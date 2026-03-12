(株)インボイス、2026年3月25日(水)・26日(火)の2日に渡り「税理士がPC画面で実演解説！ 税務・会計業界で活躍する生成AI協業術」の配信を発表

株式会社インボイス

約16,000社に対して通信費や水道光熱費などの一括請求サービス「Gi通信」「OneVoice公共」を提供する、株式会社インボイス（代表取締役：仁多見 斎 本社：東京都千代田区）は、アクタス税理士法人（代表：粕谷 直人 本社：東京都港区）の藤田 益浩氏にご登壇いただいた「税理士がPC画面で実演解説！ 税務・会計業界で活躍する生成AI協業術」を、vol.1・2を2日間に渡ってオンデマンドセミナー形式で配信することをお知らせ致します。

申込・詳細（vol.1）：https://media.invoice.ne.jp/seminar/20260325.html

申込・詳細（vol.2）：https://media.invoice.ne.jp/seminar/20260326.html

セミナー概要

◆配信期間

vol.1：2026年3月25日(水) 14:00 ～18:00 まで

vol.2：2026年3月26日(木) 14:00 ～18:00 まで

◆配信時間

vol.1：約50分 vol.2：約40分

◆講演テーマ：税理士がPC画面で実演解説！ 税務・会計業界で活躍する生成AI協業術

◆参加費：無料

◆配信形式：オンデマンド

セミナー詳細

「生成AIを業務に取り入れたいが、何からどう指示すればいいのかわからない…」

「部下にAI活用を促したいが、具体的な活用イメージが湧かず、的確なアドバイスができない…」

このような課題をお持ちの経理部門の管理職の方へ。



本セミナーでは、税理士が実際のPC画面を操作しながら、税務・会計業務における生成AIとの「協業術」を実演解説します。

単なるツールの使い方に留まらず、AIから精度の高い回答を最短で引き出すための「プロンプト（指示文）の思考法」をわかりやすく解説。 AIに役割を与え、思考の枠を定め、求める回答形式を指示する」という一連の型を習得することで、AIを単なる検索ツールから、部門の課題を解決する優秀なアシスタントへと変貌させます。

vol.2では、vol.1で解説した「プロンプトの型」をさらに発展させ、チームの共有財産となる「AIの仕組み化」を学ぶ実践編となっています。プロンプトを毎回入力する手間を省き、誰でも短い指示で高精度な回答を引き出せる「業務のショートカット術」を習得します。

本セミナーを通じて、情報収集や資料作成といった日常業務をショートカットし、部門全体の生産性を飛躍的に向上させるヒントを掴んでください。

