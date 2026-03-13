「エンジェルズオンライン グローバル」が事前登録を開始！ GvGサークル戦＆PD融合システムの情報を先行公開
USERJOY Technologyは、2026年3月13日に人気MMORPG『エンジェルズオンライン グローバル』においてSteamストアページの公開、および「グローバル事前登録キャンペーン」を正式に開始したことを発表いたしました！
本作を通じて、プレイヤーは再び“エンジェル学園”の世界へ帰還します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343916/images/bodyimage1】
【 第2弾PV ： https://youtu.be/pylj009cWWg 】
◆グローバル事前登録キャンペーン開催
本キャンペーンでは、公式サイトにてメールアドレスを登録、またはSteamストアページで本作をウィッシュリストに登録いただいた方全員を対象に、ゲームリリース後より限定衣装「セイントセラフィムの翼」や専用称号および各種育成アイテムをプレゼントいたします。
▼事前登録はこちら
公式サイト： https://aog.userjoy.com/
Steamページ：https://store.steampowered.com/app/4018020/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343916/images/bodyimage2】
あわせて、『エンジェルズオンライン グローバル』の二大メインコンテンツである「GvGサークル戦」と「PD融合システム」の詳細を公開し、新たなゲームプレイの魅力をお届けいたします。
◆熱きバトルが更に進化：GvGサークル戦 熱血参戦！
GvGサークル戦は、チームワークを中核とした大規模対戦コンテンツです。各サークルは戦場でポイントを争い、駆け引きを繰り広げながら、最終的な総ポイントによって勝敗が決します。
戦場では、戦闘系プレイヤーが敵陣営の像を破壊したり、敵を撃破したりして戦績を積み上げる役割を担います。一方、生産系プレイヤーは後方支援の要として「原石」を採集しポイントを獲得。さらに重要な局面では、強力な傭兵を召喚し前線を力強くサポートします。攻守のリズムや資源配分が、戦局を大きく左右する戦略性の高いバトルコンテンツとなっています。
そして、最高ポイントを獲得したサークルには栄誉とレア報酬が授与され、チームとして栄光の一章を刻むことができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343916/images/bodyimage3】
◆「PD融合システム」公開、コレクションが戦力に！
『エンジェルズオンライン グローバル』では、衣装は単なる見た目のコレクションにとどまりません。
様々なクエストに挑む過程で多彩な衣装を直接入手できるほか、新たに実装される「PD融合システム」によって、所持している衣装を分解してコア素材へ変換し、さらにそれらを融合することで新たな能力を付与できます。
分解と融合によって、すべての衣装が成長資源の一部として生まれ変わり、個性的なスタイルを楽しむだけでなく実戦能力の強化にもつながります。
「美しくて実用的」な装備として真価を発揮し、資源を無駄にすることなく、手元の衣装を有効活用できるシステムとなっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343916/images/bodyimage4】
◆Steam ストアページ本日オープン！世界中のプレイヤーがここに集結
プレイヤーがより早く最新情報を入手できるよう、『エンジェルズオンライン グローバル』では公式サイトの開設に加え、本日3月13日よりSteamストアページを公開いたしました。
ウィッシュリストに本作を登録することで、リリース時に通知を受け取ることができます。さらに、ログイン後には限定衣装「セイントセラフィムの翼」も入手可能です。
『エンジェルズオンライン グローバル』は、異なる言語や文化的背景を持つプレイヤー同士を繋ぎ、エンジェル学園の世界へと導きます。青春の冒険をもう一度体験し、エデン大陸で新たな物語の章を共に紡ぎましょう。
また、公式Facebookファンページ、YouTubeチャンネル、公式サイトでは、今後さらに多くの情報を随時公開してまいります。
▼「エンジェルズオンライン グローバル」公式コミュニティ
Facebookファンページ： https://www.facebook.com/aog.userjoy
公式サイト：https://aog.userjoy.com/
Steamページ：https://store.steampowered.com/app/4018020/
▼製品概要
タイトル ： 『エンジェルズオンライン グローバル』
プラットフォーム ： 公式サイト ・ Steam
ジャンル ： MMORPG
販売価格 ： 無料
権利表記 ： (C)USERJOY Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343916/images/bodyimage5】
配信元企業：USERJOY Technology Co.,Ltd.
