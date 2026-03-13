株式会社トータルヘルスコンサルティング（本社：東京都千代田区東神田、代表取締役社長：森重一雄）は、2026年3月22日（日）に開催する「第11回しろさとTT200」に電解質ドリンク「Precision Fuel & Hydration（プレシジョンフューエル&ハイドレーション）」を出展いたします。

レースや暑い時期、電解質は必要不可欠！ 脱水による熱中症や足攣り、補給・内臓トラブルについて悩んでいる方はぜひ一度ブースへお越しください。会場ではドリンクやジェルをお試しいただけます。アパレルグッズもブースにて販売いたします！さらに各商品10～15％OFFで販売します！今回、カーボオンリードリンクミックスを現地特別価格として、お得に購入できる金額で販売します。さらに先着10名様に限り、１万円以上ご購入でPF＆Hオリジナルタンブラープレゼントします！ぜひPrecision Fuel & Hydrationブースへお立ち寄りください！

【Precision Fuel & Hydrationブース出展情報】

日時：2026年3月22日（日）6:30～16:00会場：日本自動車研究所 城里テストコース住所：〒311-4316 茨城県東茨城郡城里町大字小坂字高辺多1328番23▼「第11回しろさとTT200」公式サイトhttps://shirosato-tt.com/▼出展ブース情報https://shirosato-tt.com/booth.html

Precision Fuel & Hydration（プレシジョン）サポート選手の2名が参加します。

菊池朋明 選手 / 平柳美月 選手

■来場者向けPrecision Fuel & Hydrationブース特典

特典① プレシジョン試飲会実施

特典② PF＆Hバケットハットなどのアパレル商品販売

特典③ カーボオンリードリンクミックスEXPO特別価格販売

プロサイクリングチームと共同開発（ツール・ド・フランスのためにプロサイクリングのロット・ドストニーと共同開発）されたカーボオンリードリンクミックス！ボトルから飲むだけで効率よくエネルギー補給できる！最大 120g/Lの炭水化物を補給可能グルコース：フルクトース（2：1）で吸収効率が高く、ボトルから飲むだけなので 咀嚼（そしゃく）不要です。電解質なしなのでナトリウム量を自由に調整できます。一般のスポーツドリンクはカーボ + 電解質が固定ですが、カーボオンリードリンクミックスは、カーボと電解質を分けて摂取することができます。気温や発汗量に応じて、カーボオンリードリンクミックスに電解質を混ぜて使うことができるので、自分に合ったドリンクを作ることも可能です。補給準備として、ぜひPrecision Fuel & Hydrationブースへお立ち寄りください！

特典④ 1万円以上ご購入いただいた方 先着10名様にPF＆Hオリジナルタンブラーをプレゼント

■Precision Fuel & Hydration（プレシジョン）とは

イギリス本国で、2011 年に創業されたPrecision Fuel & Hydration （プレシジョン フューエル & ハイドレーション）が、製造販売を行う電解質補助食品です。本製品の他との大きな違いは、使用者個人ひとりひとりに合わせた、エネルギーと水分補給のプランを提供することです。利用者はTHC公式LINEに登録して「水分補給プラン」から自分に最適な補給プランを確認できます。さらに、独自の「汗体質分析（以下、スウェットテスト）」を受けることによって、化学的根拠に基づいた最適なエネルギーと水分補給プランを構築。パフォーマンスを最大化させることができるのです。この仕組みは世界でも唯一、プレシジョンだけが提供しているサービスです。

タブレット・パウダー

（PH 500 / 1000 / 1500）は、発汗量や気候条件に応じて選べるナトリウム濃度の違いを表しています。数字が大きいほど、ナトリウム量が多く、より多く汗をかくシーンに適しています。・PH500：スポーツドリンクと同等のナトリウム含有量。（水1000ml：2錠 - ナトリウム500mg含有）・PH1000：スポーツドリンクの約2倍のナトリウム含有量。（水1000ml：2錠 - ナトリウム1000mg含有）・PH1500：スポーツドリンクの約3倍のナトリウム含有量（水1000ml：2錠 - ナトリウム1500mg含有）

■電解質タブレット：PH1500タブレット/ PH1000タブレット/ PH500タブレット・しゅわっと勝手に溶けて、手軽に電解質ドリンクが作れる・1錠約12kcalと低カロリー・強度別に選べる3タイプ（PH 500 / 1000 / 1500）・発汗量や気温に合わせて最適な濃度を選択可能・電解質ローディングにおすすめ（PH1500）■電解質パウダー：PH1500パウダー/ PH1000パウダー・汗で失われる電解質を素早く補給・胃に優しく、水分吸収スピードがタブレットよりも速い・強度別に選べる3タイプ（PH 500 / 1000 / 1500）・発汗量や気温に合わせて最適な濃度を選択可能・電解質ローディングにおすすめ（PH1500）

ジェル

■エネルギー補給ジェル：PF30ジェル・マイルドな柑橘系の味・ジェルが苦手な人でも飲みやすいトロトロしたのど越し・PF30ジェル：1袋30gの炭水化物（120kcal）・インフォームドスポーツ認定・人工成分不使用■エネルギー補給ジェル：PF30カフェインジェル・1袋120kcal+カフェイン100mg含有・ジェルが苦手な人でも飲みやすいトロトロしたのど越し・効きがいい・インフォームドスポーツ認定・人工成分不使用

▼「Precision Fuel & Hydration」商品紹介YouTube動画https://www.youtube.com/watch?v=PcyYPwPS7bw&t=3s▼Precision Fuel & Hydration 日本公式サイトhttps://pfandh.jp/▼Precision Fuel & Hydration 日本公式販売サイトhttps://shop.pfandh.jp/

■会社概要

商号：株式会社トータルヘルスコンサルティング代表取締役：森重一雄所在地：〒101-0031 東京都千代田区東神田2-6-5 東神田ビル8階設立：平成14年5月2日事業内容：スポーツ関連事業、食品輸入事業、歯科医療事業、サプリメント事業、美容健康事業WEB事業、出版事業、広告代理店事業URL ： https://thcjapan.com/

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】株式会社トータルヘルスコンサルティングTEL：03-3526-3081