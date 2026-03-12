東京・原宿で“今治時間”を再現――2年連続「ハラカド」で開催の「なんかいいな、今治。」ポップアップイベントは大盛況！【愛媛県今治市】

今治市役所

今治ブランド戦略会議（会長：徳永繁樹今治市長）は、2026年2月、東京・原宿の文化発信拠点「ハラカド」３階 れもんらいふオフィスにて、「なんかいいな、今治。」のポップアップイベント「島の駅イマバリ 原宿出張所」を開催しました。会場では、今治が誇るタオルや柑橘類、オリジナル商品など多彩な産品が注目を集めたほか、今治にゆかりのある若者を対象とした交流イベント「#ツナガルバリナイト TOKYO」も初開催。新たな関係人口の創出につながりました。

原宿のど真ん中に“新しいけどどこか懐かしい”をコンセプトに「今治時間」を再現――五感で楽しめるポップアップイベント

ポップアップイベント「島の駅イマバリ 原宿出張所」と同時開催した「#ツナガルバリナイト TOKYO」

2026年2月20日から25日の6日間、東京・原宿「ハラカド」にてポップアップイベント「島の駅イマバリ 原宿出張所」を開催しました。昨年に続き２度目の開催となった今回は、「今治時間」を感じる産品やグッズが一堂に会したほか、今治を代表して生産者３名がハラカドへ登場。商品に対する想いを伝えていただきました。タオル・柑橘・スイーツ・加工品・オリジナルTシャツなど約30種類の商品を取り揃え、「今治時間」を五感で楽しめる香りや手触り、味わいをお届けしました。なかでも、地元産品とのコラボグッズやかんきつ詰め放題コーナーは大人気で、リピーターも現れる盛況ぶりでした。会場のハラカドは、幅広い年齢層の方が訪れる施設であり、多くの方が今治に“なんかいいな”と感じていただけるきっかけとなりました。

来場者から高評価をいただいた店内装飾大人気だったコラボアクリルキーホルダーリピーター続出の「かんきつ詰め放題」ハラカドに登場した生産者の皆さん

また、ポップアップイベントの隣接スペースでは、アート×サイクリングのリトリート「ととのう しまなみサイクル-ART&CALM SHIMANAMI CYCLE-」リリース記念イベントも同時開催。このプロジェクトは、しまなみ海道沿いに点在する美術館・博物館を「リトリート」の視点で再編集し、「村上三島記念館」での書道体験や「しまなみアートミュージアム7館共通割引チケット」の販売など、しまなみ旅に新たな価値観を加えるものです。イベント会場では、日本遺産・村上海賊のPRキャラクター「タイ長」の“ととのい”オリジナルグッズを販売 。こちらも多くの方にご来場いただきました。

若者やクリエイターが今治とつながる新企画「#ツナガルバリナイト TOKYO」初開催！

「ととのう しまなみサイクル-ART&CALM SHIMANAMI CYCLE-」リリース記念イベント「タイ長」の“ととのい”オリジナルグッズ

今回のイベントでは、若者・移住検討者・クリエイターとの接点づくりを目的に、交流イベント「#ツナガルバリナイト TOKYO」を初開催しました。今治出身、ゆかりがある、興味関心がある首都圏在住の若者たちに声をかけ、約40名が参加。今治出身のフリーアナウンサー坪北奈津美さんがMCを務め、「ネオ昭和アーティスト」阪田マリンさんがゲスト出演。さらに、今治エール大使「IMABALINA Ambassador」を務める今治出身のモデル木野山ゆうさんと「なんかいいな、今治。」Instagramで共演するモデルのクロエさんが一緒に来場すると、同じくIMABALINA Ambassadorで総合格闘家の野村駿太さんも参戦。会場は大いに沸きました。

当日は、ポップアップイベントに出店した生産者によるトークセッションやお楽しみ抽選会を開催し、今治産食材を使ったオリジナルおむすびや地元産のワイン、日本酒などでおもてなし。参加者からは「会場の雰囲気がおしゃれで、自然と会話が生まれた」「次回も参加したい」と好評をいただき、世代や立場を超えて“今治とつながる夜”は、今治市の関係人口創出に向けた大きな一歩となりました。

ゲストの阪田マリンさん（左）とMCの坪北奈津美さん（右）来場者と記念撮影するクロエさん（左端）と木野山ゆうさん（右端）お楽しみ抽選会でくじをひく野村駿太さん今治の具材を詰め込んだオリジナルおむすび○IMABALINAアンバサダーの情報はこちらから

https://www.city.imabari.ehime.jp/iiimabari/IMABALINA/amb.html

今治の魅力を“全国へ、そして未来へ” 関係人口を育む取り組みも“全国へ、そして未来へ”

このイベントは、単なる物販イベントではなく、「今治と都市部の人が出会い、つながり、関係性を育てる」ことを目的とした取り組みです。会場では展示スペースを撮影する来場者も多く、UGC（ユーザー生成コンテンツ）による情報拡散も多数発生。芸能関係者やクリエイターの来場も見られ、今治市が全国に向けて発信力を高める手応えを得ました。

今回生まれた新たな縁を大切にしながら、今後も都市部でのイベントや情報発信を継続的に展開し、より多くの人に「なんかいいな、今治。」と感じてもらえる機会をつくってまいります。

なんかいいな今治100名鑑～愛媛・今治に出会う100のこと～

今治の「なんかいいな」を発見できる『なんかいいな今治100名鑑～愛媛・今治に出会う100のこと～』が完成。今回のポップアップショップでお披露目しました。

Instagram「なんかいいな、今治。」で取り上げる産品・観光スポットに加え、移住や子育て支援施策などのいまばり暮らしの魅力や人のストーリーも詰め込んだ一冊です。

「これ、なんかいいな・・・。」そんな小さなときめきが重なると、もっと好きになれる。今治の上質な魅力を“ゆるく・深く″紹介しています。

○なんかいいな今治100名鑑の情報はこちらから

https://www.city.imabari.ehime.jp/iiimabari/info/015/

「なんかいいな、今治。」公式ポータルサイト

瀬戸内の光と風、肌も心も包み込む今治タオル、世界へ繋がる海事産業、FC今治が起こす熱狂、しまなみ海道の開放感、村上海賊のロマン、未来を映す丹下健三の建築美…

今治市の豊かな風土が織りなす、ここだけの体験――「なんかいいな」が詰まった公式ポータルサイトもオープンしました。

○「なんかいいな、今治。」公式ポータルサイトはこちらから

https://iinaimabari.jp/#iina

○木野山ゆうさんとクロエさんが共演する「なんかいいな、今治。」のSNSもチェック！

【Instagram】https://www.instagram.com/iina_imabari

【TikTok】https://www.tiktok.com/@iina_imabari

