ケアエンタメソリューションアプリ第一弾「BrainTQ」国内正式リリース

AXテックケア株式会社

AXテックケア株式会社（本社：東京都港区北青山一丁目 https://axtechcare.com）は、産学連携体制のもと最先端技術とエンターテインメント、ケア領域を融合し開発を推進してきたケアエンタメソリューションアプリ第一弾「BrainTQ（ブレイントレーニングキュー）」を日本国内向けに正式リリースし、App StoreとGoogle Playにて公開いたしました。

■ ダウンロード情報

App Store

https://apps.apple.com/jp/app/braintq/id6739625942

Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.axtechcare.BrainTQ

■ 公式情報

BrainTQ 公式HP

https://axtechcare.com/products/braintq

YouTube PV（紹介動画）

https://youtu.be/qXc2jrtqmSY

■ BrainTQとは

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=qXc2jrtqmSY ]

「BrainTQ（ブレイントレーニングキュー）」は、技術とエンターテインメント、ケア領域を融合し、ヘルスゲーミフィケーションの設計を取り入れることで、楽しみながら脳の8つの基盤能力をバランスよくトレーニングできるケアエンタメソリューションアプリです。

BrainTQでは、プレイヤーに寄り添う「ブレインパートナー」が日々のプレイ状況を見守りながらトレーニングをサポートします。ゲームのプレイ結果やその推移をもとに、8つの基盤能力の変化などにも目を向けながら、プレイヤーに安心とエンターテインメントの両方を提供します。

アプリには、無料で利用できるFREEモードに加え、より多くの機能を利用できる有償のPROモードを搭載しています。

PROモードでは、収録されている約80のトレーニングゲームに加え、今後追加される新しいトレーニングやプレイモードにも幅広くアクセスできます。

さらに、大切な家族や友人とゆるやかにつながる安心見守りコミュニティ機能「プレイシェア」を搭載。日々のトレーニング状況から基盤能力の変化をレポートする機能などを通じて、プレイヤーの状況をやさしく共有しながら、安心してトレーニングを続けられる環境を提供します。

また、iPadをはじめとするタブレット端末やAndroidの大画面デバイスにも対応しており、大きなディスプレイ環境でも快適にトレーニングを楽しむことができます。

■ BrainTQの主な特徴1．約80のトレーニングゲームをベースとしたヘルスゲーミフィケーション設計

BrainTQ（PRO版）には約80の多彩なトレーニングミニゲームを収録しており、ネットワークアップデートにより新規のトレーニングミニゲームや新しいプレイモードも順次追加予定です。

毎日のトレーニングを継続することで、新しいトレーニングミニゲームが次々にアンロックされる仕組みを採用しています。さまざまなトレーニングミニゲームを通じて、記憶力、計算力、空間認識力、言語能力、予知処理力、論理思考力、集中力、視覚認識力という「8つの基盤能力」を、手軽かつバランスよく鍛えることが可能です。

さらに、トレーニングの成果に応じてコインを獲得できる仕組みを導入しており、獲得したコインで新たなブレインパートナーやエモートダンスをアンロックできるなど、継続するほど楽しみが広がり、自然な習慣化を促す設計となっています。

多彩なトレーニングゲーム2．あなたに常に寄り添う「ブレインパートナー」ブレインパートナー

BrainTQには、常にユーザーに寄り添う「ブレインパートナー」がいます。

過去のプレイ結果との比較分析や改善ポイントの提案、トレーニング仕方、一部ゲームでのヒント提供などを通じて、日々のトレーニングをサポートします。

いつもあなたの近くにいるブレインパートナーが、あなたのBrainTQエージェントとして、あなたに安心を提供し継続的なトレーニングライフを盛り上げます。

3．プレイシェアによる大切な人と緩やかに繋がる安心見守りコミュニティ

プレイシェア機能により、友人や遠く離れて暮らすご家族と簡単につながることが可能です。

プレイシェアで繋がった先には、あなたのトレーニングレポートが毎日更新されて送付されます。

過去の結果と比較し「記憶力が下がっているようですよー」などの軽いアラートをレポートでご報告したり、、トレーニングレポートを通じて、“応援コイン“を送ることも可能です。

プレイシェアが作るあなたの見守りコミュニティ。BrainTQのゲームプレイがあなたに安心を提供します。

プレイシェアレポートと応援で緩やかな繋がり

■ コア技術について

BrainTQには、ゲーム開発技術、AI技術、データ分析技術などさまざまな技術が活用されています。

BrainTQに取り入れられている見守りに関する技術については、当社が出願しておりました発明 「見守りシステムおよび見守りシステムにおける被介護人見守り方法」 が、特許第7808889号として登録されています。

また、関連する周辺技術についても現在特許出願中であり、知的財産戦略を推進しております。

■ 今後の展開について

AXテックケア株式会社は、これまで推進してきた産学連携体制のもと、BrainTQをはじめとするケアエンタメソリューションを通じて、地方自治体の皆様やパートナー企業様との連携を積極的に推進してまいります。

日本のみならず先進国中心に高齢化が進む現状を背景に、健康支援やコミュニティ形成支援に対するニーズは今後さらに高まることが予想されます。こうした社会的課題に対応するソリューションとして国内での連携を深めるとともに、海外展開を行いグローバル市場への展開を推進してまいります。

■ 連携・協業に関するお問い合わせ

ケアエンタメソリューションアプリ第一弾「BrainTQ（ブレイントレーニングキュー）」を活用したヘルスゲーミフィケーションの社会実装を前提とした実証実験や、共同プロジェクトにご関心をお持ちの自治体のご担当者様・企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。



公式サイト：https://axtechcare.com/company/contact/

AXテックケア株式会社 / AXTech.Care Inc.

AXテックケア株式会社は、超高齢化社会などの社会課題に対して、最新のテクノロジーとエンターテインメントを融合させ、人の生活支援ならびに健康支援を軸としながら社会全体のケアを行うことをミッションとして、テクノロジーそのものや、サービスおよびプロダクトを提供していく会社です。



テクノロジーの進化は私たちの日常生活を変革し、エンターテインメントは全ての人々の心の豊かさを育みます。

私たちはこれら二つの要素を組み合わせ、人ならびに社会全体の幸せと健康の向上に貢献して参ります。



AXテックケア株式会社 ホームページ：

https://axtechcare.com

以上