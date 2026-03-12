ブシュロン、新作ハイジュエリーコレクションを特別一般公開

株式会社 ブシュロン ジャパン(C)BOUCHERON

1858年創業のフランスを代表するハイジュエリーメゾンであるブシュロンは、今年1月にパリにて発表された新作ハイジュエリーコレクション「Nom: Boucheron, Prenom: Frederic 『フレデリック・ブシュロン』」を4月12日、13日の2日間、特別に一般公開いたします。

新作ハイジュエリーコレクションは創業者、フレデリック・ブシュロンの名を冠しており、クリエイティブディレクターのクレール・ショワンヌは、表舞台に立つことを望まずにその天賦の才をクリエイションで示し続けた、偉大な先駆者であるフレデリックの物語をハイジュエリー作品で描きたいと考えました。本コレクションは4つの章で語られ、それぞれの章を象徴する4つのハイジュエリー作品を制作しました。

*ハイジュエリーコレクション 「Nom: Boucheron, Prenom: Frederic」 詳細はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000172.000048881.html)から

ブシュロン ハイジュエリーコレクション

「Nom: Boucheron, Prenom: Frederic 『フレデリック・ブシュロン』」 特別一般公開

日時：2026年4月12日（日）11:00～19:00 (最終入場18:30）

2026年4月13日（月）15:00～20:00 (最終入場19:30)

会場：フォーシーズンズホテル東京大手町 3F グランドボールルーム（東京都千代田区大手町1-2-1）

入場：無料 / 事前予約制

ブシュロンLINE公式アカウントの予約フォーム(https://liff.line.me/1655607319-yMkB9CYC)からご予約の上、ご来場ください。

※予約は3月17日（火）午後8時より受付を開始いたします。

満枠の場合でもキャンセルが出次第、随時枠が解放されます。

ブシュロン オフィシャルサイト https://www.boucheron.com

ブシュロン クライアントサービス TEL 0120-230-441

〈ブシュロンについて〉

1858年にフレデリック・ブシュロンが創業し、一族によって4世代にわたり自由な精神とスタイルが継承されてきたブシュロン。パリ・ヴァンドーム広場にブティックを開いた最初のハイジュエラーとして、ブシュロンは一流のハイジュエリーと高級時計を象徴するメゾンとしての地位を確立してきました。自由で大胆な精神を持つブシュロンの唯一無二のスタイルは、世代を超えて受け継がれ、165年以上の歴史を誇ります。現在、ブシュロンは世界各国で100以上のブティックを展開し、国際的なラグジュアリーグループであるケリングに属しています 。