



患者数を100人から600人へ拡大：ニキビに悩む患者をサポートするため、Pierre Fabre Laboratoriesの主要ブランドであるAvèneは、AIを活用したデータ拡張により臨床試験の堅牢性を強化しています。

トゥールーズ、フランス, 2026年3月12日 /PRNewswire/ -- フランスのファーマシーにおけるトップブランド*であるAvèneは、トゥールーズを拠点とするヘルステック企業BotDesignと提携し、デルモコスメティックの臨床試験分野における大きな進展を発表しました。



Pierre Fabre Laboratories、デルモコスメティックの新世代臨床試験開始に向けてAIの可能性を模索



2026年、Avèneは、重症から極めて重症のニキビに悩む成人を対象としたイソトレチノイン内服治療後の維持期において、ニキビ肌用新治療製品「Avène Cleanance Comedomed+」の有効性を評価する比較臨床試験を実施します。

Avèneは治療のノウハウに裏打ちされた皮膚科学の専門知識で知られており、1990年以来、皮膚疾患の治療向上に尽力してきました。これにより、デルモコスメティックの臨床試験にAIを使用する最初のブランドとなります。

Pierre Fabre Laboratoriesの「サポーティブケア」戦略の具体例。

この研究は2つの点で独自のものです：その理由は、高い科学的目標を掲げていること、そして2025年に開始されたPierre Fabre Laboratoriesの「サポーティブケア」戦略と完全に一致していることにあります。

「私たちは、常に医薬品とデルモコスメティックを基盤としてきたグループの一員です。私たちの医学的専門知識により、患者とその病態の理解において一歩先を行くことができます。私たちは、デルモコスメティックと薬物療法を組み合わせた、病態に基づいた治療プロトコルを提供する理想的な立場にあります。私たちは、薬剤の作用を延長・増強させ、あるいは薬剤が必要となる時期を遅らせることができるデルモコスメティックのイノベーションを開発することで、さらに先へ進むためのソリューションをすでに準備しています。これらはデルモコスメティックであるため、多くの薬物治療とは異なり、長期間の使用が可能です」と、Gautier Doat博士（Eau Thermale Avèneのメディカル・ディレクター）は説明します。

