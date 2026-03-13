株式会社ヨロズ物流(本社：大阪府富田林市、代表取締役社長：新谷 剛、以下「当社」)は、ライトトラック(2トン・3トン車クラスの中小型トラック)用タイヤの中で入荷待ちになっていたサイズ《205/85R16LT》を、2026年3月14日(土)より取扱開始いたします。





サムネイル





2025年11月5日に配信したプレスリリース「ライトトラックタイヤの救世主、遂に登場！～AZ712を10月より取扱開始！～ https://www.atpress.ne.jp/news/555020 」にて発表した、CHAOYANG ライトトラック用タイヤ《AZ712 195/85R16LT》は、掲載後、想定を大きく上回る反響をいただきました。

実際に販売を開始すると、耐摩耗性と実用性を重視するユーザー層を中心にお問い合わせを多数いただいております。





また、195/85R16LTサイズは、Amazonや楽天市場でも取り扱っており、オンライン販売においても安定した販売実績を記録しています。





AZ712 195/85R16LT





【販売サイト】

(Amazon)

https://www.amazon.co.jp/b?node=26286483051&ie=UTF8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=A4WSPYW1QGPYO

(楽天市場)

https://www.rakuten.co.jp/chaoyang-japan/









■ライトトラック用タイヤ《205/85R16LT》について

今回の入荷分については、入荷次第すぐの出荷対応が可能となります。

AZ712は、地域配送や日常業務における実用性を徹底的に追求したライトトラック用タイヤで、以下の特長を備えています。





●高飽和パターン設計により、耐摩耗性を大幅に向上させ、走行距離を飛躍的に延長

●ジグザグリブが、地域配送用途において優れたトラクション性能を発揮

●専用トレッドコンパウンドを採用し、より長い耐摩耗寿命と使用寿命を実現





195/85R16LTサイズで実証された「売れる理由」をそのままに、より積載量・使用条件の幅が広がる205/85R16LTサイズの投入は、現場ニーズに応える“即戦力ラインナップの強化”となります。また、今回の緊急入荷分についても、すでに事前の引き合いが多く、早期完売の可能性が高い状況です。





AZ712 205/85R16LT





■CHAOYANGトラックタイヤについて

CHAOYANGトラックタイヤは、販売現場だけでなく、現在、テレビ東京・テレビ大阪・テレビ愛知・テレビ北海道・東北放送(宮城)・テレビユー福島・広島ホームテレビ・TVQ九州放送・テレビせとうち・石川テレビ放送にて、テレビCMを配信しており、物流・運送業界に向けたブランド訴求を積極的に行っています。





また、当社は2026年2月22日(日)放送の人気番組【やすとものどこいこ！？】にて紹介され、番組放映後は、物流業界関係者だけでなく一般視聴者からも反響が寄せられ、テレビを通じて当社およびCHAOYANGトラックタイヤの認知が広がる機会となりました。

導入をご検討中のお客様には、早めのお問い合わせを推奨いたします。





やすとものどこいこ！？





今後も当社では、実際の販売データと現場の声をもとに、「今、本当に必要とされているサイズ・モデル」を迅速に供給してまいります。









◆株式会社ヨロズ物流について

昭和62年に創業した株式会社ヨロズ物流は、一般貨物自動車運送事業をはじめ、倉庫業、産業廃棄物収集運搬業など、多角的な物流サービスを提供しております。2020年よりCHAOYANGトラックタイヤの日本総代理店として全国に200社を超える代理店・販売店ネットワークを構築。物流とタイヤの両面から、高品質かつ信頼性の高いサービスを届けています。

https://www.yorozubutsuryu.com/