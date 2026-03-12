あなたの「頼り先」いくつ言えますか？新生活を前に知っておきたい、メンタルヘルスの重要指標【AIと人との関係性調査 2026年春】

株式会社Awarefy

株式会社Awarefy（本社：東京都新宿区、代表取締役 CEO：小川 晋一郎、以下「アウェアファイ」）および、アウェアファイが運営する「こころの総合研究所」（所長：高階 光梨、以下「こころ総研」）は、日本在住のAI利用経験者約1,000名を対象に実施した「AIと人との関係性調査（2026年）」の分析結果を公開いたしました。

多くの人にとって新生活がはじまる4月を前に、「頼り先」の多様性が、こころの健康と深く関連していることが明らかになりました。

サマリー

調査結果

- 精神的健康度が高い人は「AIと人の両方に頼っている」割合が、そうでない人と比べて高い傾向が見られた- 精神的健康度が低いグループは、「AIのみ」「誰にも頼れていない」割合が高い- 頼り先の「多様性」と精神的健康度の関連は高群・低群で対称的に確認され、一定のパターンを示している

考察

調査の背景

- 「AIか人か」ではなく、頼り先の「多様性」そのものがこころの健康と関連している可能性がある- 「良い頼り先を一つ探す」より「複数の頼り先を持つ」ことが重要かもしれない

こころ総研の調査シリーズ(https://www.awarefy.com/news/keywords/investigation)（2025年8月～）では、対話型生成AIがすでに「最も身近な相談相手」としての地位を確立しつつある実態を示してきました。一方で、AIに「心の支え」を求める人の6割が依存を自覚しており、AIへの過度な依存リスクも無視できない状況です。

今回は約半年ぶりとなる最新データとして、「頼り先」と「精神的健康度」の関連に着目した分析結果をお届けします。進学・入社・異動など、環境の変化が集中し、ストレスが大きくなりがちな4月を前に、自分の「頼り先」を見直すきっかけとして、ぜひお役立てください。

調査から分かったこと：最も健康な人は「AIと人の両方に頼っている」

日本在住のAI利用経験者約1,000名に、精神的健康度と人・AIから得られるサポートの認識について尋ねました。分析対象となった858名の分析結果から明らかになったことは以下の通りです。

- 精神的健康度の内訳- - 高い：512名（59.7%）- - 中程度：239名（27.9%）- - 低い：107名（12.5%）- 認識しているサポートの有無- - AIと人の両方あり：592名（69.0%）- - 人のみ：160名（18.7%）- - AIのみ：73名（8.5%）- - 誰にも頼れない：33名（3.9%）

理論的な期待値と比較した結果*から、精神的健康度と認識しているサポートの組み合わせのあいだに、明確なパターンが見られました。

- 健康度が高いグループでは「AIと人の両方のサポートあり」の割合が期待値よりも高く、「AIのみ」「誰にも頼れていない」割合は低い結果でした。- 健康度が中程度のグループでは「AIのみ」の割合が期待値より高く、「AIと人の両方のサポートをあり」の割合は低い結果でした。- 健康度が低いグループでは「AIのみ」「サポートなし」の割合が期待値より高く、「AIと人の両方のサポートあり」の割合は低い結果でした。

このように、頼り先の「多様性」と精神的健康度の関係性に一定のパターンがあることが示唆されました。

なお、本調査は横断研究であり、因果関係を示すものではありません。「両方に頼れるから健康度が高い」のか、「健康度が高いから両方に頼れているのか」について明らかにするためには、さらなる検討が必要です。

* 精神的健康度と、認識しているサポートの種類の回答がそれぞれまったく関連しないと仮定した場合、各回答の単純な出現頻度の掛け合わせから、理論的な出現数の期待値を得ることができます。この理論的な値と比較した結果について、検討しています。

新生活にむけて「頼り先」の棚卸しを（こころ総研 所長 高階光梨）

今回の調査から、「AIか人か」という二項対立ではなく、複数の頼り先を組み合わせて活用できている状態が、精神的健康度の高さと関連する可能性が示唆されました。言い換えれば、頼り先が複数あること自体が、メンタルヘルスの重要な指標といえます。

これは、東京大学先端科学技術研究センター教授 熊谷晋一郎氏の「自立とは、依存先を増やすこと」という考え方を支持する結果です。「最善の頼り先を一つ探す」よりも、「どんな頼り先でも良いので複数探しておく」ことがメンタルヘルスのためには重要であると言えるでしょう。

新生活が始まる年度の変わり目は、自分の頼り先を棚卸しするよい機会です。ぜひ一度、身の回りの「頼り先」 をさがしてみませんか？

■「頼り先さがしツール」を無料公開

本調査の公表にあわせ、自分の頼り先のバランスを診断できるWebツールを公開しました。

いくつかの質問に答えるだけで、あなたの「頼り先バランス」がスコアでわかります。

▼「あなたのまわりの『頼り先』さがし」

https://lps.awarefy.com/support-quiz

■頼り先を増やしたいと感じたら

こころの不調やモヤモヤは、一人で抱え込まず、まず話してみることが大切です。アウェアファイでは、誰でも無料でアクセスできる相談窓口をまとめています。

「誰でもアクセスできる相談窓口」(https://lps.awarefy.com/soudan-madoguchi)

本調査の詳細分析および関連テーマについては、今後も順次リリースを配信予定です。こころ総研からの最新情報は、アウェアファイ公式サイトおよびプレスリリースにてお知らせします。

調査対象者の詳細

対象エリア：全国

対象者条件：18歳以上、日本国内在住者、生成AIの利用経験がある者

サンプル

・サンプル数：1,010

・分析対象者数：IMC項目に適切に回答した858名（85.0%）を分析対象とした

・性別：女性 525名（61.19%）、男性 318名（37.06%）、回答しない 15名（1.75%）

・年齢：平均年齢は40.08歳（SD =11.24）

調査手法：インターネット調査等 ※アウェアファイユーザーを対象とした調査ではありません

調査期間：2026年2月17日～2月24日

実施主体：株式会社Awarefy「アウェアファイこころの総合研究所」

※参考リンク

「AIが"最も身近な相談相手"に。ポジティブな変化の裏に、依存や不安も--対話型生成AIの使用実態を調査(https://www.awarefy.com/news/report-250815)」（2025年8月15日公開）

「AIに「心の支え」を求める人の6割が依存を自覚。孤独や不安に寄り添うサービス設計にひそむ、見過ごせないリスクが明らかに。(https://www.awarefy.com/news/report-251008)」（2025年10月8日公開）

「AIが「誰よりも相談しやすい相手」に。不可逆に広がる「こころの支え」としてのAIと共に歩む、新たな支援のかたちとは(https://www.awarefy.com/news/report-251112)」（2025年11月12日公開）

