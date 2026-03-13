Ridgewood Infrastructure、APPの売却を発表





ニューヨーク, 2026年3月12日 /PRNewswire/ -- 米国のローワーミドル市場における不可欠なインフラに特化した投資家であるRidgewood Infrastructure（以下「Ridgewood」）は本日、重要な航空インフラサービスを提供する固定基地運航会社（以下「FBO」）プラットフォームであるAPP Jet Center（以下「APP」）をBain Capitalに売却したと発表しました。

APPは米国の主要都市圏で高品質な航空施設を運営し、企業、政府、民間航空の多様な顧客基盤にサービスを提供しています。Ridgewoodは相対取引を通じてAPPの支配持分を取得し、経営陣と連携して自律的成長イニシアチブを推進するとともに、格納庫容量の拡大や、米国で最も活発な民間航空市場の1つであるフロリダでの事業基盤を強化する重要な追加買収を完了しました。

Ridgewood InfrastructureのパートナーであるRyan Stewart氏は、次のように述べました。「APPの経営陣とともに成し遂げた成果を誇りに思います。私たちは、APPの顧客に一貫した高品質のサービスを提供しつつ、慎重に事業を拡大することに注力しました。リーダーシップの強化、運営規律の向上、および追加キャパシティへの投資により、APPを大規模かつ戦略的な一般航空インフラ・プラットフォームとして位置づけました。」

Ridgewood InfrastructureのマネージングパートナーであるRoss Posner氏は、次のように付け加えました。「APPは私たちの戦略が実践された好例です。私たちは、高品質なローワーミドル市場のインフラ事業を特定し、経営陣と提携してプラットフォームの拡大と専門化を図り、最終的には継続的な成長の可能性を持つ耐久性のあるインフラビジネスを求めるオーナーへの売却に向けて、態勢を整えました。この取引は、私たちのアプローチの再現性を反映しています。」

Bain Capitalは、APPの確立された事業基盤を土台として、全米の魅力的な航空市場での拡大を継続する意向です。

この取引は2026年3月に完了しました。財務条件は公開されていません。

King & Spaldingが法律顧問を、Harris WilliamsがRidgewood Infrastructureの財務顧問を務めました。

Ridgewood Infrastructureについて

Ridgewood Infrastructureは、運輸、水、公共事業、エネルギーなどを重点分野として、重要なインフラ事業に投資しています。同社は、需要の価格弾力性が低く、運営の強化や戦略的成長の明確な機会がある重要なサービスを提供するローワーミドル市場の企業に焦点を当てています。

お問い合わせ先：

Ridgewood Infrastructure

527 Madison Avenue, 18th Floor

New York, NY 10022

電話番号：(212) 867-0050

Eメール：Inquiries@RidgewoodInfrastructure.com

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/1163658/Ridgewood_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com