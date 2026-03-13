株式会社oriburu（本社：東京都、代表者：近藤晃生）は、植毛・発毛に特化した専門クリニック「https://tobubiyo-clinic.com/」において、記事コンテンツの設計およびSEO戦略の導入を実施したことをお知らせいたします。

本取り組みでは、検索ユーザーのニーズ分析に基づき、植毛・発毛治療を検討する方に向けた専門性の高い記事設計を行い、正確で分かりやすい情報提供体制を構築しました。これにより、初めて治療を検討する方でも安心して情報収集ができるメディア基盤が整備されています。

■ 取り組みのポイント

◆ SEOに基づく記事構成設計

・「自毛植毛」「植毛費用」など検索需要の高いテーマを中心に設計

・検索意図に対応したタイトル

・見出し構造の最適化 ・専門性・信頼性・透明性を重視したコンテンツフレームを構築

・長期的な検索流入を見据えたトピッククラスター設計を導入

◆ ユーザー理解を軸にしたコンテンツ開発

・初めて植毛を検討する方に向けた基礎知識コンテンツを体系化

・治療の流れ・リスク・ダウンタイム・費用感を分かりやすく整理

・専門用語をかみくだいた説明による可読性向上

・比較検討段階のユーザー向けQ&A・チェックポイント記事を設計

■ 今後の展開

株式会社oriburuは、tobubiyo-clinic.comにおけるコンテンツ設計・SEO最適化の継続支援を通じて、植毛・発毛・AGA治療を検討するユーザーにとって信頼できる情報基盤の強化を推進してまいります。

今後も、専門性とユーザー理解を両立した情報発信を行い、医療美容分野における健全な情報流通と意思決定支援に貢献してまいります。

東京植毛美容外科について

クリニック名：東京植毛美容外科

所在地：東京都中央区新富1丁目5-12 エスパシオ3F

院長：佐藤 文仁

URL：https://tobubiyo-clinic.com/

URL：https://shokumo.tokyo/

会社概要

会社名：株式会社oriburu

所在地：107-0062 東京都港区南青山２丁目２－１５ WinAoyamaビル－UCF６階

代表者：近藤 晃生

事業内容：Webサイト構築、SEOコンサルティング、コンテンツマーケティング支援

URL：https://oriburu.com/

URL：https://tokyo-solarstorage.com/

URL：https://ginza-mita.com/unei/