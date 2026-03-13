TABATA株式会社(本社：東京都千代田区／代表取締役：大平 昭夫)は、日本を支える企業オーナーの“左腕”として、企業成長と価値創造に資する多様なサービスを提供するビジネスアドバイザー企業です。この度、買取専門店「売るナビ」の運営する株式会社MTCのフランチャイジーオーナーとして独立を目指す2社に対し、事業計画策定から資金調達、創業体制の構築までを一貫してハンズオンで支援し、独立を実現しました。





本件は、株式会社MTCが掲げる理念「ハッピーサーキュレーション(関わる人を幸せにする循環)」のもと、同社のFCオーナーとして独立を目指す若者の地方挑戦と、シニア世代の新たな独立を、TABATA株式会社がハンズオンで伴走支援する取り組みです。









■ 事例(1)

【若者の地方挑戦(東京→香川)】

・株式会社Uru 代表取締役 遠藤 壮馬

(2025年10月6日設立)

本事例は、会社員時代に培った経験を活かしながら、地方で新たな挑戦をしたいという想いを持つ若手経営者が、MTCのフランチャイズオーナーとして独立を果たしたケースです。東京での活動実績を基盤に、自身に縁のある香川県へ拠点を移し、地域経済への貢献を目指す挑戦となりました。

TABATA株式会社は、資金調達支援にとどまらず、経営ビジョンの整理から伴走支援を開始。事業計画についても単に作成方法を伝えるのではなく、経営者との対話を重ねながら共に構築しました。

さらに、金融機関対応を含めた財務体制の整備、税理士・社労士との連携体制構築、ブランディングの整理まで、ハンズオンで支援しています。

特に重視しているのは、「ティーチングではなくコーチング」です。経営者自身が意思決定できる状態をつくることを目的に、地方でも持続的に事業が回る体制づくりを伴走型で支援しました。









■ 事例(2)

【シニアの独立(大阪)】

・株式会社輝 代表取締役 清水 忍

(2025年12月13日設立)

本事例は、「人生後半戦で新たな挑戦をしたい」という想いを持つシニア世代の独立支援です。

フランチャイズオーナーとしての独立には、経験不足や資金調達など多くの不安が伴います。

TABATA株式会社では、事業計画策定と資金調達を軸に、収支構造の整理、社内体制の構築、税理士・司法書士の紹介など、創業に必要な体制を包括的に支援しました。単に数字を整えるのではなく、「なぜこの事業を行うのか」という創業者の想いを明確にし、経営者としての軸を確立するプロセスを重視しています。

結果として、未経験領域での挑戦でありながら持続可能な運営体制を整え、独立を実現しました。









■ 代表コメント

私たちは資金調達そのものをゴールとは考えていません。

大切にしているのは、挑戦する方の想いが形となり、社会の中で持続的に循環していくことです。

株式会社MTCの理念である「ハッピーサーキュレーション」に強く共感し、その理念のもとで独立創業を目指すフランチャイズオーナーの支援を行っています。

若者が地方で挑戦することも、シニア世代が人生後半で新たな一歩を踏み出すことも、社会にとって価値ある挑戦です。

事業計画や資金調達はあくまで手段であり、本質は「独立後も回り続ける仕組み」を整えることにあります。

挑戦が一過性のものではなく、関わる人や社会の中で幸せが循環していく。

それこそが私たちの目指す「ハッピーサーキュレーション」です。

今後も、挑戦する経営者の“左腕”として、理念と実行の両面から伴走し続けてまいります。









■ フランチャイザー会社概要

会社名 ： 株式会社MTC

代表者 ： 代表取締役 前田 健

所在地 ： 東京都千代田区鍛冶町2-3-2 神田センタービルディング8階

ミッション： 「みんなでHAPPYになる」

事業内容 ： 買取専門店「売るナビ」の運営









■ 当社概要

会社名 ： TABATA株式会社

代表者 ： 代表取締役 大平 昭夫

所在地 ： 東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館20階

設立 ： 2023年9月20日

資本金 ： 1,000万円

企業理念： 「日本を支える企業オーナーの“左腕”になる」