動きをなめらかに、かつ低遅延で表示します。映像のティアリング（画面のズレ）やスタッタリング（コマ落ち）を抑制し、安定した描画を実現することで、動画編集時のタイムラインスクラブや、大量データのスクロール操作もストレスなく快適に行えます。
・21:9の広々とした画面比率
21:9のウルトラワイド比率は、一般的な16:9モニターと比較して水平方向に約31%広い表示領域を確保します。左右に複数のウィンドウを並べても余裕があり、コーディング・デザイン・文書作成など、異なる作業を1画面上で同時進行できます。スクロールや画面切り替えの手間を減らし、思考の流れを途切れさせない作業環境を実現します。
・広色域パネルがくっきり鮮やかな発色を実現
IPSパネルにより視野角178°でより均一な色と輝度を実現し、表面はノングレア（非光沢）仕上げで外光の映り込みを抑えます。色域カバー率はsRGB 99%、DCI-P3 97%、（CIE1976基準）に達し、色の正確さが求められるクリエイティブワークに適しています。
・充実の接続ポートと内蔵スピーカー
USB-C（65W給電対応）、HDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4、USB-A 3.0×2、USB-B 3.0、ヘッドホン出力を一台に集約。USB-C 1本でノートPCへの給電と5K映像出力を同時に行えるため、デスク上のケーブルをすっきりまとめられます。また、本体背面に5W×2のステレオスピーカーを内蔵しており、外部スピーカーなしで音声出力が可能です。ゲーム機からPCまで多様なデバイスをまとめて接続できる拡張性を備えています。
※モニターの給電能力は設定や環境により変動し、場合により65Wを下回ることがあります