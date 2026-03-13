高齢化社会の"聞こえ"をもっと自然に。耳に挟むだけの次世代集音デバイス

日本では高齢化の進行とともに、加齢による聴力の低下に悩む人が増えています。家族との会話やテレビの音、外出先でのコミュニケーションなど、「聞こえ」に関する課題は日常生活の質にも大きく影響するとされています。一方で、従来の集音器については「耳が痛くなる」「長時間つけると蒸れる」「装着していることが目立つ」といった理由から、使用をためらうケースも少なくありません。こうした背景から、より自然な装着感と快適な使用体験を実現する新しいタイプの聞こえサポートデバイスへの関心が高まっています。こうしたニーズに応えるため、L&Lライブリーライフ株式会社は、耳に挟むだけで装着できるイヤーカフ型集音器を発売いたしました。耳穴に入れない革新的な構造を採用し、快適な装着感と自然な聞こえを両立した新しい聞こえサポートデバイスです。

耳に挟むだけの革新的イヤーカフ構造

本製品の最大の特長は、耳穴に差し込む従来型とは異なるイヤーカフ型デザインです。アジア人の耳の形状を研究して設計された構造により、耳の外側に自然にフィット。軽く挟むだけで安定した装着感を実現しています。動いても外れにくい設計のため、日常生活はもちろん、軽い運動時でも安心して使用できます。見た目もアクセサリーのようなスタイリッシュなデザインで、集音器を装着していることを意識させない自然な外観も特徴です。

半開放型・定向伝音技術を採用

本製品には、半開放型の定向伝音構造が採用されています。耳道の方向へ音をピンポイントに届けることで、「近距離 × 小さな音場」による効率的な音の伝達を実現しました。これにより、周囲の環境音を感じながらも、会話音声など必要な音をより聞き取りやすくすることが可能になります。また、耳を完全に塞がない設計のため、周囲の音も自然に聞き取ることができ、屋外での使用や外出時にも安心して利用できます。

耳栓不要、長時間でも快適な装着感

従来の耳栓型デバイスでは、長時間使用すると耳道への圧迫感や蒸れを感じることがあります。本製品は耳栓不要のオープン構造を採用しているため、耳道に圧力がかからず、長時間でも快適に使用することができます。耳の中が蒸れにくく、清潔で爽やかな装着感を保つことができるため、日常生活の中で無理なく使用を続けることが可能です。

高齢者でも使いやすいシンプル操作

本製品は、高齢者でも簡単に使用できるようシンプルな操作設計を採用しています。複雑な設定を必要とせず、直感的な操作で音量調整などの基本機能を利用することが可能です。小型軽量設計のため、耳への負担も少なく、日常生活の中で気軽に使える聞こえサポートデバイスとして設計されています。

最大約100時間使用可能な長時間バッテリー

コンパクトなサイズながら、一度の充電で最大約100時間使用可能という長時間バッテリーを搭載。頻繁な充電の手間を減らし、旅行や外出時でも安心して使用できます。高齢者にとって使いやすい“充電回数の少なさ”も大きなメリットとなっています。

日常生活から軽い運動まで対応

安定したイヤーカフ構造により、本製品はさまざまなシーンで活躍します。家族との会話、テレビ視聴、散歩やウォーキング、軽いジョギング、ヨガやストレッチ、通勤・外出など、日常生活から軽い運動まで幅広い場面で快適に使用できます。聞こえをサポートしながら、日常生活をもっとアクティブに楽しむという新しいライフスタイルを提案する製品です。

拡大する聞こえサポートデバイス市場

世界的に高齢化が進む中、補聴器や集音器などの聞こえサポートデバイス市場は拡大を続けています。近年は、従来の補聴器に加えて、より軽量で装着感の少ないオープンイヤー型デバイスへの関心が高まっています。今回発売されたイヤーカフ型集音器は、耳を塞がない新しい装着方式と快適性を兼ね備えたデバイスとして、今後の聞こえサポート製品の新しい選択肢として注目されています。

商品詳細・販売情報

商品概要商品名称：SOPPY集音器重さ：片耳約4.3g最大音響利得：＜40dB平均音響利得＜35dB等価入力雑音＜32dB周波数範囲：200Hz～4500Hz商品の詳細や仕様については、以下のオンラインストアにてご確認いただけます。楽天市場 公式ストアhttps://item.rakuten.co.jp/soppy/i100685/Yahooショッピング 公式ストアhttps://store.shopping.yahoo.co.jp/soppy-store/i302010.html発売を記念し、期間限定・数量限定で20％OFFの特別販売企画を実施しております。

会社概要

会社名：L&Lライブリーライフ株式会社代表者：代表取締役社長 志田英知所在地：東京都立川市錦町３－１－１３立川ASビル ３FTEL：042-512-8274URL：https://livelylife.jp/Ｌ＆Ｌライブリーライフ株式会社は、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電などの企画・販売を行うライフスタイルテクノロジー企業です。楽天市場、Amazon、Yahooショッピングなど主要ECモールを中心に事業を展開し、高品質で手頃な価格の製品を提供しています。「日常をもっと便利に、もっと楽しく」を理念に、テクノロジーと生活をつなぐ製品開発を通じて、新しいライフスタイル価値の創造を目指しています。