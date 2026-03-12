EC発ウェルネスブランド「JURAR」、オンラインB2B卸プラットフォーム「goooods」での取扱開始。小売店・美容サロン向けに1万円分クーポンと1年間配送料・手数料無料のキャンペーンを実施中。

株式会社フラメル

サプリメントを開発・販売する株式会社フラメルは、ウェルネスブランド「JURAR（フラール）」のサプリメントシリーズについて、公式ECサイトやオンラインモールを中心に販売してきましたが、今回の「goooods」出店により、小売店・ライフスタイルショップ・美容サロンなどの事業者様を通じて、より多くのお客様へ商品をお届けできる体制を整えました。

「goooods」での取扱開始を記念して、新規ご登録の事業者様むけに、1万円分のクーポンおよび1年間の配送料・手数料が無料となるキャンペーンを実施しています。

科学と生活をつなぐウェルネスブランド「JURAR」

JURARは、「健康と美しさ どちらも手に入れる新時代へ」をコンセプトに生まれたウェルネスブランドです。生命科学分野の研究知見を背景に、生活に取り入れやすいシンプル設計と、科学的視点に基づいた素材選定を大切にしています。

JURARブランドのきっかけは、創業者自身が体調を崩した経験にあります。日々の忙しさの中で健康の尊さを再認識した実体験と研究者としての知見を活かし、科学的根拠に基づいた健康・美容習慣を社会に届けたいという思いが生まれました。

健康や美容への関心が高まる中で、サプリメントはセルフケアの一つとして日常生活に広がりつつありいます。当社はサプリメントの開発・販売だけでなく、オウンドメディアなどを通じて信頼できる健康情報の発信にも取り組み、研究者視点と生活者視点の両方からウェルネスの選択肢を提案しています。

特に、"自分を後回しにしがち" な忙しい30代以上の方にご好評いただいております。

goooodsで取扱を開始する商品

今回、goooodsでは以下のJURAR商品を取り扱っております。

■ ときいろ

美容や健康分野で関心が高まりつつある「糖化」という現象に着目して開発されたサプリメントです。

糖化は食生活や生活習慣との関係が研究されているテーマで、近年は美容や健康分野だけでなく、毛髪や爪に関する研究でも関心が高まりつつあります。

植物由来素材であるトウビシ果皮抽出エキス末（ヒシエキス）と、混合ハーブエキス「サトナシール(TM)」を贅沢に100 mgずつ配合し、1日1粒で手軽に続けられるシンプルな設計としています。

（サトナシール(TM) はアークレイ(株)の登録商標です。）

小粒で飲みやすい、ハーブの香りも好き、とのお声をいただいております。■ NMN SKINCARE

「飲むスキンケア」というコンセプトで開発されたサプリメントです。

1日分に NMN300 mg を配合し、レスベラトロール、リポソーム型ビタミンC、コラーゲン、水溶性エラスチン、ヒアルロン酸などの美容成分を組み合わせています。

風味のない飲みやすいカプセル形状と続けやすい価格設計で、まずはNMNを取り入れてみたいという方にも選ばれています。

NMNだけでなく、サポート成分も好評でお選びいただいております。■ フラールスーププロテイン 栗かおるポタージュ

栗のやさしい香りを活かし、甘みと塩気のバランスが好評のスープタイプのプロテイン。

シェイカーなしでもマグカップで手軽に楽しめるため、朝食や軽食、間食など幅広いシーンで取り入れやすい商品です。

1食で タンパク質10g（ゆで卵約1.5個分） を摂取でき、鉄分10mg（1日分※）、ビタミンC30mg（1食分） を含みます。(※栄養素等表示基準値に基づく)

本商品は 鉄・ビタミンCの栄養機能食品 で、日々の食生活の中で不足しがちな栄養素の補給をおいしくサポートします。

珍しい栗風味のポタージュスープで、栗好きの方を中心においしさも評価いただいております。

バイヤー様へのご提案ポイント

近年、美容や健康の分野では食生活や生活習慣と関係する「糖化」や栄養バランスへの関心が高まり、サプリメントや栄養補助食品はライフスタイル提案型の商品として注目されています。

JURARは、美容・健康市場の売り場づくりにおいて、次のような価値を提供します。

■ 美容・ウェルネス売り場との親和性- 美容サロン- ヘアサロン- ライフスタイルショップ- ナチュラル系セレクトショップ- 健康食品売り場

など、「美容」「健康」「ウェルネス」をテーマとした売り場との相性が良い商品です。

特に「糖化」は近年、美容や毛髪研究分野でも関心が高まっているテーマであり、ヘアサロンのカウンセリング商品としても提案しやすいテーマ性を持っています。

■ 試しやすい価格帯で導入しやすい

JURARの商品は、日常の健康習慣として取り入れやすい価格帯を意識して設計しています。

1点からお試しいただけますので、「まずは少量から試してみたい」という店舗様にも導入しやすい商品です。

▼ ぜひこちらのページから、ご検討ください。

JURARブランド B2B卸専用ページ(https://goooods.com/brands/dfb845ed-c36b-45b4-a461-daf6aa8d426f)

【事業者様限定】「gooods」出店記念キャンペーン

今回の出店を記念し、専用URL（招待リンク）から新規にご登録いただいた小売店・サロン・事業者様に限り、goooodsの「INVITEプログラム」による特別特典を提供いたします。

特典内容

１. 10,000円分の仕入れクーポン贈呈

登録後すぐにご利用いただけます。

２. 全商品、1年間送料無料

期間中の配送料はgoooodsが負担するため、コストを気にせず発注いただけます。

３. 取引手数料無料

下記の招待リンク経由のお取引に限り、手数料が発生いたしません。

▼ キャンペーン招待URL

https://goooods.com/@JURAR

※本キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。

JURARではgooodsを通じて、健康志向の商品を求める店舗様との新しい接点を広げ、ウェルネスの価値をより多くの人へ届けていきたいと考えています。

科学と人々をつなぎ、誰もが無理なく続けられるウェルネス習慣を提案していくブランドJURARを、どうぞよろしくお願いいたします。

■ 運営会社について

会社名：株式会社フラメル

所在地：東京都港区

事業内容：サプリメント・化粧品・食品の企画・開発・販売

ブランド名：JURAR（フラール）https://flamel-jp.com/jurar/

メールアドレス：info@flamel-jp.com

株式会社フラメルは、研究開発のバックグラウンドを持つメンバーによって設立され、科学的な知見と生活者の実感をつなぎ、納得して続けられる健康習慣を提案しています。