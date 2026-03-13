Comviva、大規模かつ安全なAI活用型の顧客エンゲージメントを実現する「NGAGE for Enterprises」を発表





オムニチャネル通信、ネットワークベースのID認証基盤、対話型AIを統合した次世代CPaaSプラットフォームにより、企業が信頼性の高いデジタル体験を提供できるよう支援

ラスベガス＆ニューデリー、, 2026年3月12日 /PRNewswire/ -- 顧客体験管理、データ収益化、デジタル金融サービス分野のデジタルトランスフォーメーションソリューションにおけるグローバルリーダーであるComvivaは本日、企業がシームレスで安全かつインテリジェントな顧客体験を大規模に提供できるよう支援する次世代CPaaSプラットフォーム「NGAGE for Enterprises」の提供開始を発表しました。

Enterprise Connect 2026に先立ち発表されたNGAGE for Enterprisesは、あらゆるデジタル接点にわたる顧客ジャーニーを統合的にオーケストレーションできるよう企業を支援するとともに、信頼、アイデンティティ、詐欺防止機能をエンゲージメント層に直接組み込むことを可能にします。同プラットフォームは、オムニチャネル通信、ネットワークベースのIDインテリジェンス、AI駆動の自動化、高い信頼性を備えたグローバル接続を統合した統合型SaaS環境として提供され、企業が業務を簡素化し、導入を迅速化し、顧客体験を向上できるよう支援します。

今回の発表について、ComvivaのRevTech Solutions担当最高執行責任者（COO）であるDeshbandhu Bansal氏は、次のように述べました。「企業がデジタルエンゲージメントを拡大する中で、詐欺リスクの増大、分断されたコミュニケーションインフラ、そしてパーソナライズされた体験の提供に対するプレッシャーの高まりといった課題にも直面しています。NGAGE for Enterprisesは、通信機能、IDインテリジェンス、AI自動化を単一の統合型SaaSプラットフォームに統合することで、こうした課題に対応し、企業が信頼性が高く、拡張性があり、コスト効率に優れた顧客エンゲージメントジャーニーを構築できるよう支援します。」

同プラットフォームは、直感的に操作できるローコードのワークフロービルダーを通じて、企業がインテリジェントな顧客ジャーニーを設計・展開できるよう支援します。企業は、サービス、サポート、マーケティング、ライフサイクルエンゲージメントにわたり、パーソナライズされ、コンテキストに応じたインタラクションを構築できます。

NGAGEは、SMS、Email、RCS、WhatsAppなどのチャネルにおけるエンゲージメントをサポートするとともに、電話番号認証やSIMチェックといったネットワークベースのIDサービスの活用を可能にし、セキュリティを強化するとともに、不正の削減を支援します。

このSaaSベースのプラットフォームは、透明性の高い課金体系とリアルタイムのパフォーマンス可視化を提供し、企業がコストを管理しながら、地域をまたいで顧客エンゲージメント戦略を管理・最適化できるよう支援します。

NGAGEは、Comvivaが確立してきた通信インフラを基盤として構築されており、現在200以上の国・地域で導入され、世界中で7,000社以上の企業および100社以上の通信事業者に利用されています。

NGAGEは、企業オンボーディング、設定可能なジャーニーオーケストレーション機能、オムニチャネルエンゲージメント、不正管理、リアルタイムの利用状況モニタリングを統合アーキテクチャ内に一元化します。

相互運用性を考慮して設計された同プラットフォームは、企業およびアプリケーションのライフサイクル管理向けTMF931をサポートし、TM Forum Open APIおよびCAMARA標準に準拠しています。これにより通信事業者は、アグリゲーター型エコシステムへの参加、Go-to-Marketチャネルの拡大、企業とネットワーク機能のシームレスな接続を実現できます。

ロゴ：https://mma.prnasia.com/media2/995982/5723565/Comviva_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

