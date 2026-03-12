【bloom株式会社】不動産ファンド交流会開催 ～田中渓が語る、ファンド×AIの現状・未来～

bloom株式会社

不動産業界特化型の人材紹介サービスを展開するbloom株式会社（以下「bloom」）は、2026年5月21日（木）にTKP市ヶ谷カンファレンスセンターにて、不動産ファンド交流会「田中渓が語る、ファンド×AIの現状・未来」を開催いたします。

■ 開催背景

近年、不動産ファンド業界においてもAI技術の活用が急速に進んでいます。物件評価や市場分析、投資判断の効率化など、AIがもたらすインパクトは業界全体に広がりつつあります。一方で、実務レベルでのAI導入はまだ発展途上であり、「どのように活用すべきか」「何が変わり、何が変わらないのか」といった実践的な知見を求める声が高まっています。

本イベントでは、ゴールドマン・サックス証券にて17年間にわたり不動産投資の最前線で活躍し、現在は数千億円規模の資産を運用する投資会社にて不動産投資責任者を務める田中渓氏をゲストに迎え、不動産ファンド業界におけるAI活用の現状と未来について語っていただきます。

■ イベント概要

イベント名：不動産ファンド交流会 ～田中渓が語る、ファンド×AIの現状・未来～

日時：2026年5月21日（木）17:30～20:30（17:00 受付開始）

会場：TKP市ヶ谷カンファレンスセンター ホール7A

東京都新宿区市谷八幡町8番地 TKP市ヶ谷ビル 7階

参加費：事前予約（4月17日まで）3,000円 ／ 通常予約（4月18日以降）5,000円

申込方法：下記サイトからご予約可能です。

https://peatix.com/event/4925281/view

■ イベント内容

本イベントでは、不動産業界で活躍するゲストをお招きし、キャリアや業界の未来についてお話しいただきます。講演・対談に加え、立食形式のネットワーキングタイムも設けており、業界の垣根を越えた新たな出会いの場をご用意しています。

【第1部】講演・対談

田中渓氏による講演および対談セッション。不動産ファンド業界におけるAI活用の現状と今後の展望について、投資の最前線で培った知見をもとにお話しいただきます。

【第2部】ネットワーキング（立食形式）

登壇者や参加者同士で自由に交流いただけるネットワーキングタイムです。不動産ファンド、アセットマネジメント、金融など、さまざまなバックグラウンドを持つプロフェッショナルが集まる貴重な交流の機会です。

■ 登壇者プロフィール

田中 渓（たなか けい）

元ゴールドマン・サックス証券 マネージング・ディレクター / 投資部門 日本共同統括

上智大学理工学部卒業後、2007年にゴールドマン・サックス証券に入社。在籍17年間で500件以上の投資案件に携わり、投資規模は約4,000億円、企業価値・資産価値ベースで1.2兆円を超える実績を持つ。20カ国以上の富裕層・超富裕層との協業を通じて得た知見を活かし、現在はAlpha Advisory株式会社 日本不動産投資責任者などを務める。著書に『億までの人 億からの人』（徳間書店）。

■ こんな方におすすめ

・不動産ファンド業界で働いている方、または同業界への転職を検討されている方

・不動産投資におけるAI活用に関心のある方

・アセットマネジメント、プロパティマネジメント等の実務経験者

・不動産・金融業界のプロフェッショナルとの交流を求めている方

■ bloom株式会社について

bloom株式会社は、不動産・金融・コンサルティング業界に特化したハイクラス人材紹介サービスを中心に、シェアオフィス「BuD square（バドスクエア）」の運営、AI活用支援事業を展開しています。不動産ファンド業界の発展とプロフェッショナル人材のキャリア構築を支援するため、定期的に業界交流イベントやセミナーを開催しています。

【会社概要】

会社名: bloom株式会社

お問い合わせフォーム: https://bloom-firm.com/contact (https://bloom-firm.com/contact)

代表者: 代表取締役 林 栄吾

所在地: 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-27-7 Takebashi 7 5F

事業内容

・コンサルティングファーム特化型人材紹介サービス「ファームプラス」運営

・ 不動産・金融特化型人材紹介サービス「アセットキャリア」運営

https://bloom-job.com/ (https://bloom-job.com/)

・ シェアオフィス「BuD square」運営

https://bud-square.com/ (https://bud-square.com/)

・ AI活用支援サービス

・不動産再販

コーポレートサイト: https://bloom-firm.com/ (https://bloom-firm.com/)

採用ページ: https://bloom-firm.com/recruit(https://bloom-firm.com/recruit)