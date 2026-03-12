【新発売】天然マグロから作った犬用口腔ジェル「ハグキスマイル」が、歯科医と獣医の共同開発ブランドWANSER（ワンサー）より誕生。
株式会社AOI（本社：東京都中央区、代表：森敦哉）は、歯科医と獣医の共同開発ブランド「WANSER（ワンサー）」より、天然マグロから作った犬用口腔ジェル「WANSER ハグキスマイル」を発売いたしました。
本商品は、歯科医が愛犬の口腔ケアのために開発したジェルで、焼津産の天然マグロを原料に使用。
口臭*・歯垢*・歯周ケア*をサポートする犬用オーラルケア商品です。
※マッサージと拭き取り効果による
◆ハグキスマイルについて
近年、ペットの高齢化に伴い、犬の口腔トラブルへの関心が高まっています。
犬は3歳以上の約8割が口腔内に健康課題を抱えているとも言われており、日常的な口腔ケアの重要性が指摘されています。
共同開発した林屋医師と高井医師
ハグキスマイルは、1人の歯科医の思いから生まれました。
開発のきっかけは、歯科医・高井基普先生の愛犬が、ご飯を嫌がるようになってしまったことでした。当時は犬の歯周ケアの正解が分からず、非常に悔しい思いをしたそうです。
「あの子に何をしてあげればよかったんだろう」
そんな思いから勉強を始め、獣医とともに開発したのが「歯ぐき」に注目したハグキスマイルです。
歯ぐきは歯を支えるだけでなく、全身の健康や健康寿命にも深く関わっています。
◆商品詳細(1) 健康寿命のカギは、「歯ぐきケア」
犬の口腔ケアでは、歯より歯ぐきが重要とされています。
口臭や歯石を防ぐため、また噛む力を守るため、歯ぐきの健康は不可欠です。
ハグキスマイルは、歯科医ならではの口腔科学に基づいた設計で、歯ぐきに注目した成分を配合しています。
WANSER ハグキスマイル
⚫︎マグロ由来コラーゲン
歯ぐきの60％はコラーゲンからできています。
ハグキスマイルには、マグロ由来の高純度コラーゲンをたっぷり配合しています。
⚫︎マグロ由来エラスチン
100kg超のマグロの心臓からたった数gしか採れない希少成分です。
コラーゲンの働きをサポートします。
⚫︎エリスリトール
犬用キシリトールと呼ばれる成分です。
効果的な清浄作用を持つキシリトールと同じ性質でありながら、犬も食べられます。
(2) 焼津の天然マグロから製造
焼津の天然マグロを贅沢に使用しています。
マグロは泳ぐのをやめると死んでしまうため、生まれてから死ぬまで高速で泳ぎ続けます。その体には、良質なコラーゲンやエラスチンなど、犬の健康を支える栄養がぎっしり詰まっています。
ハグキスマイルを製造する焼津の工場
⚫︎天然素材にこだわった厳選配合
[表: https://prtimes.jp/data/corp/175977/table/4_1_24698144aa7731168ed5271b1ae4a224.jpg?v=202603130351 ]
こんなわんちゃんにオススメです！
⚫︎お口の臭いが気になる子
⚫︎歯石を予防したい子
⚫︎歯ぐきが気になる子
⚫︎歯磨きが苦手な子
⚫︎シニア期の子
詳細・購入はこちら :
https://wanser.jp/lp?u=hagu-00-PT-01-01-00q-0000
◆WANSERについて
「WANSER」というブランド名には、愛犬のケアに悩む飼い主さまにとって「1つの答え（ANSER/アンサー）」になれるように、という思いを込められています。
1日でも長く、あなたとわんちゃんの幸せな日常が続きますように。
少しでもお力になれましたら幸いです。
■ 製品概要
製品名：WANSER ハグキスマイル
内容量：30mL
成分：水、エリスリトール、グリセリン、ヒドロキシエチルセルロース、加水分解エラスチン、加水分解コラーゲン、ヤシ油、アスコルビン酸Na、キサンタンガム、メチルパラベン、フェノキシエタノール、1,２-ヘキサンジオール、（クロロフィリン/銅）複合体、クエン酸
価格：通常5,870円(税込) 定期初回1,990円(税込)
公式オンラインサイト：https://wanser.jp/lp(https://wanser.jp/lp?u=hagu-00-PT-01-01-00q-0000)
楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/wanser/hagukismile/
■ 会社概要
会社名：株式会社AOI
所在地：東京都中央区日本橋浜町2-25-2 チャンピオンタワー9階
代表者：森 敦哉
■ 本件に関するお問い合わせ
TEL：0120-002-028
Email：support@wanser.jp