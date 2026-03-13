パワハラ・セクハラ・カスハラ…企業が押さえるべきハラスメントの定義・具体例・対策を解説した特設ページを公開／AIカメラのトリニティー
AIカメラを手掛ける株式会社トリニティー（代表取締役：兼松拓也／本社：愛知県名古屋市）は、2026年3月13日、パワハラ・セクハラ・カスハラなど、企業が押さえるべきハラスメントの定義・種類・対策を解説した特設ページを公開しました。
■ハラスメントとは？定義と「指導」との違い
職場におけるハラスメントとは、優越的な立場や関係を背景に、相手に不利益や不快感を与える言動のことを指します。
たとえ本人に悪意がなかったとしても、相手が尊厳を傷つけられたと感じたり、働く環境が悪化したりする場合は、ハラスメントと判断される可能性があります。
管理職が悩みやすいのが、「どこまでが指導で、どこからがハラスメントなのか」という線引きです。
業務改善を目的とした指導であっても、言い方や伝え方によっては、ハラスメントと受け取られてしまうことがあります。
■まず押さえるべき三大ハラスメント（パワハラ・セクハラ・マタハラ）
企業がまず取り組むべきなのが、パワハラ・セクハラ・マタハラ（パタハラ）の「三大ハラスメント」です。
これらは社会的な問題性が高いだけでなく、法律にもとづき企業に防止措置が義務付けられているため、ほかのハラスメントより優先度が高くなります。
・パワハラ：労働施策総合推進法（いわゆるパワハラ防止法）
・セクハラ：男女雇用機会均等法
・マタハラ/パタハラ：育児・介護休業法
つまり、ハラスメントは社内だけで完結する話ではなく、企業としての体制そのものが外部から問われるテーマだと理解しておきましょう。
■放置すると危険：企業に起こるリスク
ハラスメントを放置すると、まず大きいのが人材面のダメージです。
職場の雰囲気が悪化し、離職や採用難につながるほか、現場の生産性も落ちやすくなります。
さらに、状況によっては訴訟・損害賠償・行政対応に発展したり、企業イメージの低下を招いたりする可能性もあります。
加えて「言った・言わない」の争いが長期化すると、関係者の負担が増え、対応コストも膨らみます。
こうした事態を防ぐには、あとから事実関係を確認できるように、客観的な記録を残せる環境を整えることが大切です。
■客観的な記録を残す：防犯カメラの役割
防犯カメラは、防犯対策に加えて、ハラスメント発生時の状況確認や再発防止を支えるツールとしても活用できます。
・事実確認の材料として活用できる：トラブル発生時に、状況を映像で振り返れます。
・行為の有無や経緯を客観的に把握できる：当事者の記憶や印象だけに頼らず、第三者の視点で整理しやすくなります。
・「見られている」という意識による抑止効果：不適切な言動の予防につながる場合があります。
さらに近年は、マイクを搭載したカメラもあり、状況に応じて音声も含めた確認ができる機種も増えています。
音声記録があることで、発言内容ややり取りを確認しやすくなり、事実関係の整理がスムーズになります。
結果として、感情論に引きずられにくい対応につながり、より公平で納得感のある判断を行いやすくなります。
■初期費用0円・月額制で導入できる防犯カメラレンタル
トリニティーでは、防犯カメラを初期費用0円・月額制で導入できるレンタルプランをご用意しています。
