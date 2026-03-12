YouTubeの総再生は２億７千万回超！ ロバート秋山が歌い続ける『秋山歌謡祭2026』放送＆配信日決定！豪華ゲストも出演！秋山コメント「何回もワンボックスカーで海沿いに行って、新曲を作りました。」

名古屋テレビ放送株式会社「秋山歌謡祭2026」出演者

メ～テレ制作「秋山歌謡祭2026」が3月27日（金）よる11時15分から放送！

■「秋山歌謡祭2026」

芸人 そしてアーティストとしても活躍するロバート秋山が、

数々の名曲から、待望の新曲まで、とにかく歌い続ける音楽特番！

2023年から続くこの歌謡祭、YouTubeでの見逃し配信が関連動画も含めると

総再生数が２億７千万回を超える話題作に！

今年の「秋山歌謡祭2026」には、

「秋山の作るCMソングが好き」というYOU、「氣志團万博」にも秋山を招いた綾小路翔（氣志團）、

「ハード秋山ファン」代表・ファーストサマーウイカが、“スペシャルオーディエンス”として出演。

豪華ゲストに見守られながら、秋山が「歌って、着替えて、また歌う…」。

今回も、アーティスト秋山竜次の圧巻のステージをお届けいたします。

放送は3月27日（金）よる11時15分～！翌日にYouTubeとTVerで見逃し配信！

「秋山歌謡祭2026」番組ロゴ

■内容１.「なごやであそぼっ！2」では子どもたちに聴かせたい名曲が続々！

人気企画・秋山が演出するオリジナル教育番組「なごやであそぼっ！」の続編を公開！

今回も、秋山が自分の子どもにガチで聴かせて育てたオリジナル童謡「けん玉」や、

「ごきげんよう、りゅうくん。」などを、スタジオに集まった子どもたちの前で披露する。

戸惑う子どもたちの表情に、ゲストから「困ってるよ！」「もう飽きてる！」と指摘も。

さらに、秋山の実体験をもとに制作した新曲も。

小学6年生の修学旅行で、仲の良かった友人「コーイチ」に

秋山がおかしてしまった失態に対する謝罪の気持ちを今更歌にした「ごめんよ… コーイチ。」

どこか懐かしい楽曲の世界観と 子どもたちのリアルな反応をお楽しみに！

「なごやであそぼっ！2」新曲「ごめんよ… コーイチ。」

■内容２. 今年も あるある満載の秋山オリジナル“ローカルCM”を制作！

「秋山歌謡祭」シリーズ恒例の「ローカルCMソング」の数々。

今年も愛知県にあるローカルな企業やお店の、秋山オリジナルCMソングをお届けします！

今回は秋山が以前から作りたかった《地元に愛される“市場系”王道CM》、

《親子で営む老舗自転車店のCM》、《中華料理店と言えば…のCM》など… CMソングだけでなく、

映像まで秋山自らが演出を手がけるローカルCMのあるあるが詰め込まれた作品をお楽しみに！！

秋山オリジナルのCMソングを制作１.秋山オリジナルのCMソングを制作２.秋山オリジナルのCMソングを制作３.

まだまだ秋山の名曲や新曲が盛りだくさん！近日「秋山歌謡祭2026」続報を発信予定！乞うご期待！

■収録後の秋山竜次よりコメント

「秋山歌謡祭」は今回で４度目になります。まさかの4回目。

もう無理です。鼻歌の限界です笑

そのためか今年は時間やカロリーのかけ方が尋常じゃないです。

4回もやれば題材探しが大変ですから。

レギュラー番組（「秋山の楽しすぎる約30 分」）の収録のたびに、

新幹線の終電の時間ギリギリまで、メモ少年との長い打合せをしました。

毎回、夜遅いので、どの店もやっていなくて、

毎回名古屋駅の「ビッグマック」しか買ってません。

僕にとって「名古屋メシ」はもう「ビッグマック」となりました。

最近名古屋に行くと自然にビッグマックの口になってます。

メモ少年からも、毎日おびただしい量の 曲のチェック、歌詞のチェック、演出の相談など連絡がきますし会社のホットラインに初めて通報しようかと思ってます笑

家だと大声で歌ったりもできないので、何回もワンボックスカーで海沿いまで行って集中して歌を作りました。

いよいよ「俺ほんとにミュージシャンなのか？」と錯覚し始めてますから。

とにかく一生懸命、曲を作りましたし、

今年も豪華なゲストの皆さんには「ただただ僕の変な曲を名古屋に来て聴いてもらうだけの時間」にお付き合いいただきました。感謝しかないです。

かなりおもしろい番組になっているかと思います。ご視聴、何卒期待しております。

アーティスト秋山竜次

＜ 「秋山歌謡祭2026」 概要＞

■出演者：秋山竜次（ロバート）他

【ゲスト】YOU、綾小路翔（氣志團）、ファーストサマーウイカ

【進行】西尾菜々美（メ～テレアナウンサー）

■放送日時：2026年3月27日（金）よる11時15分～

■見逃し配信：放送翌日 3月28日（土）22:00～ YouTube 「メモ少年」チャンネルにて配信

3月28日（土）24:00～ TVer配信開始

■YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Memo_Boy

■スタッフ：【CP＆総合演出】篠田直哉 ■制作著作：メ～テレ