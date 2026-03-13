株式会社クインクエ（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：矢部 拓、以下「クインクエ」）は、webサーバーの大規模移行に特化した支援サービスの提供を本格化したことをお知らせいたします。

インフラ・情シス部門の負担を軽減する伴走型支援

老朽化した環境からのリプレイス、クラウド移行、セキュリティ要件の見直しなど、インフラ刷新のタイミングでは、多数のWebサイトやシステムを同時に載せ替える大規模移行が発生します。業務影響を抑えながら安全に切り替えるためには、サーバー構成だけでなく、運用プロセスや関係部署との調整も含めた全体設計が欠かせません。

クインクエは、こうしたwebサーバー 大規模移行を設定移行だけの技術作業ではなく、企業全体のプロジェクトとして支援します。

インフラや情報システム部門が抱えがちなリソース不足、社内調整の負荷、ベンダー間の調整コストを軽減することを重視し、現状調査から計画立案、ステークホルダーとの合意形成、切り替え後の安定運用までを一貫して伴走します。

webサーバー 大規模移行の支援実績

これまで、5GB超・数万ページ規模のWebサービスや大規模WordPressサイトを対象にwebサーバー 大規模移行を支援してきました。

・複数システムが同居する既存サーバーからの段階的な切り離しと集約・バックアップ停止が難しい環境での、サービス継続を前提とした段階的移行設計・ツール非対応のカスタマイズ環境における設定・データの再現・本番停止時間を最小限に抑えた切り替えと、移行後の検証・監視の設計

インフラベンダーや開発会社と連携しながら、情報システム部門の立場から「どこまでを任せ、どこから自社で担うか」を整理したうえで役割分担を行っています。

今後の展開とサービス提供方針

大規模Webサーバー移行支援サービスでは、単発のサーバー更改にとどまらず、将来の拡張や保守を見据えた構成にどう組み替えるかという視点から計画を立てることを重視しています。

インフラや情報システムの担当者が、社内説明や経営への報告に必要な情報を整理しやすいよう、リスク・コスト・スケジュールを可視化した形での提案・報告を行うことも特徴です。

クインクエは、webサーバー 大規模移行において、技術的に実現できるかだけでなく、限られた体制でやり切れるかという現場の課題に向き合いながら、長期的なパートナーとして企業のインフラ刷新を支援してまいります。

お問い合わせ先

サービスの詳細およびお問い合わせは、下記の専用ページよりご確認ください。

WordPress解決サポートhttps://quin-que.net/lp/wordpress-support/

会社概要

■株式会社クインクエについて

Mission：DXで世の中を「べんり!」でいっぱいに商号：株式会社クインクエ代表者：代表取締役 矢部 拓本社：兵庫県神戸市中央区旭通3丁目5-5 No.1ビル4F設立：2021年9月1日主な事業内容：WEBシステム開発・アプリ開発、デジタルマーケティング、DX支援、デジタルコンサルティング、WEBサービス企画・運営URL：https://quin-que.net/

