GAAAT、「ACE COMBAT」30周年記念メタルキャンバスアートの再販（事後販売）を3月12日より開始

デジタルとフィジカルを横断し、新たな体験価値を創造するアートブランド「株式会社GAAAT（本社：東京都台東区、代表：徳橋佑輔）」は、人気フライトシューティングゲーム「ACE COMBAT」シリーズ30周年を記念した本格単独音楽イベント「ACE COMBAT(TM)/S THE SYMPHONY 30TH ANNIVERSARY」での展開を受け、「ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN」メタルキャンバスアートの再販（事後販売）を実施します。2026年3月12日（木）17:00より、期間限定でオンラインにて受付を開始します。

■ 完売のポイント：来場者2,400名以上のイベントで反響、完売に

本企画は、2公演合計で来場者2,400名以上（各1,200名×2公演）に加え、グッズ購入のみで来場可能な導線もあるイベント環境で展開しました。会場での展示販売では多くの反響が寄せられ、本公演にて販売した作品の一つである「【ACE COMBAT】 Echelon Formation Metal Canvas Art」が完売となりました。こうした反響を受け、他２作品について事後購入の機会としてオンライン販売を実施します。

完売となった【ACE COMBAT】 Echelon Formation Metal Canvas Art

■ 販売概要

販売期間：2026年3月12日（木）17:00 ～ 2026年9月21日（月・祝）23:59

販売ページ：https://gallery.gaaat.com/collections/acecombat30th

発送予定日：2026年6月上旬から順次

備考：販売条件・配送・返品等の詳細は販売ページをご確認ください。なお、今回のオンライン販売対象は下記2作品のみで、「【ACE COMBAT】 Echelon Formation Metal Canvas Art」の販売はございません。

■ 販売作品

1.【ACE COMBAT】ADFX-01 Morgan Metal Canvas Art

価格：88,000円（税込）

サイズ：297（H）× 420（W）mm［額装サイズ］365（H）× 516（W）mm

技法：Metal Canvas Art（MCA）

素材：金属と塗装

エディション数：フリー

額装：あり（マット付き額装）

【ACE COMBAT】ADFX-01 Morgan Metal Canvas Art

2.【ACE COMBAT】X-02S Strike Wyvern Metal Canvas Art

価格：88,000円（税込）

サイズ：297（H）× 420（W）mm［額装サイズ］365（H）× 516（W）mm

技法：Metal Canvas Art（MCA）

素材：金属と塗装

エディション数：フリー

額装：あり（マット付き額装）

【ACE COMBAT】X-02S Strike Wyvern Metal Canvas Art

■ 今後の展開

本作はエディション作品のため、同一仕様での追加販売は予定していません。GAAATは今後も、IPコンテンツの魅力を“実物のアートとして所有できる体験”へと拡張する表現を通じて、国内外へ新たなアート体験を届けてまいります。

■GAAAT 独自のアートテクノロジー「Metal Canvas Art（MCA）」とは？

「Metal Canvas Art（MCA）」は、GAAATが提案する新しいアート体験。専門の職人が一つひとつ丁寧に手作りで仕上げるメタルキャンバスアートは、メタル素材ならではの重厚感と美しさを持ちながら、作品の立体感が際立つ独自の没入体験を提供します。さらに、優れた耐久性を備えており、日光や湿度に強く、長期間にわたりその美しさを楽しむことができます。

デジタルデータを32層に分割する特殊なデータ設計技術を駆使し、凹凸や色味の繊細な表現を実現しました。これにより、従来のアート作品にはない、深みのある質感と立体感を感じていただけます。

【GAAATについて】

GAAATは、独自の技術とクリエイティビティによって、2次元であるデジタルと3次元であるフィジカルを横断し、新たな体験価値を創造するアートブランドです。

アーティストだけでなく、イラストレーター、IPコンテンツホルダー、アパレルブランドなど、様々なステークホルダーとの協業により新たなアート体験を創造しています。シンガポール、ドバイ、アメリカなど世界各地で展覧会を開催しています。

WEB：https://gaaat.com/

GAAAT Gallery（EC）：https://gallery.gaaat.com/

Instagram：https://instagram.com/gaaat_art

X：https://x.com/gaaat_art

