あなたの魅力を、価値に。株式会社NAGISA WORKS設立のご報告

株式会社BUZZ GROUP

株式会社BUZZ GROUP（本社：東京都港区、代表取締役：渡辺 憲）のグループ会社として、株式会社NAGISA WORKS（所在地：東京都港区赤坂、代表取締役：吉澤 渚）を2026年1月に設立いたしましたことをお知らせいたします。

「あなたの魅力を、価値に。」をスローガンに、店舗運営・プロデュース、人材育成・ママプロデュース、ブランド・商品開発、デジタル・アプリ企画を軸に、人と店舗の可能性を広げる事業を展開してまいります。

NAGISA WORKS ロゴ

■ 設立の背景

代表・吉澤渚は、これまで多くの現場に関わる中で「成果を生み続ける組織には必ず、人を大切にする視点がある」という信念を深めてきました。

人が持つ本来の魅力や可能性は、正しく向き合い、引き出すことで大きな価値になります。NAGISA WORKSは、表面的なノウハウではなく、人と組織が長く信頼され、選ばれ続けるための本質的な価値づくりを使命としています。

女性ならではの柔軟な感性と、経営者としての視点、そして現場に根ざした実行力を強みに、人と組織、そして未来の街に確かな変化を生み出してまいります。

■ 事業内容

【店舗運営・プロデュース】 体験価値を重視した、愛される店舗づくり

【人材育成・ママプロデュース】 個人の魅力を引き出し、強みとして育てる

【ブランド・商品開発】 店舗の世界観を広げる商品・コンテンツ展開

【デジタル・アプリ企画】 人と店舗をつなぐ、新しい仕組みづくり

■ 代表取締役 吉澤 渚 コメント

吉澤 渚

人の魅力には、マニュアルでは再現できない価値があると、私はこれまでの経験を通して強く感じてきました。

ひとりひとりの個性が尊重され、チームとして力を発揮できたとき、お店はただの「場所」ではなく、人が集い、想いが循環する「場」になります。

NAGISA WORKSでは、再現性のない"個人の魅力"を価値に変え、人と会社が共に成長できる仕組みづくりに挑戦しています。

人が輝くことで、チームが強くなり、街に新しい活気が生まれる。これからも、人を中心に据えた挑戦を続けてまいります。

■会社概要

株式会社NAGISA WORKS

社名：株式会社NAGISA WORKS(ナギサワークス)

代表者：吉澤 渚

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 BUZZ Bldg

事業内容：店舗運営・プロデュース、人材育成・ママプロデュース、ブランド・商品開発、デジタル・アプリ企画

HP：https://nagisa-works.jp/

※株式会社NAGISA WORKSは、株式会社BUZZ GROUP(東京都港区、代表取締役:渡辺憲)のグループ会社です。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社BUZZ GROUP 広報部

プレスリリースに関するお問い合わせ：https://group-buzz.com/contact/ (https://group-buzz.com/contact/)