春の味わいを老舗江戸そば店で味わう「さくらそば御膳」4月12日までの期間限定で提供開始
2026年で創業60周年を迎える株式会社杉並藪蕎麥(所在地：東京都杉並区、代表：登坂 薫)は、全国6店舗にて、春限定の変わりそば「さくらそば御膳」を2026年4月12日までの期間限定で提供開始します。蕎麦作りが大好きなそば職人達が春の味わいを仕込んでおります。
さくらそば御膳
さくらそばとは・・・
貴重な国産のそばの実の中心「芯粉」という白いそば粉に、桜の葉の旨味をたっぷりと染み込ませ打ち上げた職人技が光る季節のかわり蕎麦です。通常はそば粉に水を入れて打ち上げるのですが、さくらそばはお湯をそば粉へ入れて打ち上げる難しい技。熟練したそば職人だけが打ち上げられる貴重なさくらそばは、毎年恒例の春限定の御膳。桜の風味を蕎麦で味わう江戸前の粋を、ぜひ当店でお楽しみください。
【さくらそば御膳 税込2,530円】
＜御膳の内容＞
・さくらそば(冷たいおそばのみです)
桜の風味たっぷりのさくらそばは、藪伝統のかえしから仕込んだそばつゆでももちろん、桜塩でも味わえます。
・春の天ぷら盛り合わせ
海老天2本、さつまいも、タケノコ、菜の花、ミニトマト
太白淡口ごま油だけで力強く揚げております。桜塩で味わうのがおすすめ。
・一口さくらそばようかんとそば湯
国産そば粉で作る職人手作りのさくらそばようかんはお客様より支持されれている甘味。ぜひ塩桜がただようそば湯と一緒に味わってください。
【全国に6店舗展開中】
・東京赤坂やぶそば(赤坂駅直結、赤坂サカス内ビズタワー2F)
東京赤坂やぶそば
・「やぶそば」そごう横浜店(横浜駅直結、そごう横浜店10F)
やぶそばそごう横浜店
・「やぶそば」名古屋店(名古屋駅直結、名古屋JRセントラルタワーズプラザ13F)
やぶそば名古屋店
・「やぶそば」阪急うめだ本店(大阪梅田駅直結、阪急うめだ本店12F)
やぶそば阪急うめだ店
・「やぶそば」そごう広島店(広島電鉄紙屋町駅直結、そごう広島店10F)
やぶそばそごう広島店
・「やぶそば」ミナモア広島駅ビル店(広島駅直結、ミナモア広島駅ビル6F)
やぶそばミナモア広島駅前ビル店
【私達は蕎麦職人の集団です～株式会社杉並藪蕎麥～】
今年2026年で創業60周年を迎える当社は、1966年かんだやぶそばで修業した創業者が東京都杉並区の西荻窪に第1号店を開業、それ以来、やぶそば伝統のそば作りの技を頑なに守り続けております。
蕎麦は青森県白神山地や茨城県常陸秋そばなど貴重な国産のそば粉だけを用い、各店舗にて天然漆塗りの木鉢で打ち上げております。
天ぷらは太白淡口ごま油だけで天ぷら鍋とお箸で力強く揚げ(フライヤーやごま油以外の油はいっさい使用しておりません)、そばつゆは、冷たいお蕎麦用と温かいお蕎麦用と仕込みを分けており、冷たいお蕎麥のそばつゆは天然利尻昆布と焼き節の厚削りかつを節をたっぷり用い3日3晩熟成の江戸前仕上げ、温かいお蕎麥はサバ節を用い日に何度も仕込む新鮮な熱々のそばつゆを提供しております。
セントラルキッチンではなく、各店舗でそば粉から打ち上げ、そばつゆも出汁から仕込むこだわりで「打ち立て」「茹で立て」「出来立て」をお客様へ。現在、全国にある6店舗は、老舗ながらも洗練された空間の店づくりで「美味しいお蕎麥を気持ちよく」を目指し日々精進しております。
◆会社概要
社名 ： 株式会社杉並藪蕎麥
本社所在地 ： 東京都杉並区上荻2-30-12-1007
創業 ： 1966年(昭和41年)11月5日
代表者 ： 登坂 薫
事業内容 ： 江戸そば店経営(6店舗)
ホームページ： 杉並やぶそば https://r.goope.jp/s-yabusoba/