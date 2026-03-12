【新発売】天然マグロから作った犬用口腔ジェル「ハグキスマイル」が、歯科医と獣医の共同開発ブランドWANSER（ワンサー）より誕生。

株式会社AOI

株式会社AOI（本社：東京都中央区、代表：森敦哉）は、歯科医と獣医の共同開発ブランド「WANSER（ワンサー）」より、天然マグロから作った犬用口腔ジェル「WANSER ハグキスマイル」を発売いたしました。

本商品は、歯科医が愛犬の口腔ケアのために開発したジェルで、焼津産の天然マグロを原料に使用。

口臭*・歯垢*・歯周ケア*をサポートする犬用オーラルケア商品です。

※マッサージと拭き取り効果による

◆ハグキスマイルについて

近年、ペットの高齢化に伴い、犬の口腔トラブルへの関心が高まっています。

犬は3歳以上の約8割が口腔内に健康課題を抱えているとも言われており、日常的な口腔ケアの重要性が指摘されています。

共同開発した林屋医師と高井医師ハグキスマイルは、1人の歯科医の思いから生まれました。

開発のきっかけは、歯科医・高井基普先生の愛犬が、ご飯を嫌がるようになってしまったことでした。当時は犬の歯周ケアの正解が分からず、非常に悔しい思いをしたそうです。

「あの子に何をしてあげればよかったんだろう」

そんな思いから勉強を始め、獣医とともに開発したのが「歯ぐき」に注目したハグキスマイルです。

歯ぐきは歯を支えるだけでなく、全身の健康や健康寿命にも深く関わっています。

◆商品詳細

(1) 健康寿命のカギは、「歯ぐきケア」

犬の口腔ケアでは、歯より歯ぐきが重要とされています。

口臭や歯石を防ぐため、また噛む力を守るため、歯ぐきの健康は不可欠です。

ハグキスマイルは、歯科医ならではの口腔科学に基づいた設計で、歯ぐきに注目した成分を配合しています。

WANSER ハグキスマイル

⚫︎マグロ由来コラーゲン

歯ぐきの60％はコラーゲンからできています。

ハグキスマイルには、マグロ由来の高純度コラーゲンをたっぷり配合しています。

⚫︎マグロ由来エラスチン

100kg超のマグロの心臓からたった数gしか採れない希少成分です。

コラーゲンの働きをサポートします。

⚫︎エリスリトール

犬用キシリトールと呼ばれる成分です。

効果的な清浄作用を持つキシリトールと同じ性質でありながら、犬も食べられます。

(2) 焼津の天然マグロから製造

焼津の天然マグロを贅沢に使用しています。

マグロは泳ぐのをやめると死んでしまうため、生まれてから死ぬまで高速で泳ぎ続けます。その体には、良質なコラーゲンやエラスチンなど、犬の健康を支える栄養がぎっしり詰まっています。

ハグキスマイルを製造する焼津の工場

⚫︎天然素材にこだわった厳選配合

[表: https://prtimes.jp/data/corp/175977/table/4_1_24698144aa7731168ed5271b1ae4a224.jpg?v=202603130351 ]

こんなわんちゃんにオススメです！

⚫︎お口の臭いが気になる子

⚫︎歯石を予防したい子

⚫︎歯ぐきが気になる子

⚫︎歯磨きが苦手な子

⚫︎シニア期の子

◆WANSERについて

詳細・購入はこちら :https://wanser.jp/lp?u=hagu-00-PT-01-01-00q-0000

「WANSER」というブランド名には、愛犬のケアに悩む飼い主さまにとって「1つの答え（ANSER/アンサー）」になれるように、という思いを込められています。

1日でも長く、あなたとわんちゃんの幸せな日常が続きますように。

少しでもお力になれましたら幸いです。

■ 製品概要

製品名：WANSER ハグキスマイル

内容量：30mL

成分：水、エリスリトール、グリセリン、ヒドロキシエチルセルロース、加水分解エラスチン、加水分解コラーゲン、ヤシ油、アスコルビン酸Na、キサンタンガム、メチルパラベン、フェノキシエタノール、1,２-ヘキサンジオール、（クロロフィリン/銅）複合体、クエン酸

価格：通常5,870円(税込) 定期初回1,990円(税込)

公式オンラインサイト：https://wanser.jp/lp(https://wanser.jp/lp?u=hagu-00-PT-01-01-00q-0000)

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/wanser/hagukismile/

■ 会社概要

会社名：株式会社AOI

所在地：東京都中央区日本橋浜町2-25-2 チャンピオンタワー9階

代表者：森 敦哉

■ 本件に関するお問い合わせ

TEL：0120-002-028

Email：support@wanser.jp