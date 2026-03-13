OpenWayとUnionPay International、Way4上でUPI製品の完全サポートを提供するためグローバル協力を拡大





カザフスタン・アルマトイおよびベルギー・モン＝サン＝ギベール, 2026年3月11日 /PRNewswire/ - デジタル決済ソフトウェア分野の世界的リーダーであるOpenWayと、世界最大級の決済ネットワークの一つであるUnionPay International（UPI）は、Way4プラットフォーム上でUnionPay International製品を完全にサポートするため、両社のパートナーシップを拡大した。



Way4は、銀行、決済プロセッサー、およびフィンテック企業がカード発行（Issuing）、加盟店決済処理（Acquiring）、決済スイッチング（Switching）、およびデジタルウォレットサービスをリアルタイムで運用するために使用する、OpenWayのデジタル決済ソフトウェアプラットフォームである。 今回の拡張により、世界中のOpenWayの顧客はWay4上でUnionPayカードの発行、アクワイアリング、およびトークン化が可能となり、UnionPay基盤の決済サービスを各市場でより迅速かつ一貫した形で展開できるようになる。

Way4上で初のUnionPayカード向けBig Payが開始、今後も順次展開予定

業界における重要な初の取り組みとして、OpenWayはWay4プラットフォーム上でUnionPayカード向けBig Pay機能の初期導入を実現し、 中央アジアの6大銀行{2}とともにサービスを開始した。 これは、 UnionPayカードがBig Payと統合された世界初の事例であり、デジタル決済分野におけるOpenWayのイノベーションへの取り組みを示している。

今後、追加のBig Pay統合も計画されており、近い将来サービス開始が見込まれている。これにより、Way4上でUnionPayカード会員が利用できるモバイルおよびデジタルウォレットの選択肢がさらに拡大する。

中央アジアから世界へ広がるIPSイノベーションの先駆

OpenWayは、世界の決済業界において継続的にイノベーションを先導しており、特に国際決済スキーム（IPS） ソリューションの導入分野で先駆的な役割を果たしてきた。 2004年、OpenWayはカザフスタンにおけるUnionPayカードの史上初の発行をWay4プラットフォーム上で実現した。

それ以来、OpenWayは中央アジアをフィンテック・イノベーションの拠点へと変革するうえで中心的な役割を果たしてきた。 OpenWayとUnionPay Internationalの緊密な協力関係は、UnionPayチップカードの導入や中央アジア全域におけるアクワイアリング基盤の展開など、多くの先駆的取り組みを支えてきた。

現在、Way4プラットフォームは、 クロスボーダー・カードスキーム統合、ウォレットベースのイノベーション、リアルタイム決済、AIベースの決済ソリューション{2}の分野における卓越性により、世界的に高く評価されている。 これは、グローバル標準を各地域の金融インフラと整合させ、市場ごとに将来志向の能力を提供するというOpenWayの強みを体現している。

グローバルなイノベーションは、ローカルパートナーシップから始まる

「このパートナーシップは、グローカル（グローバルとローカルを融合した）イノベーションの力を示しています」と、OpenWay中央アジアのオペレーショナル・ディレクターであるRustem Nurmambetovは述べた。 「世界的なブレークスルーは、多くの場合、地域に根ざしたビジョンから始まります。 UnionPay Internationalおよび地域の銀行パートナーとともに、私たちは現代的で包摂的かつ相互運用可能な決済のための世界的な先例を打ち立てています。」