本作を通じて、プレイヤーは再び“エンジェル学園”の世界へ帰還します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343916/images/bodyimage1】
【 第2弾PV ： https://youtu.be/pylj009cWWg 】
◆グローバル事前登録キャンペーン開催
本キャンペーンでは、公式サイトにてメールアドレスを登録、またはSteamストアページで本作をウィッシュリストに登録いただいた方全員を対象に、ゲームリリース後より限定衣装「セイントセラフィムの翼」や専用称号および各種育成アイテムをプレゼントいたします。
▼事前登録はこちら
公式サイト： https://aog.userjoy.com/
Steamページ：https://store.steampowered.com/app/4018020/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343916/images/bodyimage2】
あわせて、『エンジェルズオンライン グローバル』の二大メインコンテンツである「GvGサークル戦」と「PD融合システム」の詳細を公開し、新たなゲームプレイの魅力をお届けいたします。
◆熱きバトルが更に進化：GvGサークル戦 熱血参戦！
GvGサークル戦は、チームワークを中核とした大規模対戦コンテンツです。各サークルは戦場でポイントを争い、駆け引きを繰り広げながら、最終的な総ポイントによって勝敗が決します。
戦場では、戦闘系プレイヤーが敵陣営の像を破壊したり、敵を撃破したりして戦績を積み上げる役割を担います。一方、生産系プレイヤーは後方支援の要として「原石」を採集しポイントを獲得。さらに重要な局面では、強力な傭兵を召喚し前線を力強くサポートします。攻守のリズムや資源配分が、戦局を大きく左右する戦略性の高いバトルコンテンツとなっています。
そして、最高ポイントを獲得したサークルには栄誉とレア報酬が授与され、チームとして栄光の一章を刻むことができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343916/images/bodyimage3】
◆「PD融合システム」公開、コレクションが戦力に！
『エンジェルズオンライン グローバル』では、衣装は単なる見た目のコレクションにとどまりません。
様々なクエストに挑む過程で多彩な衣装を直接入手できるほか、新たに実装される「PD融合システム」によって、所持している衣装を分解してコア素材へ変換し、さらにそれらを融合することで新たな能力を付与できます。
分解と融合によって、すべての衣装が成長資源の一部として生まれ変わり、個性的なスタイルを楽しむだけでなく実戦能力の強化にもつながります。
「美しくて実用的」な装備として真価を発揮し、資源を無駄にすることなく、手元の衣装を有効活用できるシステムとなっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343916/images/bodyimage4】
◆Steam ストアページ本日オープン！世界中のプレイヤーがここに集結
プレイヤーがより早く最新情報を入手できるよう、『エンジェルズオンライン グローバル』では公式サイトの開設に加え、本日3月13日よりSteamストアページを公開いたしました。
ウィッシュリストに本作を登録することで、リリース時に通知を受け取ることができます。さらに、ログイン後には限定衣装「セイントセラフィムの翼」も入手可能です。
『エンジェルズオンライン グローバル』は、異なる言語や文化的背景を持つプレイヤー同士を繋ぎ、エンジェル学園の世界へと導きます。青春の冒険をもう一度体験し、エデン大陸で新たな物語の章を共に紡ぎましょう。
また、公式Facebookファンページ、YouTubeチャンネル、公式サイトでは、今後さらに多くの情報を随時公開してまいります。
▼「エンジェルズオンライン グローバル」公式コミュニティ
Facebookファンページ： https://www.facebook.com/aog.userjoy
公式サイト：https://aog.userjoy.com/
Steamページ：https://store.steampowered.com/app/4018020/
▼製品概要
タイトル ： 『エンジェルズオンライン グローバル』
プラットフォーム ： 公式サイト ・ Steam
ジャンル ： MMORPG
販売価格 ： 無料
権利表記 ： (C)USERJOY Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343916/images/bodyimage5】
配信元企業：USERJOY Technology Co.,Ltd.
プレスリリース詳細へ