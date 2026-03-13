GETPAIRR（ゲットペアー）は、純正の有線CarPlay／有線Android Auto搭載車向けワイヤレスアダプター 「GetPairr Mini 2.0」 にて、期間限定の価格プロモーションを実施いたします。対象期間中は、Amazon.co.jpの商品ページにて、プロモコードをご利用いただくことで 実質2,499円 でご購入いただけます。通勤前のあわただしい時間、短距離のちょい乗り、家族の送迎、週末のドライブ。毎回スマートフォンを取り出し、ケーブルを探して接続し、CarPlayやAndroid Autoの起動を待つ。そんな日常の細かな手間を見直したい方に向けて、GetPairr Mini 2.0は、よりすっきりとした車内導線を提案します。

キャンペーン情報

製品名：GetPairr Mini 2.0通常販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FWBGFKTXプロモコード：T5NSZ2OW通常価格：5,999円特別価格：2,499円実施期間：2026年3月13日 ～ 2026年3月16日※在庫状況により、予告なく終了する場合があります。※期間限定のキャンペーンのため、この機会をぜひお見逃しなく！

製品機能紹介：毎日の運転をより使いやすくするポイント

1．CarPlay／Android Autoをワイヤレス化

純正の有線CarPlay／有線Android Auto搭載車に対応。USBポートに挿すだけで、ワイヤレス接続環境へ切り替えられます。毎回の抜き差しの手間を減らし、出発前の流れをよりスムーズにします。

2．超小型・コンパクト設計で車内すっきり

本体は直径約25mm・厚さ約12mmのコンパクトサイズ。車内に設置した際の圧迫感を抑えやすく、配線まわりをすっきり見せたい方にも取り入れやすい設計です。

3．ナビ／音楽／通話をハンズフリーで快適に

CarPlay／Android Autoを通じて、ナビゲーション、音楽再生、ハンズフリー通話、メッセージ通知などの操作を車載ディスプレイ上で行えます。SiriやGoogleアシスタントにも対応し、音声操作にも配慮しています。

4．2.4G＋5GデュアルWi-Fi対応

2.4GHz＋5GHzのデュアルバンドWi-Fiに対応。Bluetooth連携も含め、ワイヤレス接続時の使いやすさに配慮した設計で、通勤や長距離移動など幅広いシーンで活用できます。

5．自動再接続・2台メモリ対応

一度ペアリングすれば、次回以降はエンジン始動後に自動接続。最大2台のスマートフォンを記憶できるため、ご家族やパートナーと車を共有する場合にも便利です。

ご使用前にご確認いただきたい事項

1.対応車種：純正の有線CarPlay／有線Android Auto搭載車2.対応スマートフォン：iPhone（iOS 10以上）／Androidスマートフォン（Android 11以上）3.一部非対応車種があります例：BMW／MINI／LEXUSの一部車種／Honda Step WGN（RP6～RP8）／Gathersナビ搭載車4.本製品は動画アプリ視聴や画面ミラーリングには対応していません5.対応状況は、車種・ナビ・スマートフォンの仕様により異なる場合があります6.走行中の画面注視・操作はお控えください

導入をご検討中の方は、この機会に

GetPairr Mini 2.0は、毎回のケーブル接続を減らし、乗車後すぐにナビや音楽へ入りやすくしたい方に向けたワイヤレスアダプターです。通勤や送迎、日常の買い物、週末ドライブまで、毎日の車内時間をより快適に整えたい方に向けて、期間限定でキャンペーン価格2,499円 にてご案内しています。ご購入の際は、Amazon商品ページの購入画面でプロモコード「T5NSZ2OW」 をご入力のうえ、販売条件をご確認ください。

ブランド・保証について

GETPAIRRは、毎日のドライブをもっと自然に、もっと使いやすく整えるカーエレクトロニクス製品を展開しています。“つなぐ手間を減らし、車内時間を心地よくすること”を大切に、日常に寄り添う製品づくりを目指しています。