微塵も逃さず当たる【抵抗不能の的中魔占】ティターニア◆魔術占が「本格占い｜みのり」で提供開始

株式会社レンサ

株式会社レンサ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：武井哲也）とテレシスネットワーク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：鷹石惠充）は、2026年3月12日（木）より、運営する、『みのり～本格占い～』にて「アダムス アンナ マジョーリア先生」の占いコンテンツの提供を開始しました。

◆本格占い｜みのり URL：https://rensa.jp.net/premium_fortune

◆微塵も逃さず当たる【抵抗不能の的中魔占】ティターニア◆魔術占

URL：https://rensa.jp.net/premium_fortune/portal/cp_tel/423/addams/index.html

アダムス アンナ マジョーリア先生

■提供内容のご紹介

「ゾッとする程、過剰に当たる！」その恐るべき的中力に、日本のみならず世界各国のマスコミも話題騒然の的中魔女【アダムス アンナ マジョーリア】が禁断の魔術占で全現実をワシ掴み！ あなたに訪れるどんな運命も、絶対に見逃しません。魔女が容赦なく突き止めます！

■監修者紹介

日本最古かつ最大級 原宿占い館 塔里木（タリム）所属鑑定師

【鑑定歴】34年（2026年現在）/『数秘タロットの第一人者』

神主の孫として生まれ、多くの神秘・不思議・シンクロニシティーを体験、修業を重ね現在に至る。東洋西洋占術を融合させた独自の占星世界を展開、その神秘性と癒し系の優しく的確な助言が評判を呼び、文化人・芸術家・事業家・スポーツ選手のファンも多い。

マスメディアへの出演・イベント・講義・執筆・占い師の育成派遣など、精力的に活動し、占い界の発展に貢献している。

オリジナル占術として、『前世の恋カルマ～タロット2008年』『守護色（オーラカラー）占い』『妖精占い2009年』がある。

■恋愛・占いメディア「みのり」のご紹介

2020年から恋愛・占いメディア「みのり」企画運営を開始。無料占いと、恋愛コラムを主軸とした情報を提供している。

『みのり 当たる無料占い＆恋愛コラム』URL：https://rensa.jp.net

■女性のための恋愛コラム＆無料占いメディア「せきらら」のご紹介

2022年から、女性のための恋愛コラム＆無料占いメディア『せきらら-Sekirara-』を提供開始。今まで切り込めなかった男性の本音や、ナイトライフをより楽しむために役立つ情報を独自の視点でお届けします。また、TVや雑誌など各メディアで活躍する人気占い師の無料占いを毎日更新！

『せきらら-Sekirara-大人の恋愛コラム＆無料占い』

URL：https://seki-rara.jp

■フリーランス・転職サービス・総合サービス「テックマニア」のご紹介

2021年からIT業界で活躍を目指す人材に対して、転職・フリーランス活動・学習の総合支援をし、個人個人にあった活躍の場を提供するための総合サイト「テックマニア -techmania-」の運営を開始。エンジニアの知見を深めるためのエンジニアブログも更新中！

「テックマニア -techmania-」URL：https://techmania.jp

■株式会社レンサ 会社概要

https://rensa.co.jp

レンサという言葉の由来は「連鎖反応」そして「心と心のつながりの連鎖」。

我々のミッションはモノづくりを通じた社会貢献、プロダクトやサービスを通じて人と人との心をつなげ笑顔を生み出す事。

レンサはエンターテイメントコンテンツを中心としたデジタルコンテンツの企画制作を行い多角的なチャネルでのコンテンツを提供。iOSやAndroid向けアプリの他、各大手SNS媒体などに向けたWebメディアを中心に女性向けデジタルコンテンツ市場で地位を確立。

テレシスネットワーク株式会社：https://www.telsys.co.jp/

テレシスネットワークは占いのプロダクトやサービスを提供する会社です。インターネットを通じて、本格的な占術を使った占いコンテンツの配信や、リアルの占い師を配備した電話やチャットでの占い鑑定サービスも行っております。『感動、驚き、涙、癒し、笑い、啓発』をもたらす占い＆スピリチュアルコンテンツを通じて、みなさまの「ハートに幸せの種をまく」ことを使命としています。

日々、変わっていくITの世界。テレシスネットワークはこれからも様々なチャネルでコンテンツを提供し、進化を続けていきます。



2020年7月より“占い×恋愛”をテーマにした女性向けのメディア『うらなえる-運命の恋占い-』の提供を開始。自分らしく幸せな恋愛や生き方を求める女性に向けたコラムや記事、そして、テレビや雑誌など各種メディアで活躍し、実績のある人気占い師の監修のもと作成した占いを毎日更新中。

『うらなえる-運命の恋占い-』：https://unkoi.com/