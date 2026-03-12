Fanpla、エンターテインメントマーケットプレイス「Fanpla Market」にて、デビュー20周年を迎えた「FUNKY MONKEY BΛBY′S」のメタバースアイテムを販売開始

株式会社Fanpla

ブロックチェーンを用いたサービスの企画、開発を手掛ける株式会社Fanpla（本社：東京都渋谷区、代表取締役：平井威充、以下「当社」）は、デジタルアセットなどを購入できるエンターテインメントマーケットプレイス「Fanpla Market」（https://fanplamarket.com/）内にて、デビュー20周年を迎えた「FUNKY MONKEY BΛBY'S」の世界観と連動したメタバースアイテムの販売を開始しました。

同日、株式会社Fanplus (本社:東京都渋谷区、代表取締役:佐藤 元、以下「Fanplus社」)が運営するファンクラブ連携メタバースアプリ「FANPLANET」（https://fanplanet.jp/）内で、「FUNKY MONKEY BΛBY'S」のオリジナル空間がリリース。このリリースに伴い、Fanpla Market内では連動アイテムとして、全13点の取り扱いを開始しました。

これらのアイテムは、暗号資産「FPLトークン」を活用して入手可能となっており、FANPLANETでの体験とFanpla Market上のデジタルアイテムが連動し、音楽とファッションが交差することで、ファンの“表現”がより自由に拡張される新しい体験を提供します。

【オープン記念プレゼント＆オリジナルアバターアイテム】

今回、オープン記念として「FUNKY MONKEY BΛBY'S OFFICIAL FANCLUB」会員限定で、オフィシャルサポーターTシャツや、ファンモンライブの定番アクションを再現したエモートなどのオリジナルメタバースアイテムをプレゼントいたします。

■ Fanpla Market 取り扱いアイテム

デジタルアセット（販売アイテム）：9点

デジタルアセット（フリーミントアイテム）：4点

Fanpla Market: https://fanplamarket.com

FUNKY MONKEY BΛBY'S アイテム一覧ページ: https://fanplamarket.com/collection/list?artistId=8

FANPLANETは、メタバース、Web3、ファンクラブを接続し、これまでのファン体験をアップデートするプラットフォームです。アーティストの世界観を反映した仮想空間の中で、ファン同士が音楽やコンテンツを共有し、共感を通じてつながり合い、関係を深めていきます。

さらに、当社が推進するWeb3.0プロジェクトと接続することで、体験の可能性を広げ、ファンとアーティストの関係性を新たなかたちで創出していきます。

「一人で楽しむ」から「みんなでつながる」へ。

そして、「応援」から「共創」へ。

よりコアなファンが集まるこの空間だからこそ、その“居場所”を可視化し、ファンとアーティストの関係を、より立体的に、よりリアルに拡張していきます。

■FANPLANETサービスサイト：https://fanplanet.jp/

■ Fanpla（FPL）および Fanplaプロジェクトについて

アーティストとファンの熱量をつなぎ、エンターテインメントの未来を創る共創プロジェクト

当社が推進する「Fanplaプロジェクト」は、Web3.0技術を用いてファンダムの熱量を可視化し、アーティストの創作活動をファンと共に支える新しい経済圏の創出を目指しています。

その中核を担うのが、多機能トークン「Fanpla（FPL）」です。

「Fanpla Market」で販売するグッズは、FPL決済を通じて提供されることで、付随するNFTやユーティリティが改ざん不能な証明書として機能し、通常のECでは実現できない「唯一無二のコレクターアイテム」としての価値を担保します。

当社は今後もFPLを活用し、アーティストには新たな収益機会とファンエンゲージメントの向上を、ファンには限定グッズやチケット、デジタルコンテンツなどの新しいエンターテインメントの形を提供し続けます。

・Fanplaプロジェクトページ：https://project.fanpla.co.jp/

・Fanpla Market：https://fanplamarket.com

・Coincheck公式サイト （FPL購入ページ）：https://coincheck.com/ja/ieo/projects/fpl

■ FUNKY MONKEY BΛBY'S プロフィール

東京八王子出身、「ファンキー加藤」「モン吉」の2人で再始動した2MCグループ。

前身のグループであるFUNKY MONKEY BABYSは「DJケミカル」を加えた2MC1DJの3人組グループで、'04年元旦に結成。06年1月、シングル『そのまんま東へ』でメジャーデビューし、『告白』『ヒーロー』『あとひとつ』など、数々のヒット曲を送り出し、アルバムではオリコンウィークリーランキング3作連続1位を獲得。2013年6月人気絶頂の中、夢の舞台でもあった「東京ドーム」にて同グループを解散し、結成から約10年間の活動に幕を閉じた。

解散から約8年の時を経て、2021年3月11日TBS『音楽の日』にて1夜限りの3名フルメンバーでの再結成を果たす。

同月、ソロ活動と並行してファンキー加藤、モン吉の2人での"ファンキーモンキーベイビーズ"の活動を発表。

“FUNKY MONKEY BΛBY'S”と改名して再始動する。

2025年9 月より、メジャーデビュー20周年を記念した全国ツアー「FUNKY MONKEY BΛBY’S 20th Anniversary TOUR ～そのまんま東へ西へ～」を開催中。

さらに6月20、21日には、同期で同じく今年20周年となる“いきものがかり”と 初の対バンライブ「FUNKY MONKEY BΛBY’S × いきものがかり 20周年対バンライブ ～あの日の約束ハタチまSHOW!!～」（＠東京ガーデンシアター）の開催が決定している。

OFFICIAL SITE: https://www.funkymonkeybabys.com/

OFFICIAL FANCLUB: https://sp.funkymonkeybabys.com

