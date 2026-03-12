【まじめえひめプロジェクト】愛媛愛がもう止まりません！－溢れてごめんなさい－

株式会社エースクリエイティブ

まじめなえひめ研究所（愛媛県松山市本町6丁目7-4・代表秋山真哉・https://majimena.ehime.jp/）

で展開中の「まじめなえひめ研究所」YouTubeチャンネル（https://www.youtube.com/channel/UCc5DAxVc0ypMwqXpiwb_rZw） の新作映像 「【愛媛の魅力を東京からお届け 後編】愛媛すぎる会篇』を2026年３月12日（木）20:00より公開いたします。

愛媛県では「若者が“まじめ”に活躍する愛媛県」のイメージ定着を目指し、県内の若者が中心となった情報発信チーム「MEラボ」が愛媛の魅力発信を行うため、著名人を起用したプロモーションを展開しています。

愛媛県出身の前田さんと相方・シモタさんによるお笑いコンビ・シモリュウをはじめ、愛媛を愛してやまない「松竹芸能の“松岡茉優”」こと河邑ミクさん、「松竹芸能の“カトパン”」こと餅田コシヒカリさん、さらにスペシャルゲストとして、「アニソン界のおしゃべりクソメガネ」として親しまれるオーイシマサヨシさんという豪華メンバーが登場します。【まじめえひめプロジェクト】特別編として、これまでのロケを振り返りながら、改めて愛媛の魅力や良さを東京からたっぷりとご紹介します。

◼️公開される「後編」について

タイトル：【愛媛の魅力を東京からお届け 後編】愛媛すぎる会篇

ロケ地：東京都 かどや霞邸

出演者：オーイシマサヨシ、お笑いコンビシモリュウ・前田龍二、シモタ、河邑ミク、餅田コシヒカリ

内容：シリーズ後編となる今回は、愛媛グルメを堪能する中で、サプライズ登場のオーイシマサヨシさんとともに笑いと興奮に包まれた時間となりました。

主な見どころ：名場面ランキング

公開日：2026年３月12日（木）20:00

◼️鍋よりアツい！―アニソン界のスター登場―

愛媛のグルメを堪能するべく４人が訪れたのは、宇和島の郷土料理や愛媛食材を使った料理が楽しめる「かどや霞邸」。店内に入ると、ふと目に留まったのは空いている１席。そこに現れたのは、スペシャルゲストのオーイシマサヨシさんでした。突然の登場に、場のボルテージは一気に最高潮に達します。さらに、オーイシマサヨシさんがシモリュウの大ファンだという新事実も明らかに。愛媛県鬼北町のキジ肉を使ったお鍋や、愛媛甘とろ豚など、次々と運ばれてくる豪華食材運に５人の興奮は止まりません。しゃぶしゃぶを頬張りながら、お肉の脂の甘みやキジ肉の旨みに感動の連続でした。

オーイシマサヨシさんの出身地・宇和島市の郷土料理の食べ方を間違えてしまうハプニングもありましたが、それさえも笑いに変え、終始和やかで楽しい時間となりました。

そして後半は、「まじめなえひめ研究所2025名場面ランキング」を楽しみながら、これまでの愛媛ロケを振り返ります。笑いの絶えない空間の中で、愛媛の魅力を改めて感じるひとときとなりました。

◼️今後の動画公開スケジュール（全２回）

前編 推し愛媛篇 ★公開中！

後編 愛媛すぎる会篇 2026年３月12日（木）20:00

■出演者プロフィール

シモリュウ（右：前田龍二、左：シモタ）

2023年に結成された若手お笑いコンビ「シモリュウ」。愛媛県出身の前田と鹿児島県出身のシモタによる２人組。息の合った掛け合いや飾らないキャラクターが人気を集め、YouTubeやラジオ、テレビでも注目度が高まっています。前田の地元・愛媛での冠番組「シモリュウの５W１H」にも出演中です。

河邑ミク

1994年8月8日生まれ、大阪府出身。2015年よりピン芸人として活動を開始し、「Ｒ-1ぐらんぷり 2018／2019」、「女芸人No.1決定戦THE W 2022／2024」で決勝進出。NHK連続テレビ小説「わろてんか」、ドラマ「社内処刑人～彼女は敵を消していく～」に出演するなど、バラエティにとどまらず幅広い活動を行う。近年では、ラジオパーソナリティーとしてFM NACK5「INOCCENT SALON」に出演中。

餅田コシヒカリ

1994 年4月18日生まれ。2015 年に松⽵芸能タレントスクールに入学。フリーアナウンサー・加藤綾子さんのモノマネで注目を集め、主にバラエティ番組やトーク番組に出演している。YouTube「餅田コシヒカリチャンネル」ではメイクやぽっちゃりさん向けファッションの動画を中心に、ポジティブで飾らない姿が人気を集めている。

オーイシマサヨシ

1980年愛媛県宇和島市に生まれ。2014年よりアニメ・ゲームコンテンツ向けに「オーイシマサヨシ」名義で活動を開始。数々の人気アニメや特撮ドラマの主題歌を担当し、作詞・作曲も手がけるほか、他アーティストへの楽曲提供などアニメソングクリエイターとしても幅広く活動をしている。

また、宇和島市より任命された「うわじまアンバサダー」として、地元・宇和島の魅力発信にも積極的に取り組んでいる。

2022年より愛媛・伊予観光大使（いよかん大使）にも就任している。